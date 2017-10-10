Вылитая Кристина! Пугачева показала фото подросшей внучки

Младшая дочка Кристины Орбакайте подросла как-то незаметно. Кажется, только что была очаровательной малышкой, и вот пожалуйста, на снимке, которым поделилась в своем Instagram Алла Пугачева, выглядит уже девочкой-подростком, как ее мама в период съемок в фильме «Чучело» Ролана Быкова. «Мое чудо – Клавуся», – подписала фотографию звездная бабушка.
«Красотка! – тут же появились комментарии. – Как быстро выросла. Очень романтичная девочка. Похожа на маму».
Нашлись, впрочем, и те, кто высказал удивление: «Вообще она похожа на папу, а здесь вылитая Кристина! Как такое может быть?»
Сошлись на том, что у Кристины и Орбакайте и Михаила Земцова есть что-то общее во внешности. А дочка взяла лучшее от обоих родителей.
Специально для вас мы сопоставили снимок с кадром из фильма, в котором Кристина снималась в детстве. А вам как кажется, похожа?
- На Кристину Орбакайте, просто копия!22,6%
- Точно на папу, сравните глаза42,7%
- Когда ребенок желанный, то похож и на папу, и на маму30,0%
- Да она же в бабушку! Вот увидите, подрастет и будет как Пугачева4,7%
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