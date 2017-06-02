Советы эксперта: какой лук можно вырастить на даче

Чаще всего на домашних участках сажают репчатый лук с различными вкусами: сладкие, слабоострые, полуострые и острые сорта. Рассказываем про особенности ухода за луком.

Для выращивания лука используют в основном лук-севок на репку. Сажают его с конца апреля и до 15 июня. При летней посадке проливаем лук холодной водой. Хорошие результаты дает однократная проливка лука слегка соленой ледяной водой (2 ст. л. соли на 10 л воды). При посадке в июне следует высаживать сорта с ранним сроком созревания. При этом сбор урожая будет позже.

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Сажаем

Почва должна быть влажной, богатой органическим удобрением, иметь нейтральный уровень кислотности. За 2 недели до посадки вносим перегной из расчета 5 кг на 1 кв. м, а для раскисления – древесную золу. Готовим бороздки для посадки по 25 см друг от друга глубиной по 3 см, поливаем и сажаем севок, соблюдая расстояние между луковицами 8−10 см. Засыпаем землей примерно до 2 см. Учтите, чем больше расстояние между луковицами, тем они крупнее. Проводим прореживание мелких луковиц, оставшиеся вырастут крупнее. Чтобы подготовить посадочный материал, севок замачиваем в воде при температуре +45−50 градусов на 10−15 минут. Затем помещаем в холодную воду на 10−15 минут, затем в раствор минерального удобрения, например нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды), на 5−6 часов. Также лучше еще обработать стимулятором роста. Какой бы способ подготовки семенного материала ни был использован, обязательно проводится его дезинфекция. Для этого подойдут слабый раствор марганцовки или раствор медного купороса (на 10 л воды 35 г купороса).

Ухаживаем

Для подкормки подойдет торфонавозный компост. Категорически запрещается вносить удобрения (особенно перегной и куриный помет) перед тем, как сажать севок – будут наблюдаться интенсивный рост зелени и заторможенное развитие головки. Поливать – до 2 раз в неделю, до начала созревания луковицы поливать нужно их реже, постепенно сведя количество поливов к нулю за 20 дней до уборки, исключение составляет лишь слишком жаркая погода. Проводим 2–3 подкормки: 1-й раз через 2 недели после посадки – разбавленной водой с навозной массой, затем – еще через 3 недели минеральными удобрениями (суперфосфат и калийная соль по 1 ст. л. на 10 л воды) или специальными удобрениями для лука. Сторонники органического земледелия могут использовать подкормки только биорастворами (например: «Сияние-1», гуминовыми удобрениями). Приготовление бионастоя: на 100 л воды: 3/4 емкости травы, 2 л золы, 2–3 стакана старого варенья, 0,5 ст. птичьего помета, 0,5 ст. раствора «Сияние-1» и 2 пакетика «Сияние -3». Настоять неделю. Разбавлять 0,5 ст. на 10 л воды. Применять этот раствор можно в качестве подкормок корневых и внекорневых раз в неделю. Бионастой подойдет и для других садовых культур.

Чтобы защитить урожай от вредителей и болезней, готовим раствор из 1 ч. л. медного купороса, 1 ст. л жидкого мыла и 10 л воды. Проводим обработку, когда листья лука будут выше 12 см. Можно также каждые 20 дней опудривать золой или табачной пылью. От грибковых заболеваний можно использовать «Фитоспорин».

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Какой еще лук можно посадить

Батун

Листья дает одним из первых среди других луков. Зимостойкое многолетнее растение, за весну-лето сможете собрать 2 урожая. Первый урожай будет уже в мае.

Порей, или жемчужный лук

Используют светлые ложные стебли и зеленые листья молодого лука. Особенностями при его выращивании являются редкая посадка и окучивание стебля более чем на 30 см.

Многоярусный, или египетский лук

Многолетний лук размножается воздушными луковичками. За один сезон может образовать до 4 ярусов воздушных луковиц. Самые маленькие луковички используют только для размножения. Лук очень оригинальный. Его маленькие луковички красиво смотрятся в овощном ассорти.

Слизун

Относится к многолетним лукам с плоскими листьям, на вкус менее острый, чем репчатый лук. Размножают его семенами и делением куста.

Шалот (аскалонский)

В народе называется семейным. Хорошо хранится до следующего урожая – до осени. Если разрезать луковицу на две части и более, то можно уменьшить ее размер. Увеличить размер луковиц можно также путем выкручивания части луковиц из гнезда.

Шнитт

Лук шнитт очень похож на батун, выращивается ради зелени. Зеленые перья-листья шнитта мелкие, трубчатые и шиловидные. Красиво цветет.

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