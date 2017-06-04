Лунный календарь дачника: 5–11 июня

Рассказываем, что можно сделать на дачном участке во вторую неделю июня.

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5 июня – растущая Луна.

Знак: Весы.

Размножение кустарников – черенкование. Прищипывание цветов и стрижка живой изгороди. Повторный посев скороспелых и зеленых овощей, корнеплодов для зимнего хранения. Подкормка растений минеральными удобрениями.

6 июня – растущая Луна.

Знак: Скорпион.

Деление и рассаживание отцветших многолетников. Укоренение черенков кустарников, флоксов и хризантем. Посев двулетников, скороспелых бобовых, зеленых овощей и кабачков.

7 июня – растущая Луна.

Знак: Скорпион.

Посев двулетников. Полив и подкормка растений. Укоренение черенков кустарников, многолетников.

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8 июня – растущая Луна.

Знак: Стрелец.

Опрыскивание растений от вредителей и болезней. Прореживание и прополка, рыхление всходов, мульчирование почвы.

9 июня – полнолуние.

Знак: Стрелец.

Неблагоприятный день для работы с растениями. Можно заняться домашними делами, подготовить садовый инвентарь, привести в порядок малые архитектурные формы (беседки, скамейки и т. д.) или просто отдохнуть на свежем воздухе.

10 июня – убывающая Луна.

Знак: Козерог.

Опрыскивание растений от вредителей и болезней. Прополка сорняков, рыхление почвы. Подкормка органическими удобрениями.

11 июня – убывающая Луна.

Знак: Козерог.

Косьба газонов. Вырезание дикой поросли. Стрижка и прореживание живых изгородей. Окучивание картофеля, лука-порея и черешкового сельдерея.

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