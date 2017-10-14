Юля Ковальчук впервые стала мамой

Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук и ее супруг, музыкант Алексей Чумаков впервые стали родителями. О пополнении в семье Юлия Ковальчук рассказала в микроблоге поздним вечером в субботу, 14 октября. Она подарила своему мужу дочку.

«Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... Теперь как будто нет времени... Есть необъяснимая любовь и зависимость... Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку», – написала молодая мама на своей страничке в Instagram, сопроводив трогательный пост снимком младенческих пяточек.