Лунный календарь дачника: 5–11 июня
Рассказываем, что можно сделать на дачном участке во вторую неделю июня.
5 июня – растущая Луна.
Знак: Весы.
Размножение кустарников – черенкование. Прищипывание цветов и стрижка живой изгороди. Повторный посев скороспелых и зеленых овощей, корнеплодов для зимнего хранения. Подкормка растений минеральными удобрениями.
6 июня – растущая Луна.
Знак: Скорпион.
Деление и рассаживание отцветших многолетников. Укоренение черенков кустарников, флоксов и хризантем. Посев двулетников, скороспелых бобовых, зеленых овощей и кабачков.
7 июня – растущая Луна.
Знак: Скорпион.
Посев двулетников. Полив и подкормка растений. Укоренение черенков кустарников, многолетников.
8 июня – растущая Луна.
Знак: Стрелец.
Опрыскивание растений от вредителей и болезней. Прореживание и прополка, рыхление всходов, мульчирование почвы.
9 июня – полнолуние.
Знак: Стрелец.
Неблагоприятный день для работы с растениями. Можно заняться домашними делами, подготовить садовый инвентарь, привести в порядок малые архитектурные формы (беседки, скамейки и т. д.) или просто отдохнуть на свежем воздухе.
10 июня – убывающая Луна.
Знак: Козерог.
Опрыскивание растений от вредителей и болезней. Прополка сорняков, рыхление почвы. Подкормка органическими удобрениями.
11 июня – убывающая Луна.
Знак: Козерог.
Косьба газонов. Вырезание дикой поросли. Стрижка и прореживание живых изгородей. Окучивание картофеля, лука-порея и черешкового сельдерея.
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