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Тимати прокомментировал, почему уходит со сцены

Артист рассказал Woman’s Day, что хочет больше времени проводить с маленькой Алисой, а концерты подождут.

Тимура Юнусова назвать плохим отцом не повернется язык, график популярного репера расписан по минутам, но в нем всегда есть место для встреч со своей обожаемой дочкой, которую он сам ласково зовет Алисой Тимуровной. Чуть ли не каждый пост артиста в Instagram посвящен маленькой наследнице, поэтому за жизнью девочки с восхищением наблюдает вся страна. Благодаря бабушке Симоне, маме Тимура, в свои три года ребенок поражает развитием. Алиса умеет нырять, танцевать, читать, считать и даже кататься на серфинге, но тут уже приложил руку звездный папа малышки.

Фото: @timatiofficial

Видимо, основатель Black Star все же считает, что уделяет дочке недостаточно времени. Чтобы исправить ситуацию, Тимати решает завязать с большими выступлениями на ближайшие три года. Но на прощание решил порадовать поклонников концертом в Москве.

«Это последний большой концерт в Москве на ближайшие два-три года, – признался Юнусов Woman’s Day. — Подготовка шоу такого масштаба, как концерт в „Олимпийском“, требуют концентрации сил и времени. А сейчас я бы хотел больше времени проводить с дочкой. Поэтому после концерта 4 ноября я в течение ближайших нескольких лет не планирую организовывать большие выступления в столице».

Напомним, Симона Яковлевна с внучкой Алисой живут в солнечной Доминикане. Мама с папой приезжают к дочке только погостить. Вот, к примеру, на день рождения вся семья собралась – отпраздновали трехлетие Алисы. И снова разъехались.

А малышка с бабушкой остались грустить: кто по папе, а кто по сыну.

«Папа уехал… Остались грусть, его запах и тепло сильных рук…» Печальный пост появился в Instagram Алисы, который ведет ее бабушка от имени внучки. На фото Алиса доверчиво прижалась к папиной груди. Личико печальное – похоже, девочка заранее грустит от разлуки с папой.

К слову, Симона Яковлевна никогда плохо не отзывалась об отцовских талантах Тимати. Но, похоже, считает, что до совершенства, папы с большой буквы, ему еще далеко.

«Ему еще долго предстоит учиться быть папой: чувствовать своего ребенка, слушать, утешать и поддерживать, дуть на ранки и вытирать слезы, радоваться успехам и хохотать в голос… Научиться дарить не лейблы, а фонарик, которым можно ночью освещать переселение муравьев, или делать „секретики“ из цветной фольги, а потом закапывать их под бутылочным стеклышком… Можно вместе петь, разглядывать звезды и слушать тишину… В общем, уметь жить тем, что интересно твоему творению, а это целая наука!» – написала Симона Яковлевна.

Видимо, женщина была права, и со временем Тимур начал все больше смотреть не в сторону сцены, а в сторону своей семьи.

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#Тимати
2 октября 2017Алиса Александрова
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