ГлавнаяДетиЗвездные родители

Юля Ковальчук впервые стала мамой

Певица сообщила радостную новость в своем микроблоге.

Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук и ее супруг, музыкант Алексей Чумаков впервые стали родителями. О пополнении в семье Юлия Ковальчук рассказала в микроблоге поздним вечером в субботу, 14 октября. Она подарила своему мужу дочку.

«Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... Теперь как будто нет времени... Есть необъяснимая любовь и зависимость... Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку», – написала молодая мама на своей страничке в Instagram, сопроводив трогательный пост снимком младенческих пяточек.

Юлия Ковальчук стала мамой
Фото: @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук предпочла не сообщать никаких подробностей о новорожденной дочери. Не известны ни рост, ни вес, ни дата появления малышки на свет. Можно только догадываться, что это произошло накануне. Именно тогда поклонники певицы начали поздравлять ее с прибавлением в семье. Однако сама Ковальчук хранила молчание, и только в субботу вечером решила, что пришло время поведать о наследнице.

Юлия Ковальчук стала мамой
Фото: @juliakovalchuk

Напомним, Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков только в начале осени рассказали поклонникам о том, что ждут первенца. Почти всю беременность будущая мама провела в Испании. Однако накануне родов она вернулась в Москву. В одном из перинатальных центров столицы и появилась на свет дочка звездной пары.

Как одеться, чтобы не замерзнуть: 10 лайфхаков
  • Подробнее
Одинокие и счастливые: звезды, которые так и не вышли замуж
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Волгоград#Юлия Ковальчук#роды
14 октября 2017Ирина Волга
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет