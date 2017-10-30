Роналду и его невеста рассекретили пол общего первенца

Кто бы мог подумать, что из Криштиану Роналду выйдет такой чудесный папа. В свои 32 знаменитый футболист уже отец троих детей: семилетнего Криштиану и четырехмесячных близняшек Евы и Мэтью. А через несколько недель на свет появится еще одна кроха, которая будет носить фамилию Роналду.

До сих пор шутили, что спортсмен размножается исключительно почкованием, намекая на обращение к суррогатным мамам. Но на этот раз все по-другому. В интересном положении находится возлюбленная Роналду – модель Джорджина Родригес.

В том, что из Джорджины выйдет чудесная мать, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть фото или видео, где она нянчится с Мэтью и Евой или делает уроки вместе с Криштиану-младшим. И, по всей видимости, пара настолько счастлива, что готова делиться своим счастьем со всем миром.