Гагарина рассказала, когда собирается выйти из декрета
И поделилась эмоциями от первых месяцев жизни своей недавно родившейся дочери.
Певица чуть больше месяца назад стала мамой во второй раз. Все свое свободное время она посвящает воспитанию новорожденной дочки Мии и сына Андрея. Но по случаю Дня защиты детей Полина Гагарина решила сделать исключение. На вопросы своих самых верных поклонников артистка ответила в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».
— Дочка спит хорошо, каждые три часа, – первое, что отметила дважды мама о новом члене своей семьи.
Полина Гагарина также призналась, что теперь у нее стало на одну маленькую поклонницу больше.
— Мие, в отличие от моего сына, очень нравится слушать, как я пою! — с радостью отметила Полина Гагарина. — И у нее это с живота (со времен беременности).
Певица призналась, что не исключает возможности, что Мия уже совсем скоро проявит певческий талант, ведь музыкальные склонности очевидны.
— Мия начала агукать с улыбкой до ушей на второй неделе. Я сначала подумала, что ослышалась. Это же так быстро! — поделилась певица. — Это просто космос!
А что же она сама? Когда вернется на сцену?
— С августа (этого года), – назвала Гагарина месяц возобновления гастролей. — И буду ездить всю осень. Редко, но метко. Каждую неделю.
Пока же певица наслаждается радостями материнства. А супруг – известный фотограф Дмитрий Исхаков – во всем ее поддерживает.
— Наш брак держится на отличном чувстве юмора моего мужа, – отметила Полина Гагарина. — Без этого никак.
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