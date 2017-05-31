Попались! Появились первые фото Ирины Шейк с дочерью

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Супермодель сфотографировали на прогулке с двухмесячной малышкой.

Красавицу Ирину никто даже беременной толком не видел: настолько тщательно она маскировала живот и так ловко ускользала от папарацци. А ведь они пытались следить практически за каждым ее шагом! Добычей фотографов становились лишь сделанные мельком снимки семейной прогулки Шейк и Брэдли Купера. Дочка тоже где-то поблизости – вероятно. Ее опять же никто не видел – девочку родители тщательно оберегают от посторонних глаз.

И вот свершилось – папарацци удалось подловить супермодель на прогулке с коляской. Видно, что Ирина всеми силами старалась не привлекать внимания: шапка, очки, объемный черный свитер скрывают и фигуру, и лицо звезды. Даже черные кожаные брюки сидят на ней мешковато и бесформенно. Дополняют наряд простые удобные ботинки на практически плоской подошве.

Фото: Legion-Media

Но главным было даже не то, как выглядела Ирина. Тем более что на днях она во всем блеске своей красоты появилась на Каннском кинофестивале. Главное – это пассажир коляски, которую катила молодая мамочка. Его – пассажира – разглядеть так и не удалось. Коляска была плотно закрыта пеленкой. Похоже, пока родители сами не решат показать малышку общественности, общественность ребенка не увидит.

Напомним, малышка Лея де Сена родилась у Ирины Шейк и Брэдли Купера в конце марта. А о том, что красавица беременна, стало известно после показа Victoria’s Secret Fashion Show – Ирина появилась на подиуме в белье, не скрывающем изменений в идеальной фигуре модели.

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