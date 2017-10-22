Лунный календарь дачника: 23–29 октября

23 октября – растущая Луна.
Знак: Стрелец.
Известкование почвы, внесение минеральных удобрений под перекопку. Уборка поздних корнеплодов: топинамбура, пастернака, витлуфа, а также брюссельской капусты.
24 октября – растущая Луна.
Знак: Козерог.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Осмотр клубней, корневищ и луковиц декоративных растений, заложенных на хранение, выбраковка больных. Выбор крупных луковиц тюльпанов, нарциссов и мелколуковичных цветов для зимней выгонки.
25 октября – растущая Луна.
Знак: Козерог.
Подготовка ям для посадки деревьев и кустарников весной. Обрезка многолетников – подготовка для мульчирования и зимнего укрытия. Закладка в компост растительных остатков здоровых растений.
26 октября – растущая Луна.
Знак: Козерог.
Посев зеленых овощей в отапливаемых теплицах и дома. Подготовка грядок для подзимнего посева. Посадка лука на перо. Квашение капусты.
27 октября – растущая Луна.
Знак: Козерог.
Подкормка всех растений минеральными удобрениями. Заделывание дупел на деревьях. Очищение и побелка штамбов плодовых деревьев. Сжигание больных и поврежденных вредителями растений, ветвей деревьев и кустарников.
28 октября – растущая Луна.
Знак: Водолей.
Уборка на зимнее хранение теплолюбивых водных растений. Укрывание теплолюбивых растений еловым лапником, матами из сухих стеблей растений. Мульчирование многолетников, приствольных кругов молодых деревьев и кустарников.
29 октября – растущая Луна.
Знак: Водолей.
Высаживание на выгонку зелени многолетних луков: батун, шнитт, слизун; корнеплодов: петрушки, сельдерея, мангольда. Подготовка земли для мульчирования посевов и выращивания рассады. Хранение под навесом или в помещении.