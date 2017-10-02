Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом

Комик запомнился зрителям Stand up Comedy своими шутками про жену, дочь и тещу.Многим тогда казалось, что семья у Стаса идеальная… И вдруг стало известно, что парень разводится. Сам Стас ничего не комментировал, но было понятно, что решение о расставании ему, как и любому нормальному человеку, дается непросто. Юморист даже вынужден был сменить тему шуток. Теперь он рассказывал о чем угодно, но только не о своих близких.

Впрочем, если верить СМИ, в одиночестве Старовойтов оставался недолго. Уже скоро он начал встречаться с визажистом Ириной Крючковой. И снова влюбленных выдали соцсети. Комик отношения не афишировал, а вот Ирина регулярно выкладывала совместные фото и подписывала, что они очень счастливы.