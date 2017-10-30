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Роналду и его невеста рассекретили пол общего первенца

И не только пол, но и имя. Оказывается, четвертый малыш, который будет называть знаменитого футболиста папой, родится уже через месяц.

Кто бы мог подумать, что из Криштиану Роналду выйдет такой чудесный папа. В свои 32 знаменитый футболист уже отец троих детей: семилетнего Криштиану и четырехмесячных близняшек Евы и Мэтью. А через несколько недель на свет появится еще одна кроха, которая будет носить фамилию Роналду.

До сих пор шутили, что спортсмен размножается исключительно почкованием, намекая на обращение к суррогатным мамам. Но на этот раз все по-другому. В интересном положении находится возлюбленная Роналду – модель Джорджина Родригес.

В том, что из Джорджины выйдет чудесная мать, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть фото или видео, где она нянчится с Мэтью и Евой или делает уроки вместе с Криштиану-младшим. И, по всей видимости, пара настолько счастлива, что готова делиться своим счастьем со всем миром.

Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз
Фото: GettyImages

Так, подписчики футболиста и его невесты в соцсети получили поистине настоящий подарок – будущие родители вместе вышли в прямой эфир. Причем в очень милой семейной обстановке: у Джорджины на руках малышка Ева, в камеру периодически заглядывает старший сын.

Молодые люди откровенно ответили на многие вопросы. Так, теперь мы знаем, что девочка – да, у пары будет дочка! — появится на свет уже в конце ноября, сейчас будущая мама уже на девятом месяце.

«Просто хотел поделиться этим с вами, – признался Роналду. — Нашу дочь будут звать Алана Мартина. Мне кажется, очень красивое имя».

Как уточнил спортсмен, выбирали его вместе: первую часть имени придумал он, вторую – его красавица-невеста Джио. Может, после появления на свет Аланы Мартины они все же поженятся? Наверняка это будет потрясающе красивая свадьба!

Напомним, до сих пор Криштиану ни разу не был женат. Всех его троих детей родили суррогатные матери. Кроме того, ходили настойчивые слухи о нетрадиционной ориентации футболиста, а его роман с супермоделью Ириной Шейк считали чистой воды пиаром. Однако 22-летняя Джорджина растопила сердце закоренелого холостяка. По собственному признанию Криштиану, девушка покорила его не только красотой, но и на редкость добрым нравом. Да и с детьми его она возится с искренним удовольствием.

А вот и живот: невеста Роналду уже не скрывает беременность
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#Криштиану Роналду#звездные родители#звездная беременность
30 октября 2017Любовь Высоцкая
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