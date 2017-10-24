Ржаксенская рассказала, как будет худеть после родов

— Моя жизнь полностью перевернулась. Это происходит с самого первого момента, когда видишь этого маленького человечка и понимаешь, что это твое. Это какие-то необъяснимые эмоции. Иногда, глядя на нее, я рыдаю от умиления, и для меня это необычно, потому что в жизни я неплаксивый человек. Впервые почувствовала, что жизнь поменялась навсегда, не сразу после родов и не во время выписки, а в машине, когда мы ехали с мужем и я думала, правильно ли держу ребенка. А когда приехали, оказалось, что нужно поменять памперс, а у меня руки трясутся. У меня очень крутой муж в этом плане. Он сам все взял, помыл, и я выдохнула. Потом я уже справилась сама. При этом я очень готовилась, ходила на много семинаров, много всего изучила. Но теория и практика – это разные вещи. У меня очень хорошая, спокойная девочка. Она почти не плачет. Улыбчивая, губки как у Анджелины Джоли.