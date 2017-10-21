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Разбираемся вместе: что такое подзимний посев и зачем он нужен

Опытные огородники используют метод «подзимний посев» – сеют культуры в мерзлую землю. Благодаря этому весной можно сэкономить время и получить свежие овощи на две-три недели раньше.

Метод подзимнего посева основан на том, что посеянные семена в холодную, мерзлую почву (по «черепку») не успевают прорасти, поэтому не повреждаются морозами и проходят естественную закалку. Весной семена быстро прорастают и успевают окрепнуть до появления вредителей. Если подготовлены грядки и сделаны бороздки для посева, то можно провести не только подзимний посев в ноябре, но и зимний посев в декабре-феврале (если смести снег с бороздок и правильно замульчировать посевы).

Фото: Getty Images

Преимущества подзимнего посева – получаем урожай на две-три недели раньше, чем при весеннем посеве, избегаем поражения вредителями; не нужно спешить – достаточно времени для подготовки почвы до заморозков (ноябрь).

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Для того чтобы подзимний посев был удачным, попробуйте использовать не один сорт, а несколько (для каждой почвы есть наиболее подходящий сорт). Посев надо проводить гуще, чем весной.

Участок лучше выбрать с южной ориентацией – хорошо прогреваемый и не затапливаемый вешними водами. Подготовить теплые грядки высотой не менее 20−25 см, «теплую подушку» устраивайте из растительных остатков, опилок, навоза, соломы и т. п. (весной растительные останки при гниении дадут тепло). Нарезать бороздки глубиной 3−4 см. Заранее подготовить грунт или мульчу для засыпки бороздок (храним в сухом виде до посева семян, то есть до наступления стабильных заморозков – устойчивого подмерзания верхнего почвенного слоя, чтобы семена могли набухнуть, но не проросли, иначе погибнут). После посева семян мульчируем слоем около 6−8 см.

Что сажаем

Сорта, планируемые для подзимней посадки, должны обладать повышенной холодостойкостью и морозоустойчивостью – как правило, это большинство ранних сортов. Неудачи с посадками под зиму в основном связаны со сроками посева, неподходящими сортами и почвенными условиями для подзимнего посева.

Вот сорта некоторых культур, которые хорошо себя зарекомендовали для посева под зиму.

Брокколи: «Гном», «Монтерей», «Лаки», «Цезар», «Лазер».

Брюква: «Красносельская», «Шведская», «Зеленоголовая желтая».

Горчица салатная (листовая): «Зеленолистная», «Краснолистная».

Капуста белокочанная: «Надежда», «Полярный К-206», «Вьюга», «Сибирячка».

Капуста краснокочанная: «Каменная головка 447», «Красный ранний», «Ранний твердокаменный».

Капуста пекинская: «Хивинская 5».

Капуста цветная: «Мовир 74», «Отечественная», «Гарантия».

Кинза: «Алексеевский 247».

Кресс-салат: «Узколистный», «Широколистный», «Курчавый кресс».

Лук-батун: «Салатный 35», «Майский», «Грибоский 21», «Апрельский 12».

Лук многоярусный: «Ликова», «Одесский зимний 12».

Лук репчатый: «Стригуновский местный», «Бессоновский местный», «Штутгартен ризен», «Тимирязевский», «Кармен».

Морковь: «Нантская 4», «Каротель», «Несравненная», «Московская зимняя, А 515», «Витаминная 6», «Лосиноостровская 13», «Ранняя ТСХА», «Супернант».

Пастернак: «Студент», «Лучший из всех», «Круглый ранний».

Петрушка: «Сахарная», «Обыкновенная листовая», «Бордовикская», «Урожайная», «Кудрявая».

Ревень: «Красный деликатес», «Огарский», «Виктория», «Московский 42», «Тукумский 5».

Редис: «Заря», «Жара», «Стойкий», «Розово-красный с белым кончиком», «Тепличный».

Редька: «Сударушка», «Деликатес», «Зимняя круглая черная», «Зимняя круглая белая».

Репа: «Белая ночь», «Гейша», «Петровская 1».

Салат листовой и кочанный: «Берлинский желтый», «Майский», «Московский парниковый», «Крупнокочанный», «Фестивальный», «Новогодний».

Свекла: «Подзимняя А-474», «Подзимняя несравненная», «Холодостойкая 19», «Грибовская плоская А-473», «Египетская плоская», «Северный шар», «Полярная плоская К-249».

Сельдерей: «Яблочный», «Корневой грибовский».

Укроп: «Раннее чудо», «Грибовский», «Преображенский», «Вологодские кружева».

Хрен: «Волковский», «Суздальский», «Ростовский».

Шпинат: «Универсал», «Гарант», «Прогресс».

Щавель: «Шпинатный», «Бельвильский», «Крупночерешковый».

Можно также проводить подзимние посевы таких овощей и трав, как анис, бобы, бораго (огуречная трава), горох, дайкон, душица, земляника и клубника, иссоп, капуста листовая, капуста брюссельская, капуста савойская, кольраби, картофель, лен, лук-порей, лук-слизун, лук-шалот, любисток, майоран, мангольд, мелисса, мята, нут, подсолнечник, рукола, спаржа, тимьян, тмин, томат, топинамбур, турнепс, фенхель, черемша, чеснок, чечевица, шалфей, шнитт-лук, эстрагон.

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#дача#огород#растения#грядки#советы дачникам#дачный участок
21 октября 2017Наталья Красникова
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