Лунный календарь дачника: 2–8 октября

2 октября – растущая Луна.

Знак: Водолей.

Воздержитесь от любых посадок, растения будут приживаться с трудом. Лучше наведите порядок в саду, займитесь борьбой с вредителями и болезнями.

3 октября – растущая Луна.

Знак: Рыбы.

Отличный день для посадки цветочных растений, кустарников и деревьев. В горшки можно посеять семена петрушки, укропа или кинзы.

4 октября – растущая Луна.

Знак: Рыбы.

Собирайте урожай на длительное хранение, заготавливайте черенки для прививок и занимайтесь посадками любых растений. От обрезки и борьбы с вредителями стоит отказаться.