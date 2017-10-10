Вылитая Кристина! Пугачева показала фото подросшей внучки

Младшая дочка Кристины Орбакайте подросла как-то незаметно. Кажется, только что была очаровательной малышкой, и вот пожалуйста, на снимке, которым поделилась в своем Instagram Алла Пугачева, выглядит уже девочкой-подростком, как ее мама в период съемок в фильме «Чучело» Ролана Быкова. «Мое чудо – Клавуся», – подписала фотографию звездная бабушка.

«Красотка! – тут же появились комментарии. – Как быстро выросла. Очень романтичная девочка. Похожа на маму».

Нашлись, впрочем, и те, кто высказал удивление: «Вообще она похожа на папу, а здесь вылитая Кристина! Как такое может быть?»

Сошлись на том, что у Кристины и Орбакайте и Михаила Земцова есть что-то общее во внешности. А дочка взяла лучшее от обоих родителей.

Специально для вас мы сопоставили снимок с кадром из фильма, в котором Кристина снималась в детстве. А вам как кажется, похожа?