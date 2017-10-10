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Вылитая Кристина! Пугачева показала фото подросшей внучки

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала снимок внучки Клавдии, которую тут же стали сравнивать с Кристиной Орбакайте.

Младшая дочка Кристины Орбакайте подросла как-то незаметно. Кажется, только что была очаровательной малышкой, и вот пожалуйста, на снимке, которым поделилась в своем Instagram Алла Пугачева, выглядит уже девочкой-подростком, как ее мама в период съемок в фильме «Чучело» Ролана Быкова. «Мое чудо – Клавуся», – подписала фотографию звездная бабушка.

«Красотка! – тут же появились комментарии. – Как быстро выросла. Очень романтичная девочка. Похожа на маму».

Нашлись, впрочем, и те, кто высказал удивление: «Вообще она похожа на папу, а здесь вылитая Кристина! Как такое может быть?»

Сошлись на том, что у Кристины и Орбакайте и Михаила Земцова есть что-то общее во внешности. А дочка взяла лучшее от обоих родителей.

Специально для вас мы сопоставили снимок с кадром из фильма, в котором Кристина снималась в детстве. А вам как кажется, похожа?

Фото: кадр из фильма «Чучело»
Фото: @alla_orfey
На кого похожа внучка Пугачевой?
Проголосовали: 744
На кого похожа внучка Пугачевой?
  • На Кристину Орбакайте, просто копия!
    22,6%
  • Точно на папу, сравните глаза
    42,7%
  • Когда ребенок желанный, то похож и на папу, и на маму
    30,0%
  • Да она же в бабушку! Вот увидите, подрастет и будет как Пугачева
    4,7%
Проголосовали: 744
Дело в шляпе: дочь Пугачевой примерила ее вещи
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Просто копия! Невероятно похожие звездные дети и родители
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#Алла Пугачева#Кристина Орбакайте#Клавдия Земцова#внучка#звездные дети
10 октября 2017Наташа Белая
Комментарии0
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