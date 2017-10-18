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Стало известно, когда Кейт Миддлтон родит третьего малыша

Герцогиня еще не совсем избавилась от недуга, отравляющего ей беременность, но уже чувствует себя лучше.

Кенсингтонский дворец на информацию о семейной жизни своих обитателей крайне скуп. Наверняка и о беременности герцогини Кейт так рано не сообщили бы, если бы не настигший ее тяжелейший токсикоз, из-за которого супруга принца Уильяма оказалась не в состоянии выйти из дома. Сейчас будущей мамочке уже получше: она вышла в свет, чтобы посетить мероприятие в честь Дня психического здоровья, а потом навестила благотворительное мероприятие для детей. И даже станцевала там с медвежонком Паддингтоном.

Фото: GettyImages

На днях представители королевской пресс-службы все же рассекретили сроки беременности Кейт. И даже назвали предполагаемую дату родов. Третий малыш в семье Уильяма и Кейт появится в апреле. Получается, что срок еще совсем маленький, всего три месяца. На этом месте злопыхателям, которые писали, что Кейт слишком уж худая для беременной и, вообще, «где твой живот?», должно стать стыдно. Ведь на таком сроке живот вообще мало у кого виден. А если учесть, что герцогиню все эти три месяца по утрам зверски тошнит…

Другими подробностями дворец предпочел с поклонниками семьи не делиться. Так что ни пола будущего малыша, ни тем более предполагаемого имени пока не сообщили. Впрочем, фанаты и без официальных сообщений уже все для себя выяснили: они уверены, что родится мальчик. Далекоидущий вывод обитатели сети сделали, разглядывая фотографии с первого выхода герцогини в свет после объявления о беременности. Напомним, Кейт была одета в платье нежно-голубого цвета. «Не просто же так она выбрала именно голубой?» – вопрошают в комментариях к фотографии.

Фото: @kensingtonroyal

Впрочем, для второго выхода в свет герцогиня выбрала нежно-розовое платье. Какие теперь будут теории у сетевых аналитиков? И, кстати, животик в нем уже немножко, да заметен.

К слову, Кейт намерена возродить королевскую традицию домашних родов. Двое первых ее детей появились в больнице, и молодую мамочку очень утомило внимание прессы к рождению детей: ей пришлось показаться на публике буквально через пару дней после появления малышей на свет. А ведь хочется-то покоя и тишины. Вопрос с третьим пока еще не решен. Но если у врачей не будет опасений за исход родов, то можно быть уверенными: герцогиня на своем настоять сумеет.

Фото: GettyImages
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#Кейт Миддлтон#герцогиня Кембриджская#звездные родители#звездная беременность
18 октября 2017Наталья Евгеньева
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