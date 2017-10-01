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Лунный календарь дачника: 2–8 октября

Рассказываем, какие работы необходимо проводить на дачном участке в первую неделю октября.
Фото: Getty Images

2 октября – растущая Луна.

Знак: Водолей.

Воздержитесь от любых посадок, растения будут приживаться с трудом. Лучше наведите порядок в саду, займитесь борьбой с вредителями и болезнями.

3 октября – растущая Луна.

Знак: Рыбы.

Отличный день для посадки цветочных растений, кустарников и деревьев. В горшки можно посеять семена петрушки, укропа или кинзы.

4 октября – растущая Луна.

Знак: Рыбы.

Собирайте урожай на длительное хранение, заготавливайте черенки для прививок и занимайтесь посадками любых растений. От обрезки и борьбы с вредителями стоит отказаться.

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5 октября – полнолуние.

Знак: Овен.

Неблагоприятный день для любых посадок, подкормок, обрезки деревьев и кустарников. Самое время проредить всходы и навести порядок в саду: очистить газон от листвы и опавших фруктов.

6 октября – убывающая Луна.

Знак: Овен.

Займитесь сбором урожая на хранение, проводите обработку сада от вредителей и болезней, рыхлите и мульчируйте землю вокруг кустарников.

7 октября – убывающая Луна.

Знак: Телец.

Сажайте озимый чеснок, плодовые и декоративные растения. Хорошее время для прививки растений, санитарной обрезки кустарников и деревьев.

8 октября – убывающая Луна.

Знак: Телец.

Сажайте плодовые и декоративные деревья, собирайте урожай, проводите санитарную обрезку растений. Можно очистить стволы деревьев от вредителей.

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#дача#Дачный сезон#огород#советы дачникам
1 октября 2017
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