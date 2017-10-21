Разбираемся вместе: что такое подзимний посев и зачем он нужен

Метод подзимнего посева основан на том, что посеянные семена в холодную, мерзлую почву (по «черепку») не успевают прорасти, поэтому не повреждаются морозами и проходят естественную закалку. Весной семена быстро прорастают и успевают окрепнуть до появления вредителей. Если подготовлены грядки и сделаны бороздки для посева, то можно провести не только подзимний посев в ноябре, но и зимний посев в декабре-феврале (если смести снег с бороздок и правильно замульчировать посевы).

Преимущества подзимнего посева – получаем урожай на две-три недели раньше, чем при весеннем посеве, избегаем поражения вредителями; не нужно спешить – достаточно времени для подготовки почвы до заморозков (ноябрь).

Для того чтобы подзимний посев был удачным, попробуйте использовать не один сорт, а несколько (для каждой почвы есть наиболее подходящий сорт). Посев надо проводить гуще, чем весной.

Участок лучше выбрать с южной ориентацией – хорошо прогреваемый и не затапливаемый вешними водами. Подготовить теплые грядки высотой не менее 20−25 см, «теплую подушку» устраивайте из растительных остатков, опилок, навоза, соломы и т. п. (весной растительные останки при гниении дадут тепло). Нарезать бороздки глубиной 3−4 см. Заранее подготовить грунт или мульчу для засыпки бороздок (храним в сухом виде до посева семян, то есть до наступления стабильных заморозков – устойчивого подмерзания верхнего почвенного слоя, чтобы семена могли набухнуть, но не проросли, иначе погибнут). После посева семян мульчируем слоем около 6−8 см.