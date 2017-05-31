Свадьба, кольца: церемония в загородном доме

Задумались о необычной свадебной церемонии за городом? Нет ничего проще! Рассказываем, как выбрать подходящий декор, а от каких свадебных тенденций лучше отказаться.

Типичной росписью в ЗАГСе уже давно никого не удивишь. В моду вошли выездные свадебные церемонии, устроенные на западный манер: с подружками невесты, импровизированным алтарем и другой свадебной атрибутикой. Однако многие молодожены пошли еще дальше: зачем тратить баснословные суммы на выездную декорацию, если запоминающуюся церемонию вполне можно провести в своем загородном доме. При условии, что он у вас есть, конечно. Рассказываем, как устроить церемонию за городом, чтобы она получилась яркой, стильной и запоминающейся.

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ДЕКОР СВАДЕБНОГО СТОЛА

Одним из несомненных плюсов в проведении свадебной церемонии за городом является, конечно, полная свобода действий. Вы можете устроить все по своему вкусу и избежать кучи ненужных согласований, с которыми вам бы пришлось столкнуться при аренде специальной площадки. К тому же ваш дом – ваша крепость, с которой связано много приятных моментов. Поэтому церемония получится уютной и определенно домашней. И не нужно бояться, если вдруг что-то пойдет не так! Вам нужно лишь проявить фантазию и сделать праздник таким, о котором вы всегда мечтали. А если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно будет обратиться за советом к профессионалам-распорядителям.

Начните с главного – подумайте, каким бы вы хотели сделать ваше торжество. Если вы определились с темой и основным цветом (об этом тоже лучше подумать заранее), тогда смело начинайте воплощать ваши идеи. И непременно отведите главное место столу молодоженов – ведь именно на него будут направлены взоры всех присутствующих. Поэтому декорировать свадебный стол следует с особой тщательностью. Если у вас предусмотрено несколько столов, тогда следите за тем, чтобы сервировка была выдержана в едином стиле.

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БУКЕТ НЕВЕСТЫ И УКРАШЕНИЯ ИЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ

Далее решите вместе с профессиональными флористами (если вдруг вы сами не уверены в способностях собирать элегантные букеты), каким будет букет невесты и какими цветами лучше украсить место проведения церемонии. Живые цветы, к слову, можно разместить и на стульях, на банкетках, разбросать по столу, разместить аккуратные букетики в вазах, раздать гостям (можно в виде специальных аксессуаров на руку) или развесить в виде украшений (на веранде, над столами, в виде импровизированного алтаря и т. д.). Главное – чтобы букет невесты и аксессуары из живых цветов гармонично сочетались между собой.

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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

Что касается свадебного торта, то тут нет каких-то строгих правил. Единственное, многоярусные белоснежные шедевры отошли на второй план, уступив место элегантным свадебным капкейкам и изящным пирогам. Да-да, почему бы не отказаться от традиционного торта и не заказать, скажем, вкусные французские пирожные – макаруны. А чтобы гости наверняка запомнили десерт, на эти макаруны можно нанести ваши свадебные фотографии (или кадры из love story, отснятые заранее) специальными пищевыми красителями. Таким образом, кстати, можно сделать маленькие сладкие подарки гостям – каждому раздать такое пирожное с вашим изображением. Не бойтесь экспериментировать! Ведь чем оригинальнее будет ваша свадьба, тем дольше ее будут помнить.

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ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Заранее рассчитайте количество гостей и продумайте, вместит ли ваша площадка всех приглашенных. Это важно, чтобы гости могли чувствовать себя комфортно, а не толкать друг друга локтями в надежде хоть краем глаза увидеть саму церемонию. Не забудьте и о свадебных атрибутах. Например, выделите специальное место для подарков (это может быть обычный стол, задрапированный белой тканью и украшенный живыми цветами), приобретите подушечку для колец и корзины для лепестков роз (чтобы друзья и родные смогли осыпать вас цветами в нужный момент), а также не забудьте о милых накидках на стулья (или подушках) для жениха и невесты.

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ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ

С минусами, конечно, тоже придется столкнуться. Так, например, в загородном доме комфортно можно разместить лишь 20−30 гостей, компактная кухня не позволит пригласить достаточное количество шеф-поваров и изобретать кулинарные шедевры, сразу же после церемонии придется делать генеральную уборку и самим нести ответственность за происходящее, если вдруг что-то выйдет из-под контроля. Но в принципе нет ничего невозможного. Для уборки можно пригласить специальную клининговую компанию, которая сделает все быстро и вам не придется собирать мусор. Свадебное меню тоже можно продумать заранее или (даже лучше) пригласить полноценный кейтеринг, которые также смогут предоставить дополнительное оборудование и посуду. Дополнительные столы, стулья, сервировочную посуду и подходящий текстиль также можно взять в аренду – быстро и весьма выгодно.

Но как бы там ни было, самое ценное – это приятные эмоции и семейная атмосфера праздника. А также вам не придется вносить дополнительную плату, если вдруг не уложитесь в регламент и решите чуть переписать сценарий торжества.