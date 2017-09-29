Серена Уильямс удивила фигурой после родов

Чемпионка впервые показала, как изменилась после рождения дочери.

Знаменитая теннисистка впервые стала мамой 1 сентября. 36-летняя спортсменка родила дочку, которую назвала Алексис Олимпией. После родов прошло каких-то три недели, а Серена уже строит амбициозные планы: она заявила о своем намерении выступить на Australian Open, чемпионате, который пройдет в январе следующего года. До него осталось всего 107 дней, то есть на восстановление Серена отвела себе всего четыре месяца. Но, похоже, она сможет: теннисистка тренировалась практически всю беременность и сохранила отличную форму. Судя по опубликованному ею фото в боди, фигура Серены ничуть не изменилась - удивительно. Справедливости ради стоит отметить, что тростинкой она никогда и не была. Но найти в себе силы не прерывать тренировок, несмотря ни на что, – это круто, не поспоришь.

Фото сейчас... Фото: @serenawilliams ...и на третьем месяце Фото: @serenawilliams

К слову, хоть Серена и утверждает, что никогда не комплексовала из-за своей фигуры, замечания на этот счет ее все же задевают. Это ясно из письма, которое она написала своей маме. Оно очень личное и очень трогательное. Цитируем: «Дорогая мама. Ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрю на свою дочь (господи, у меня есть дочь!), и у нее мои руки и ноги. Мои сильные, мускулистые, мощные, сенсационные руки и тело. Я не представляю, что я буду чувствовать, если ей придется пройти через то же самое, что пришлось пережить мне с тех пор, как мне исполнилось 15 лет, и по сей день. Меня называли мужчиной, потому что я выглядела слишком сильной. Говорили, что я употребляю допинг (нет, я всегда была слишком принципиальной, чтобы вести себя нечестно ради преимущества). Говорили, что мне нельзя выступать против женщин, что мне нужно соревноваться с мужчинами, потому что я выгляжу сильнее, чем другие женщины. Нет, я просто много работаю, я родилась с этим телом бойца и горжусь этим».

Фото: @serenawilliams

Серена рассказала, что всегда удивлялась, как у ее мамы хватало выдержки, чтобы не вышвырнуть из дома ни одного из многочисленных репортеров, которые задавали ей вопросы по поводу мужиковатости ее дочерей. «Мы разные: пышные, мускулистые, высокие, маленькие. И все-таки мы женщины и гордимся этим!» – пишет Серена. Чемпионка призналась, что мама стала для нее образцом для подражания: глядя на мать, ей было гораздо легче справляться со всеми вызовами судьбы, которые сейчас превратились в ее победы. «Я надеюсь научить Алексис Олимпию быть такой же сильной. Я тебя очень люблю», – закончила послание Серена.

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