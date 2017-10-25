Принц Уильям ругается с бабушкой из-за беременности Кейт

Все могут короли, пела когда-то Алла Пугачева. Все-то все, но сперва, как и простые смертные, они должны выполнять свои обязанности, а потом уже заниматься любимыми делами. Или семьей – кому что больше нравится. А дел у принцев и принцесс хватает: они должны участвовать в светских приемах, благотворительных мероприятиях, ездить на тысячи встреч, непрерывно улыбаться, кого-то поддерживать, в чем-то участвовать. Времени на личную жизнь остается не так уж и много. За то им честь, почет, народная любовь и, конечно, деньги.
Кейт Миддлтон в последнее время, как мы помним, от своих обязанностей несколько отстранилась. По объективным причинам: сильнейший токсикоз лишил ее возможности выходить из дома. Врачи настолько были обеспокоены состоянием беременной герцогини, что прописали ей постельный режим. Сейчас Кейт уже получше, но ее супруг принц Уильям все еще очень беспокоится за состояние жены. Настолько беспокоится, что даже решил поговорить на эту тему со своей бабушкой, королевой Елизаветой. По мнению Уильяма, Кейт лучше бы сейчас вовсе сложить с себя королевские обязанности и сосредоточиться исключительно на семье и детях. Ведь ей сейчас очень тяжело.
«91-летняя королева даже побледнела от гнева, когда внук сказал ей это, – пишет со ссылкой на секретный, но очень надежный источник издание Daily Star. – Уильям заявил, что хочет, чтобы появления Кейт на публике были сведены к минимуму. И вообще чтобы от нее все отстали. Кейт вообще гораздо больше нравится быть женой и матерью, нежели принцессой».
Разговор получился недобрым. Точнее, совсем не получился. Королева ответила принцу очень резко и ледяным тоном. Точные слова Елизаветы мы передать не беремся, но смысл был такой: раз уж Кейт – будущая королева, то она просто обязана взять себя в руки и начать относиться к своим обязанностям менее легкомысленно. В общем, классические отношения свекрови и невестки, когда мама мужа (ну или бабушка, как в этом случае) считает его жену лентяйкой. Только на королевском уровне.
Чем закончится конфликт, неизвестно. Кейт вообще известна своей смелостью идти наперекор традициям: королева недовольна ее методами воспитания детей, например. Но герцогиня на мнение монаршей родственницы внимания не обращает. Тем более что муж ее во всем поддерживает. Ну, а пока договориться не удалось, Кейт продолжает участвовать во всех официальных мероприятиях Кенсингтонского дворца.
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