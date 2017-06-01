Гагарина рассказала, когда собирается выйти из декрета

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И поделилась эмоциями от первых месяцев жизни своей недавно родившейся дочери.

Певица чуть больше месяца назад стала мамой во второй раз. Все свое свободное время она посвящает воспитанию новорожденной дочки Мии и сына Андрея. Но по случаю Дня защиты детей Полина Гагарина решила сделать исключение. На вопросы своих самых верных поклонников артистка ответила в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».

— Дочка спит хорошо, каждые три часа, – первое, что отметила дважды мама о новом члене своей семьи.

Полина Гагарина также призналась, что теперь у нее стало на одну маленькую поклонницу больше.

— Мие, в отличие от моего сына, очень нравится слушать, как я пою! — с радостью отметила Полина Гагарина. — И у нее это с живота (со времен беременности).

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Певица призналась, что не исключает возможности, что Мия уже совсем скоро проявит певческий талант, ведь музыкальные склонности очевидны.

— Мия начала агукать с улыбкой до ушей на второй неделе. Я сначала подумала, что ослышалась. Это же так быстро! — поделилась певица. — Это просто космос!

А что же она сама? Когда вернется на сцену?

— С августа (этого года), – назвала Гагарина месяц возобновления гастролей. — И буду ездить всю осень. Редко, но метко. Каждую неделю.

Вот оно, счастье! Зовут счастье Мия Фото: @gagara1987

Пока же певица наслаждается радостями материнства. А супруг – известный фотограф Дмитрий Исхаков – во всем ее поддерживает.

— Наш брак держится на отличном чувстве юмора моего мужа, – отметила Полина Гагарина. — Без этого никак.

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