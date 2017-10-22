Лунный календарь дачника: 23–29 октября

Подготовка ям для посадки деревьев и кустарников весной. Обрезка многолетников – подготовка для мульчирования и зимнего укрытия. Закладка в компост растительных остатков здоровых растений.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Осмотр клубней, корневищ и луковиц декоративных растений, заложенных на хранение, выбраковка больных. Выбор крупных луковиц тюльпанов, нарциссов и мелколуковичных цветов для зимней выгонки.

Известкование почвы, внесение минеральных удобрений под перекопку. Уборка поздних корнеплодов: топинамбура, пастернака, витлуфа, а также брюссельской капусты.

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26 октября – растущая Луна.

Знак: Козерог.

Посев зеленых овощей в отапливаемых теплицах и дома. Подготовка грядок для подзимнего посева. Посадка лука на перо. Квашение капусты.

27 октября – растущая Луна.

Знак: Козерог.

Подкормка всех растений минеральными удобрениями. Заделывание дупел на деревьях. Очищение и побелка штамбов плодовых деревьев. Сжигание больных и поврежденных вредителями растений, ветвей деревьев и кустарников.

28 октября – растущая Луна.

Знак: Водолей.

Уборка на зимнее хранение теплолюбивых водных растений. Укрывание теплолюбивых растений еловым лапником, матами из сухих стеблей растений. Мульчирование многолетников, приствольных кругов молодых деревьев и кустарников.

29 октября – растущая Луна.

Знак: Водолей.

Высаживание на выгонку зелени многолетних луков: батун, шнитт, слизун; корнеплодов: петрушки, сельдерея, мангольда. Подготовка земли для мульчирования посевов и выращивания рассады. Хранение под навесом или в помещении.