Внучка Никиты Михалкова сообщила о беременности

Старшая дочь ресторатора Степана Михалкова и бывшей модели Аллы Сиваковой о личной жизни предпочитает ничего не рассказывать, так что о том, кто является ее избранником, можно делать только предположения. По слухам, ее возлюбленный – это актер Петр Скворцов, который исполнил главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик». Впрочем, пока что слухи остаются слухами: Петр также не подтверждает наличие отношений.

Также известно, что среднюю школу Александра окончила экстерном в 15 лет, сейчас учится в МГАХИ имени Сурикова, а раньше была студенткой МГУ по специальности «История искусства». Идти по стопам предков и строить актерскую карьеру Саша не стала. Ей больше по душе изобразительное искусство. Свои работы, кстати, девушка веселья ради подписывала даже не двойной, а четверной фамилией, перечисляя всех своих звездных родственников: Михалкова-Кончаловская-Вертинская-Сурикова. Интересно, какая же фамилия будет у малыша? Наверняка не менее звучная.