С Днем защиты детей! Как звезды поздравили самых маленьких
Сын Плющенко и Рудковской к празднику разучил сложный элемент в фигурном катании, а Антон Комолов посоветовал защищать детей от солнца, пронизывающего ветра и лютой стужи.
Сегодня, в Международный день защиты детей, который с 1950 года отмечается в первый день лета, знаменитости поздравляют самых маленьких граждан нашей страны – собственных сыновей и дочек, а также просто всех ребят: этот добрый праздник по-настоящему объединяет всех.
— Категория «Вот такое фиговое лето», вопрос за 150, – сделал акцент на то, что в этом году любимый детский праздник выдался довольно прохладным Антон Комолов. — В День защиты детей, 1 июня, детишек прежде всего надо защитить: а) от солнца; б) от пронизывающего ветра; в) от лютой стужи. Дал взрослым довольно оригинальные советы телеведущий в подписи к очень холодному фото: на нем он с 11-летним сыном Андреем в теплых осенних куртках и в вязаных шапках. «Ниндзя на службе у Деда Мороза», – таким хэштегом снабдил снимок Комолов, возможно, чтобы отпугнуть холода.
Алла Довлатова призналась, что в этот день сделала подарок не детишкам, а самой себе:
— У Софи Строкатто новая коллекция! И в честь Дня детей и первого дня лета я решила себя порадовать!
Выставив фото в нежном розово-кремовом платье с легкой накидкой в тон, телеведущая все же добавила, что и о детях не забудет:
— Теперь буду радовать своих детей! Поеду в детский магазин за подарками для младших. А потом нужно купить подарок. Для Даши! Вот это самое сложное! Дайте, пожалуйста, совет! Что порадует 17-летнюю девушку? — спрашивает она.
Максим Матвеев призвал всех в этот день поддержать не только своих детей подарками, но и чужих ребятишек, которым сейчас не так беззаботно, вниманием:
— 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей! А у фонда «Доктор Клоун» праздник каждый день! Мы отмечаем День защиты детей 365 раз в году! Наши доктора-клоуны каждый день приходят в детскую больницу, чтобы защищать детей от плохого настроения, отчаяния, грусти, тоски! Не знаете, как отметить День защиты детей? Поддержите нашу веселую красноносую компанию!
Одним из самых трогательных постов можно смело признать видео Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Двукратный олимпийский чемпион и продюсер не ограничились традиционными поздравлениями, а рассказали о конкретных успехах своего сына Александра. Оказывается, Гном Гномыч в свои четыре с половиной года успевает не только сниматься для всемирно известных брендов в Париже в компании супермодели Натальи Водяновой, но и продолжает спортивную династию, оттачивая мастерство на родных ледовых катках.
— В честь такого праздника соединил четыре элемента, скоро нарисуется симпатичная дорожка, осталось добавить еще шаги и скорость, – похвастались счастливые родители.
— С Днем защиты детей! Дети – наша радость, наше будущее, наше главное счастье, – сказал самые главные слова в этот праздник и Сергей Лазарев.
Несмотря на то что на фото с трехлетним сыном Никитой и он, и ребенок сидят на берегу к подписчикам спиной, а лицом – к воде, за час снимок набрал больше 34 тысяч лайков.
«Ми-ми-ми», – так описал семейную фотографию певец, и поклонники с ним согласились.
Еще более милым нашли пользователи соцсети фото Павла Воли. На нем и папины, и детские ручки в забавных одинаковых временных татуировках с черепашками и морским коньком.
— С Днем защиты детей! Наша татуированная бригада шлет вам пламенный привет! — приветствовал народ шоумен и за час удостоился 51 тысячи лайков.
Самым же необычным постом в этот день Woman’s Day признает даже не зиму от Антона Комолова, а черно-белый рисунок от фотографа Дмитрия Исхакова, мужа Полины Гагариной. Молодой отец выложил картинку, в которой есть что поразглядывать: папа на ней суров, мама удивлена, а ребенок весел. Как и положено в День защиты детей.
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