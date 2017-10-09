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Просто копия! Невероятно похожие звездные дети и родители

Woman’s Day нашел знаменитостей, которые вырастили своих двойников. Или сами невероятно (даже не верится!) похожи на своих родителей.

Говорят, при желании можно попытаться спрогнозировать, на кого будет похож ваш ребенок, еще до зачатия. Для этого надо всерьез погрузиться в такую науку, как генетика: оказывается, внешность может зависеть от того, какой ген будет унаследован, доминантный или рецессивный. Но тут есть одна закавыка – предсказать, счастливым обладателем какого гена станет ребенок, практически невозможно. Поэтому можно и не погружаться в генетику, а поступить по примеру индийских женщин, которые верят, что ребенок будет похож на того, кого при зачатии представляет мать, поэтому они представляют Кришну, чтобы родить богоподобное чадо.

Есть еще один оригинальный способ, гораздо проще: нужно смотреть при зачатии на лицо любимого человека. Тогда ребенок с большой вероятностью получится похожим на кого-то из вас. Кажется, некоторые звезды взяли на вооружение именно этот несложный, но действенный метод – наша галерея это убедительно доказывает.

Во всяком случае, вопрос «И в кого ж ты такая уродилась?! (или уродился)» им вряд ли приходится слышать. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, в кого именно – в маму. Или в папу – вариантов в общем-то не так много.

Звезды, похожие на детей и родителей
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Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер не только унаследовала у своей мамы яркую внешность, точеную фигуру и длиннющие ноги, но и пошла по ее стопам – в 16 лет уже заключила контракт с модельным агентством IMG.
Фото: Getty Images
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#звездные дети#звездные родители#Ким Кардашьян#Синди Кроуфорд#Бейонсе#Мадонна#Гвинет Пэлтроу#Джек Николсон#Брюс Уиллис
9 октября 2017Любовь Пришлая
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