Сын Степы Меньщикова оказался ему неродным

В выпуске программе «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, который скоро выйдет в эфир, экс-участнику «Дома-2» и его сыну Ване сделали анализ ДНК. Результат шокировал Степана: мальчик ему неродной!

Черная кошка пробежала между Степаном и его женой Евгенией еще в июне: тогда Женя поменяла ник в Instagram на Еvgeniyanetvoya2017, супруги перестали выкладывать совместные фото. Но о расставании пара заявила только в конце сентября. Тогда шоумен из Екатеринбурга печально признался Woman`s Day: – Это она от меня ушла. Я сам не понимаю, что происходит. А в интервью журналу StarHit рассказал: – Женя решила жить без меня. Она все время хочет жить без меня. Я устал говорить: «Что ты делаешь – двое маленьких детей, кому ты нужна? Сейчас непростое кризисное время – и мне туго как артисту, еще детей надо кормить. Кто их будет содержать, тебя». Конечно, я буду помогать, но и мне непросто. Вдвоем же легче жить. Такие стычки происходили постоянно – как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву.

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Оказалось, что проблемы в семье копились не один год. В Instagram Евгения не скрывала горечи и обиды на отца своих детей: – Как же иногда фото хорошо передает эмоциональный фон отношений. Отмечали рождение Ивана – 4 года. Степан больно-то и не хотел его отмечать, в общем-то, как и все праздники, касающиеся семьи, нас, детей, но, можно сказать, его вытащили в этот день за уши. Если присмотришься к фото, это очень хорошо видно. Вот так живешь с человеком, делишь быт, постель, а оказывается, что он совсем чужой тебе и жили вы разными жизнями. Я изначально сделала ошибку... Мирилась с тем, с чем мириться нельзя! Поэтому сейчас ее исправляю и иду дальше. Только Любовь, только понимание, уважение, верность и общие цели сделают ваш союз самым крепким. Все остальное фальшь, не приводящая ни к чему хорошему. Это мои выводы, этому я научилась у тебя @stepanmen, спасибо тебе за твои уроки.

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А StarHit призналась: – Степа уже четвертый месяц живет в Сочи, проводит там мероприятия. Я, конечно, знала, как он любит вечеринки, что его окружают красивые девушки. Ни за что его бы не отпустила, но меня никто не спрашивал. Мы часто ссорились, это негативно влияло на детей. В какой-то момент решила, что пора это заканчивать. Сейчас Евгения с двумя детьми живет в однокомнатной квартире в Подмосковье.

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У пары уже были серьезные конфликты. Например, полтора года назад, когда Степан был уличен в измене, но жена его простила. Поклонники надеялись, что и в этот раз обойдется. Но… О причинах своего расставания Степан и Женя решили рассказать Дмитрию Шепелеву в программе «На самом деле» на Первом канале. Однако все пошло не совсем по плану. Передача еще не вышла в эфир, но уже стало известно, что… первый сын Евгении Шамаевой – не от Степы! «Отец» и «сын» перед эфиром сдали анализы ДНК, результаты которых были озвучены позже. Это стало шоком для Степана Меньщикова – Ваня ему не родной. Как цитируют многие СМИ «источника, приближенного к паре»: «Степа думал, что просто денег заработает на передаче, а тут такое».

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Журналу StarHit Степан признался после съемок: – Думаю, им нет смысла врать. Тем более это подтвердил не только тест, но и полиграф, и сама Женя. Она даже не пыталась оправдаться и объяснить. Потенциального отца я не знаю. Даже не могу предположить, кто бы это мог быть. Но я хотел бы узнать, кто это. Мне интересно. Ваню я буду всегда любить, воспитывать, поддерживать и заботиться о нем. От алиментов я не отказываюсь, от отцовства тем более. Сомневаюсь, что в сознательном возрасте сын будет искать биологического отца. Зачем это нужно? После этой ситуации я точно не смогу быть с Женей. Все наши условия и договоренности будут пересматриваться. Скоро начнется бракоразводный процесс.

Степан Меньщиков с сыном Ваней: фото сделано до того злополучного эфира... Фото: @stepanmen