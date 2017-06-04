Полна горница детей: 20 звезд из многодетных семей

Woman’s Day нашел знаменитостей, которые росли в окружении внушительного количества братьев и сестер.

Кристина Асмус, 4 детей в семье

Старшие сестры звезды сериала «Интерны» Екатерина и Ольга родились в Саратове, а младшая Карина, как и сама Кристина, в Королеве. По признанию актрисы, жила их семья бедно – Кристина донашивала платья своих старших сестер, которые потом доставались по наследству младшей – Карине. Впрочем, довольно быстро Кристина начала зарабатывать благодаря съемкам сама. С 2013 года замужем за резидентом «Комеди Клаба» Гариком Харламовым, 5 января 2014-го у них родилась дочь Анастасия.

Линдси Лохан, 4 детей в семье

Алиана, Линдси, Коди и Майкл Лоханы в 2002 года Фото: Getty Images

Актриса довольно рано прославилась, снявшись в 11-летнем возрасте в комедии «Ловушка для родителей». В этом же фильме вместе с ней снимался ее брат Майкл, который моложе ее на год. И еще есть двое – сестра Алиана и самый младший братец Коди, оба стали моделями.

Сати Казанова, 4 детей в семье

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Апр 14 2017 в 3:42 PDT

Мало кто мог предположить, что старшая из четырех сестер, родившихся в семье Сергалия Казанова в кабардинском селе Верхний Куркужин, станет всероссийской знаменитостью. Поначалу будущей звезде приходилось несладко – мама и папа торговали на рынке, чтобы прокормить семью, а Сати готовила, прибиралась и присматривала за младшими сестрами – Светланой, Марьяной и Мадиной. Однако еще подростком Сати решила стать певицей. И стала, в 2002 году успешно пройдя кастинг на проекте «Фабрика звезд».

Сати Казанова выбрала свадебное платье Подробнее

Ани Лорак, 4 детей в семье

Брат Андрей с женой Кристиной, мама, Ани Лорак, старший брат Игорь и муж Ани Мурат Фото: личный архив певицы

Как признается сама певица, ее лучшие друзья – это ее братья. «Между мной и братьями необъяснимая связь, чувствую их, на каком бы расстоянии друг от друга мы ни находились, – рассказывала Ани в интервью журналу StarHit. – Младшего зовут Андрей, среднего Игорь, старший Сергей погиб в Афганистане, когда мне было всего девять. Прошло 28 лет, а он все еще жив в моей душе. Андрей и Игорь очень разные, но я одинаково сильно люблю обоих. У нас есть традиция: когда у меня готова новая песня, мы собираемся, и они слышат ее одними из первых».

Ани Лорак: «Я знаю цену каждому цветочку, каждому купленному билету» Подробнее