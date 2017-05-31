Попались! Появились первые фото Ирины Шейк с дочерью
Супермодель сфотографировали на прогулке с двухмесячной малышкой.
Красавицу Ирину никто даже беременной толком не видел: настолько тщательно она маскировала живот и так ловко ускользала от папарацци. А ведь они пытались следить практически за каждым ее шагом! Добычей фотографов становились лишь сделанные мельком снимки семейной прогулки Шейк и Брэдли Купера. Дочка тоже где-то поблизости – вероятно. Ее опять же никто не видел – девочку родители тщательно оберегают от посторонних глаз.
И вот свершилось – папарацци удалось подловить супермодель на прогулке с коляской. Видно, что Ирина всеми силами старалась не привлекать внимания: шапка, очки, объемный черный свитер скрывают и фигуру, и лицо звезды. Даже черные кожаные брюки сидят на ней мешковато и бесформенно. Дополняют наряд простые удобные ботинки на практически плоской подошве.
Но главным было даже не то, как выглядела Ирина. Тем более что на днях она во всем блеске своей красоты появилась на Каннском кинофестивале. Главное – это пассажир коляски, которую катила молодая мамочка. Его – пассажира – разглядеть так и не удалось. Коляска была плотно закрыта пеленкой. Похоже, пока родители сами не решат показать малышку общественности, общественность ребенка не увидит.
Напомним, малышка Лея де Сена родилась у Ирины Шейк и Брэдли Купера в конце марта. А о том, что красавица беременна, стало известно после показа Victoria’s Secret Fashion Show – Ирина появилась на подиуме в белье, не скрывающем изменений в идеальной фигуре модели.
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