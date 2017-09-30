Садовые распродажи: как сэкономить на растениях

В садовых центрах осенью очень часто растения продаются по сниженным ценам. Наш эксперт по декоративным растениям, ландшафтный дизайнер, председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказывает, как сделать выгодную покупку и не стать жертвой мошенников.

Нередко продавцы в конце посадочного сезона хотят избавиться от некачественного или откровенно просроченного посадочного материала, поэтому не помешает внимательно осматривать растения перед покупкой.

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Одну луковку беру, на другую смотрю

Самой большой удачей для любителя цветущих растений – купить осенью сортовые тюльпаны, гиацинты или крокусы со значительной скидкой. Правда, здесь есть свои подводные камни. Во-первых, не приобретайте посадочный материал в запечатанных коробках. В них может быть любой сюрприз, причем не очень приятный. Во-вторых, обязательно берите в руки каждую луковицу и внимательно осматривайте ее – она должна быть упругая, без следов повреждений, плесени и гнили. В-третьих, внешняя оболочка (шелуха) – сухая. Иногда продавцы предлагают со скидкой откровенно мертвый посадочный материал, но предварительно (для улучшения внешнего вида) помещают его в раствор стимулятора роста. Луковицы в нем слегка оживают и внешне становятся практически здоровыми, но это только временный эффект. Любые признаки влажности должны насторожить. Донце луковицы также должно быть сухим, без плесени, следов повреждения и гнили. Обратите внимание, что во время распродаж на прилавках иногда попадаются луковицы после выгонки. На вид они выглядят вялыми и замученными. Особенно часто такое происходит с лилиями. С такой луковицей придется повозиться, а зацветет она в лучшем случае через пару лет. Поэтому от покупки лучше отказаться.

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Выгодная покупка

Приобретение пионов со скидкой может оказаться отличным вложением в красоту вашего сада. Тем более сейчас многие цветоводы их делят. Вам может достаться уникальный экземпляр по приятной цене. Учтите, что у пиона должны быть коричневые здоровые корни и живая почка. На вид она может быть розовой или зеленоватой, но обязательное условие – она должна быть не вялой. Это основа того, что растение хорошо приживется и будет радовать вас своей красотой.

Что в горшочке?

Осенью не стоит покупать кустарники с оголенной корневой системой. Как показывает практика, они плохо приживаются. Это касается и косточковых растений. Вишню, сливу, алычу и прочих представителей этой группы лучше сажать весной. А вот к семечковым можно и присмотреться. Особенно если это растения с закрытой корневой системой (в контейнере). Первая половина осени – отличное время для покупки и посадки хвойников. С посадками лучше поторопиться до холодов, так как хвойным нужно успеть отрастить всасывающие корешки, которые помогут им пережить зиму. Состояние растения можно определить по внешнему виду. Зеленая и пышная крона – залог его здоровья. Потрогайте растение, ветки должны быть упругими и гибкими. А вот если они сухие и ломкие, ощущается полость внутри – вероятно, у хвойника повреждены или отмирают корни. Кстати, при этом они могут в течение года сохранять хвою зеленой. Не поленитесь заглянуть в контейнер (это касается всех культур с закрытой корневой системой), почва в нем должна быть без признаков плесени, белесого налета и вредителей. Иначе рискуете принести в свой сад больное растение и подвергнуть опасности все посадки. Удачных покупок!

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