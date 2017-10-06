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Внучка Никиты Михалкова сообщила о беременности

Александра Михалкова собирается стать мамой в первый раз.

Радостной новостью 25-летняя представительница кинодинастии поделилась в Instagram, опубликовав снимок, который не оставляет сомнений - Саша ждет первенца. Подписчики Александры поздравили ее в комментариях: «Как здорово!», «Ура!», «Крутышка! Поздравляю!»

Внучка Никиты Михалкова сообщила о беременности
Фото: @sashamikhalkova

Старшая дочь ресторатора Степана Михалкова и бывшей модели Аллы Сиваковой о личной жизни предпочитает ничего не рассказывать, так что о том, кто является ее избранником, можно делать только предположения. По слухам, ее возлюбленный – это актер Петр Скворцов, который исполнил главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик». Впрочем, пока что слухи остаются слухами: Петр также не подтверждает наличие отношений.

Внучка Никиты Михалкова сообщила о беременности
Фото: @sashamikhalkova

Также известно, что среднюю школу Александра окончила экстерном в 15 лет, сейчас учится в МГАХИ имени Сурикова, а раньше была студенткой МГУ по специальности «История искусства». Идти по стопам предков и строить актерскую карьеру Саша не стала. Ей больше по душе изобразительное искусство. Свои работы, кстати, девушка веселья ради подписывала даже не двойной, а четверной фамилией, перечисляя всех своих звездных родственников: Михалкова-Кончаловская-Вертинская-Сурикова. Интересно, какая же фамилия будет у малыша? Наверняка не менее звучная.

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#Никита Михалков#Александра Михалкова#беременность#звездная беременность
6 октября 2017Любовь Пришлая
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