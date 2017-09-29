ГлавнаяДетиЗвездные родители

Серена Уильямс удивила фигурой после родов

Чемпионка впервые показала, как изменилась после рождения дочери.

Знаменитая теннисистка впервые стала мамой 1 сентября. 36-летняя спортсменка родила дочку, которую назвала Алексис Олимпией. После родов прошло каких-то три недели, а Серена уже строит амбициозные планы: она заявила о своем намерении выступить на Australian Open, чемпионате, который пройдет в январе следующего года. До него осталось всего 107 дней, то есть на восстановление Серена отвела себе всего четыре месяца.

Но, похоже, она сможет: теннисистка тренировалась практически всю беременность и сохранила отличную форму. Судя по опубликованному ею фото в боди, фигура Серены ничуть не изменилась - удивительно. Справедливости ради стоит отметить, что тростинкой она никогда и не была. Но найти в себе силы не прерывать тренировок, несмотря ни на что, – это круто, не поспоришь.

Фото сейчас...
Фото: @serenawilliams
...и на третьем месяце
Фото: @serenawilliams

К слову, хоть Серена и утверждает, что никогда не комплексовала из-за своей фигуры, замечания на этот счет ее все же задевают. Это ясно из письма, которое она написала своей маме. Оно очень личное и очень трогательное. Цитируем:

«Дорогая мама. Ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрю на свою дочь (господи, у меня есть дочь!), и у нее мои руки и ноги. Мои сильные, мускулистые, мощные, сенсационные руки и тело. Я не представляю, что я буду чувствовать, если ей придется пройти через то же самое, что пришлось пережить мне с тех пор, как мне исполнилось 15 лет, и по сей день.

Меня называли мужчиной, потому что я выглядела слишком сильной. Говорили, что я употребляю допинг (нет, я всегда была слишком принципиальной, чтобы вести себя нечестно ради преимущества). Говорили, что мне нельзя выступать против женщин, что мне нужно соревноваться с мужчинами, потому что я выгляжу сильнее, чем другие женщины. Нет, я просто много работаю, я родилась с этим телом бойца и горжусь этим».

Фото: @serenawilliams

Серена рассказала, что всегда удивлялась, как у ее мамы хватало выдержки, чтобы не вышвырнуть из дома ни одного из многочисленных репортеров, которые задавали ей вопросы по поводу мужиковатости ее дочерей. «Мы разные: пышные, мускулистые, высокие, маленькие. И все-таки мы женщины и гордимся этим!» – пишет Серена.

Чемпионка призналась, что мама стала для нее образцом для подражания: глядя на мать, ей было гораздо легче справляться со всеми вызовами судьбы, которые сейчас превратились в ее победы.

«Я надеюсь научить Алексис Олимпию быть такой же сильной. Я тебя очень люблю», – закончила послание Серена.

Полна горница детей: 20 звезд из многодетных семей
  • Подробнее
Не навреди: с какого возраста отдавать ребенка в спорт
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Серена Уильямс#звездные родители#чемпионы#молодая мама#звездная мама
29 сентября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет