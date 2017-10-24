Ржаксенская рассказала, как будет худеть после родов

Звезда шоу «Холостяк» и популярный блогер родила 15 октября дочку Елизавету. С момента счастливого события прошло чуть больше недели, но впечатлений у молодой мамочки уйма. Галина Ржаксенская призналась корреспонденту Woman’s Day: сразу после родов ее просто завалили вопросами и просьбами поделиться советами на самые разные темы, связанные с уходом за новорожденным. Ответить на каждое сообщение лично она физически оказалась не в состоянии. Ведь на ее Instagram подписаны полмиллиона человек. Поэтому Галина решила на самые частые вопросы ответить через наш сайт.
— Моя жизнь полностью перевернулась. Это происходит с самого первого момента, когда видишь этого маленького человечка и понимаешь, что это твое. Это какие-то необъяснимые эмоции. Иногда, глядя на нее, я рыдаю от умиления, и для меня это необычно, потому что в жизни я неплаксивый человек. Впервые почувствовала, что жизнь поменялась навсегда, не сразу после родов и не во время выписки, а в машине, когда мы ехали с мужем и я думала, правильно ли держу ребенка. А когда приехали, оказалось, что нужно поменять памперс, а у меня руки трясутся. У меня очень крутой муж в этом плане. Он сам все взял, помыл, и я выдохнула. Потом я уже справилась сама. При этом я очень готовилась, ходила на много семинаров, много всего изучила. Но теория и практика – это разные вещи. У меня очень хорошая, спокойная девочка. Она почти не плачет. Улыбчивая, губки как у Анджелины Джоли.
— Мы много думали по поводу этого имени. Бабушку мужа звали Елизавета. Она давно умерла, я ее не застала. Я прочитала о силе этого имени, и оно мне очень понравилось – мое, идеальное. Мне понравился и смысл имени (в переводе с древнееврейского – «Бог – моя клятва», «Богом и клянусь». — Прим. Woman’s Day), и черты характера у девочек Лизавет. Когда меня поздравляли, то говорили, что у нас царское имя – Елизавета. Мы надеемся, что она у нас царевна. И с фамилией Громова (девочка носит фамилию отца. — Прим. Woman’s Day) звучит очень по-царски. А инициалы у нее Е. Е. (Елизавета Евгеньевна. — Прим. Woman’s Day). В семье мужа у всех инициалы Е.Е., так что получилось, что еще и традицию соблюли.
— Мы поехали к моим родителям за город, чтобы мне не было страшно. Это была просто необходимая помощь, потому что после родов я очень тяжело восстанавливалась и до сих пор восстанавливаюсь. Я очень плохо ходила, были жуткие боли, которые сейчас только немного утихли. Достаточно сложно ухаживать за ребенком и в то же время самой что-то готовить, и кушать, чтобы было молоко. Первые четыре дня мы жили у моих родителей, которые мне очень помогли. За это время я пришла в себя, собралась, и тогда мы переехали обратно к себе домой. Первую неделю ты еще мало что понимаешь. Состояние эйфории. Особых переживаний пока нет, только проблемы с молоком. Мы налаживаем грудное вскармливание.
– Не пришло молоко.
— Никто не знает. У тебя может быть пятый размер груди и не быть молока, а может быть первый – и молоко есть. У меня мама была очень молочная. И у меня грудь выросла во время беременности. Думали, что будет его много, но нет. Но я всегда прикладываю ребенка, стараюсь пить все, что надо. Ко мне приходит женщина, которая помогает по грудному вскармливанию, показывает позы, улучшающие лактацию, говорит, что делать с ребенком, чтобы он не отвыкал от груди.
— Трудностей хватало. Не могла зайти нормально в туалет, все болит, а на обратном пути теряешь сознание, и тебя ловят – это жуткий стресс. Ты не можешь сидеть, только лежишь. Прикладываешь ребенка, переживаешь, ест он или нет, а при этом еще матка сокращается, все адски болит, и ты просто в шоке.
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