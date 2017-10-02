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Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом

У Стаса Старовойтова родился сын.

Комик запомнился зрителям Stand up Comedy своими шутками про жену, дочь и тещу.Многим тогда казалось, что семья у Стаса идеальная… И вдруг стало известно, что парень разводится. Сам Стас ничего не комментировал, но было понятно, что решение о расставании ему, как и любому нормальному человеку, дается непросто. Юморист даже вынужден был сменить тему шуток. Теперь он рассказывал о чем угодно, но только не о своих близких.

Впрочем, если верить СМИ, в одиночестве Старовойтов оставался недолго. Уже скоро он начал встречаться с визажистом Ириной Крючковой. И снова влюбленных выдали соцсети. Комик отношения не афишировал, а вот Ирина регулярно выкладывала совместные фото и подписывала, что они очень счастливы.

Стас Старовойтов
Фото: социальные сети/личная страница Ирины Крючковой

Она же накануне поделилась и еще одной замечательной новостью. У пары родился сын. Фото с выписки, как водится, прилагалось. Многочисленные подписчики тут же бросились поздравлять пару, гадая, на кого может быть похож новорожденный. Стас по традиции ничего не рассказывал, а Ирина и без лишних слов светилась от счастья. Так что – просто пожелаем молодым родителям счастья и понадеемся, что к теме семьи в Stand up Comedy Стас еще вернется.

Стас Старовойтов
О семье и жене Стас больше не шутит
Фото: личный архив Стаса Старовойтова
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#Стас Старовойтов#Камеди Клаб#Томск#роды#ребенок
2 октября 2017Дарья Ненашева
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