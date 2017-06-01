С Днем защиты детей! Как звезды поздравили самых маленьких

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Сын Плющенко и Рудковской к празднику разучил сложный элемент в фигурном катании, а Антон Комолов посоветовал защищать детей от солнца, пронизывающего ветра и лютой стужи.

Сегодня, в Международный день защиты детей, который с 1950 года отмечается в первый день лета, знаменитости поздравляют самых маленьких граждан нашей страны – собственных сыновей и дочек, а также просто всех ребят: этот добрый праздник по-настоящему объединяет всех.

— Категория «Вот такое фиговое лето», вопрос за 150, – сделал акцент на то, что в этом году любимый детский праздник выдался довольно прохладным Антон Комолов. — В День защиты детей, 1 июня, детишек прежде всего надо защитить: а) от солнца; б) от пронизывающего ветра; в) от лютой стужи. Дал взрослым довольно оригинальные советы телеведущий в подписи к очень холодному фото: на нем он с 11-летним сыном Андреем в теплых осенних куртках и в вязаных шапках. «Ниндзя на службе у Деда Мороза», – таким хэштегом снабдил снимок Комолов, возможно, чтобы отпугнуть холода.

Алла Довлатова призналась, что в этот день сделала подарок не детишкам, а самой себе:

— У Софи Строкатто новая коллекция! И в честь Дня детей и первого дня лета я решила себя порадовать!

Выставив фото в нежном розово-кремовом платье с легкой накидкой в тон, телеведущая все же добавила, что и о детях не забудет:

— Теперь буду радовать своих детей! Поеду в детский магазин за подарками для младших. А потом нужно купить подарок. Для Даши! Вот это самое сложное! Дайте, пожалуйста, совет! Что порадует 17-летнюю девушку? — спрашивает она.

Максим Матвеев призвал всех в этот день поддержать не только своих детей подарками, но и чужих ребятишек, которым сейчас не так беззаботно, вниманием:

— 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей! А у фонда «Доктор Клоун» праздник каждый день! Мы отмечаем День защиты детей 365 раз в году! Наши доктора-клоуны каждый день приходят в детскую больницу, чтобы защищать детей от плохого настроения, отчаяния, грусти, тоски! Не знаете, как отметить День защиты детей? Поддержите нашу веселую красноносую компанию!

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Июн 1 2017 в 2:45 PDT

Одним из самых трогательных постов можно смело признать видео Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Двукратный олимпийский чемпион и продюсер не ограничились традиционными поздравлениями, а рассказали о конкретных успехах своего сына Александра. Оказывается, Гном Гномыч в свои четыре с половиной года успевает не только сниматься для всемирно известных брендов в Париже в компании супермодели Натальи Водяновой, но и продолжает спортивную династию, оттачивая мастерство на родных ледовых катках.

— В честь такого праздника соединил четыре элемента, скоро нарисуется симпатичная дорожка, осталось добавить еще шаги и скорость, – похвастались счастливые родители.

— С Днем защиты детей! Дети – наша радость, наше будущее, наше главное счастье, – сказал самые главные слова в этот праздник и Сергей Лазарев.

Несмотря на то что на фото с трехлетним сыном Никитой и он, и ребенок сидят на берегу к подписчикам спиной, а лицом – к воде, за час снимок набрал больше 34 тысяч лайков.

«Ми-ми-ми», – так описал семейную фотографию певец, и поклонники с ним согласились.

Еще более милым нашли пользователи соцсети фото Павла Воли. На нем и папины, и детские ручки в забавных одинаковых временных татуировках с черепашками и морским коньком.

— С Днем защиты детей! Наша татуированная бригада шлет вам пламенный привет! — приветствовал народ шоумен и за час удостоился 51 тысячи лайков.

Самым же необычным постом в этот день Woman’s Day признает даже не зиму от Антона Комолова, а черно-белый рисунок от фотографа Дмитрия Исхакова, мужа Полины Гагариной. Молодой отец выложил картинку, в которой есть что поразглядывать: папа на ней суров, мама удивлена, а ребенок весел. Как и положено в День защиты детей.

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