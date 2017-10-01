Лунный календарь дачника: 2–8 октября

2 октября – растущая Луна.
Знак: Водолей.
Воздержитесь от любых посадок, растения будут приживаться с трудом. Лучше наведите порядок в саду, займитесь борьбой с вредителями и болезнями.
3 октября – растущая Луна.
Знак: Рыбы.
Отличный день для посадки цветочных растений, кустарников и деревьев. В горшки можно посеять семена петрушки, укропа или кинзы.
4 октября – растущая Луна.
Знак: Рыбы.
Собирайте урожай на длительное хранение, заготавливайте черенки для прививок и занимайтесь посадками любых растений. От обрезки и борьбы с вредителями стоит отказаться.
5 октября – полнолуние.
Знак: Овен.
Неблагоприятный день для любых посадок, подкормок, обрезки деревьев и кустарников. Самое время проредить всходы и навести порядок в саду: очистить газон от листвы и опавших фруктов.
6 октября – убывающая Луна.
Знак: Овен.
Займитесь сбором урожая на хранение, проводите обработку сада от вредителей и болезней, рыхлите и мульчируйте землю вокруг кустарников.
7 октября – убывающая Луна.
Знак: Телец.
Сажайте озимый чеснок, плодовые и декоративные растения. Хорошее время для прививки растений, санитарной обрезки кустарников и деревьев.
8 октября – убывающая Луна.
Знак: Телец.
Сажайте плодовые и декоративные деревья, собирайте урожай, проводите санитарную обрезку растений. Можно очистить стволы деревьев от вредителей.