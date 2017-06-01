В халате и без грима: Кержакова довела себя до нервного истощения

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Молодая мама лечится, общаясь с ребенком, и выкладывает в интернет фотографии без косметики.

Малышу Артемию Кержакову 10 июня исполнится два месяца. Но в таком юном возрасте он стал настоящим лекарством для своей мамочки – Миланы. Молодая женщина на днях призналась, что довела себя до нервного истощения. И единственное спасение от депрессии – это общение с сыном.

Милану Кержакову можно понять, буквально перед рождением сына она потеряла отца. Сенатор Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля. Артемий появился на свет меньше, чем через неделю. Также Милана возглавляет благотворительный фонд «Звезды детям». У фонда на май было запланировано сразу несколько мероприятий, которые нельзя отменять. Пришлось молодой маме заниматься еще и этим. Тут любого человека силы покинут.

— Ровно на неделю после проведения невероятно важного для меня мероприятия я выпала целиком из жизни. Причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, – призналась Милана на своей странице в Инстаграм. — Как справедливо говорил мой папа: «Каждому дается испытаний ровно по силам». На том моменте силы мои, вероятно, закончились.

А следом Милана выложила пост, который озаглавила «Что меня лечит». На снимке супруга футболиста «Зенита» без грамма косметики, без укладки, в домашнем цветастом халате нежно целует сына.

Кстати, совсем скоро состоятся крестины Артемия. Милана уже выбрала крестную мать для сына. Ей станет ее подруга Наталья.

«У нее невероятно ранимая тонкая душа. Она готова собрать в своем доме всех брошенных животных. Она теплая, мягкая, добрая. Она мне как сестра. И поэтому она станет крестной мамой нашего сына», – объяснила свой выбор Кержакова.

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