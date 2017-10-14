Юля Ковальчук впервые стала мамой

Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук и ее супруг, музыкант Алексей Чумаков впервые стали родителями. О пополнении в семье Юлия Ковальчук рассказала в микроблоге поздним вечером в субботу, 14 октября. Она подарила своему мужу дочку.
«Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... Теперь как будто нет времени... Есть необъяснимая любовь и зависимость... Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку», – написала молодая мама на своей страничке в Instagram, сопроводив трогательный пост снимком младенческих пяточек.
Юлия Ковальчук предпочла не сообщать никаких подробностей о новорожденной дочери. Не известны ни рост, ни вес, ни дата появления малышки на свет. Можно только догадываться, что это произошло накануне. Именно тогда поклонники певицы начали поздравлять ее с прибавлением в семье. Однако сама Ковальчук хранила молчание, и только в субботу вечером решила, что пришло время поведать о наследнице.
Напомним, Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков только в начале осени рассказали поклонникам о том, что ждут первенца. Почти всю беременность будущая мама провела в Испании. Однако накануне родов она вернулась в Москву. В одном из перинатальных центров столицы и появилась на свет дочка звездной пары.