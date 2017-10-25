Принц Уильям ругается с бабушкой из-за беременности Кейт

Все могут короли, пела когда-то Алла Пугачева. Все-то все, но сперва, как и простые смертные, они должны выполнять свои обязанности, а потом уже заниматься любимыми делами. Или семьей – кому что больше нравится. А дел у принцев и принцесс хватает: они должны участвовать в светских приемах, благотворительных мероприятиях, ездить на тысячи встреч, непрерывно улыбаться, кого-то поддерживать, в чем-то участвовать. Времени на личную жизнь остается не так уж и много. За то им честь, почет, народная любовь и, конечно, деньги.

Кейт Миддлтон в последнее время, как мы помним, от своих обязанностей несколько отстранилась. По объективным причинам: сильнейший токсикоз лишил ее возможности выходить из дома. Врачи настолько были обеспокоены состоянием беременной герцогини, что прописали ей постельный режим. Сейчас Кейт уже получше, но ее супруг принц Уильям все еще очень беспокоится за состояние жены. Настолько беспокоится, что даже решил поговорить на эту тему со своей бабушкой, королевой Елизаветой. По мнению Уильяма, Кейт лучше бы сейчас вовсе сложить с себя королевские обязанности и сосредоточиться исключительно на семье и детях. Ведь ей сейчас очень тяжело.

«91-летняя королева даже побледнела от гнева, когда внук сказал ей это, – пишет со ссылкой на секретный, но очень надежный источник издание Daily Star. – Уильям заявил, что хочет, чтобы появления Кейт на публике были сведены к минимуму. И вообще чтобы от нее все отстали. Кейт вообще гораздо больше нравится быть женой и матерью, нежели принцессой».