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Бриллианты и режим: как живут золотые дети

У этих детей есть все, что душа пожелает, причем с самого рождения – от штата охраны до собственных домов и миллионных счетов. И при этом они с малых лет прочувствовали все плюсы и минусы славы – звездных родителей и уже своей собственной. Каково же это – быть золотым ребенком?

Блю Айви, Сэр Картер и Руми

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Фото: @beyonce
Фото: @beyonce

Родители: Бейонсе и Jay Z.

Для своего первенца, дочки Блю Айви, родители не жалели (и не жалеют) ничего. Пятилетняя девочка, например, может отправиться в кино в платье за несколько тысяч долларов. Если на маме платье Gucci, то и на дочери такое же. Школу для дочки родители подобрали заранее, и тоже не самую дешевую.

А близнецов Бейонсе с супругом начали баловать еще до их рождения. Коляски от Versace по 3600 долларов за каждую, кроватки по 12 тысяч долларов, постельное белье от Chanel, сумки для подгузников от Burberry – 1200 долларов за штуку. На пустышки, инкрустированные бриллиантами, ушло еще 2,5 миллиона долларов. Сейчас близнецов нянчат шесть нянек. А родители наконец-то нашли подходящий для них дом – особняк в пригороде Лос-Анджелеса за 88 миллионов долларов.

Саша Плющенко

Как живут дети звезд - Саша Плющенко
Фото: @gnomgnomych

Родители: Яна Рудковская, Евгений Плющенко

Четырехлетний Гном Гномыч, как ласково называют его родители, а за ними и все поклонники, давно уже звезда Instagram. У него более 200 тысяч подписчиков со всего мира. И все в восторге от жизни белокурого малыша. А он в свои годы столько всего успел, что диву даешься. Саша – модель, он стал первым русским мальчиком, фото которого поместили на обложку американского модного глянцевого журнала, он снимается для российских журналов, выходит на подиум. Не так давно он встал на коньки и показал такие успехи, что стал полнопраным актером ледового шоу «Ледовый король», который поставил Евгений Плющенко, и откатал все новогодние представления!

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Бруклин, Ромео, Круз и Харпер Бекхэм

Дэвид и Виктория Бэкхем с детьми
Дэвид и Виктория Бэкхем с детьми
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Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Родители: Дэвид и Виктория Бекхэм.

«Золотые дети» звездной четы с рождения живут в мире моды, гламура и папарацци. У каждого из них – свое плотное расписание и стиль жизни. Но когда все Бекхэмы собираются вместе, как говорит Дэвид, «это лучшее, что дала ему жизнь».

18-летний Бруклин, как папа, обожает татуировки и в 15 лет уже играл за «Арсенал». Но серьезную спортивную карьеру это не вылилось. Оказалось, что мальчику по душе фотография. Уже в 17 лет он получил заказ на съемки рекламной кампании Burberry. Изучает фотографию и сейчас. Бруклин никогда не сидел на шее у родителей – даже в школьные годы подрабатывал в обычном кафе. Хотя мог бы не переживать – не говоря уже о родителях, его крестный Элтон Джон вписал мальчика в список наследников.

15-летний Ромео растет настоящим модником. Он – лицо бренда Burberry. Уже в 8 лет вошел в список самых стильных джентльменов Британии. Мечтает выпустить свою коллекцию солнцезащитных очков.

12-летний Круз серьезно занимается балетом. Увлечение танцами у него с детства – в два года он выскочил на сцену к Spice Girls и станцевал брейк.

Шестилетняя Харпер еще внесет свою лепту в мир моды. С рождения, например, у нее появились туфли от Christian Louboutin. Девочка обожает ходить по магазинам и сама выбирать наряды вместе с мамой и крестной Евой Лонгорией. И помогает составлять комплекты для выхода в свет маме, папе и братьям. А недавнее шестилетие малышка отметила чаепитием в Букингемском дворце с принцессой Евгенией Йоркской.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Как живут дети звезд - Алла-Виктория и Мартин Киркоровы
Фото: Сергей Джевахашвили

Папа: Филипп Киркоров.

В Instagram звездного папы ими любуются сотни тысяч подписчиков. Да и сам родитель явно гордится детьми и выкладывает семейные фото чаще, чем концертные или рабочие моменты. Конечно же, шестилетняя Алла-Виктория и пятилетний Мартин получают все лучшее – и уход, и вещи, и образование, вхожи в светскую тусовку. Обычное дело, когда к ним в гости на день рождения приходят Яна Рудковская, Дима Билан, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Ани Лорак и другие селебрити. Алла-Виктория и Мартин часто сопровождают папу на гастролях, и Филипп делает все, чтобы в дороге дети чувствовали себя комфортно. Например, из Ялты в Новороссийск семейство прилетело на частном вертолете. Звездная карьера их тоже идет в гору – недавно на фестивале «Новая волна» Алла-Виктория и Мартин выступали на сцене с серьезным номером, а в Болгарии дали первую пресс-конференцию.

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Лиза и Гарри Галкины

Как живут дети звезд - Гарри и Лиза Галкины
Фото: @maxgalkinru

Родители: Алла Пугачева, Максим Галкин.

Долгожданные двойняшки двух мегазвезд растут И не где-нибудь, а в роскошном настоящем замке в подмосковной деревне Грязь. У них свои покои, няни и безграничная любовь родителей. Которые разрешают им все, даже вбивать гвозди в стены. «А у нас в замке такой стиль – все специально состарили, дерево будто червячками подъедено. И если ребенок куда-то вобьет гвоздь, поцарапает что-то – на здоровье», – признавался Максим Галкин в интервью журналу «Антенна».

Дети ходят в особенный садик с насыщенной развивающей программой (месяц обучения на двоих стоит 640 тысяч рублей). Взять хотя бы языки – Гарри и Лиза уже говорят на французском, и папа-лингвист их успехами доволен. Воспитатели на французском репетируют с малышами спектакли «Кот в сапогах» и «Маленький принц». Также близнецы слушают Моцарта и разглядывают картины Исаака Левитана, рисуют акварели, поют во французском хоре, их учат играть на кастаньетах и маракасах, танцевать вальс и балет. Кстати, Максим частенько выкладывает видео, где малыши поют или танцуют. Милота невероятная! А мечтают Гарри и Лиза о коте, собаке или… корове. И можно не сомневаться, все их мечты сбудутся.

Надя Пескова

Как живут дети звезд - Надежда Пескова
Фото: @tatiana_navka

Родители: Татьяна Навка, Дмитрий Песков.

Трехлетняя Надюша – настоящая маленькая звезда, знающая, что такое свет софитов. Уже в два года мама вывела ее на лед. Чемпионка растет! Надя уже уверенно стоит на коньках, занимается гимнастикой, учится петь, говорит на английском и китайском языках (няня Нади – китаянка). И заядлая путешественница. В первые месяцы жизни она провела в Сочи, пока мама каталась в шоу «Кармен». Первый день рождения отметила на Сицилии, затем отправилась с мамой гастроли по Прибалтике… А недавние именины в замке произвели фурор – родители устроили ей праздник в стиле сказки «Красавица и Чудовище». «Дочка любит жизнь, ей все нравится, у нее горят глаза. Обожает петь, танцевать, читать, плавать, ходить в цирк, зоопарк. Уверена, она вырастет лучезарным, интересным, многогранным человеком», – рассказала Татьяна Навка «СтарХиту».

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Клавдия Земцова

Как живут дети звезд Клавдия Земцова
Фото: @orbakaite_k

Родители: Кристина Орбакайте, Михаил Земцов.

Клавдия, которую родители называют на западный манер Клаудиа, живет на две страны: Россию и США, где, кстати, и родилась. Разумеется, влаеет двумя языками и, разумеется, поет. А как иначе, когда вся родня – мегамузыканты. Уже в два года Клава снялась в мамином клипе на песню «Московская осень», и, как вспоминает певица, малышка ничуть не капризничала и все сделала на «отлично». Орбакайте не раз рассказывала, что дочери интересно все связанное с творчеством и профессией артиста. Наблюдает за мамой из-за кулис и пританцовывает, недаром с ранних лет занимается балетом! Но интересно, что при всей роскоши и возможностях пристрастия у девочки самые демократичные – она обожает пиццу и походы в «Диснейленд».

Платон Виторган

Как живут дети звезд - Платон Виторган
Фото: @mvitorgan

Родители: Ксения Собчак, Максим Виторган.

Этому золотому малышу еще и года нет, но каждая связанная с ним деталь – уже повод для новости, лайка и обсуждения. Он, наверное, самый долгожданный ребенок в стране: пять месяцев все гадали, беременна или не беременна Ксения, потом еще месяц – родила или еще нет. А если вспомнить высказывания Собчак о детях, то внимание народа к ее собственному ребенку просто круглосуточное. Как же железная леди с ним нянчится? А вот и нянчится! И делится счастливыми фотографиями – вот они всей семьей улетели отдыхать к южным морям, а вот на прогулке. С трех месяцев плавает и ныряет в бассейне и собирает сотни тысяч просмотров этими видео. Но вот пухленькое личико малыша родители показали совсем недавно. На папу похож!

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#звездные дети#звездные родители#Алла Пугачева#Максим Галкин#Яна Рудковская#Евгений Плющенко#Татьяна Навка#Виктория Бэкхем#Бейонсе#Джордж Клуни#Тимати
5 октября 2017Анна Семенова
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