Садовые распродажи: как сэкономить на растениях

Нередко продавцы в конце посадочного сезона хотят избавиться от некачественного или откровенно просроченного посадочного материала, поэтому не помешает внимательно осматривать растения перед покупкой.
Одну луковку беру, на другую смотрю
Самой большой удачей для любителя цветущих растений – купить осенью сортовые тюльпаны, гиацинты или крокусы со значительной скидкой. Правда, здесь есть свои подводные камни. Во-первых, не приобретайте посадочный материал в запечатанных коробках. В них может быть любой сюрприз, причем не очень приятный. Во-вторых, обязательно берите в руки каждую луковицу и внимательно осматривайте ее – она должна быть упругая, без следов повреждений, плесени и гнили. В-третьих, внешняя оболочка (шелуха) – сухая. Иногда продавцы предлагают со скидкой откровенно мертвый посадочный материал, но предварительно (для улучшения внешнего вида) помещают его в раствор стимулятора роста. Луковицы в нем слегка оживают и внешне становятся практически здоровыми, но это только временный эффект. Любые признаки влажности должны насторожить. Донце луковицы также должно быть сухим, без плесени, следов повреждения и гнили.
Обратите внимание, что во время распродаж на прилавках иногда попадаются луковицы после выгонки. На вид они выглядят вялыми и замученными. Особенно часто такое происходит с лилиями. С такой луковицей придется повозиться, а зацветет она в лучшем случае через пару лет. Поэтому от покупки лучше отказаться.
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Выгодная покупка
Приобретение пионов со скидкой может оказаться отличным вложением в красоту вашего сада. Тем более сейчас многие цветоводы их делят. Вам может достаться уникальный экземпляр по приятной цене. Учтите, что у пиона должны быть коричневые здоровые корни и живая почка. На вид она может быть розовой или зеленоватой, но обязательное условие – она должна быть не вялой. Это основа того, что растение хорошо приживется и будет радовать вас своей красотой.
Что в горшочке?
Осенью не стоит покупать кустарники с оголенной корневой системой. Как показывает практика, они плохо приживаются. Это касается и косточковых растений. Вишню, сливу, алычу и прочих представителей этой группы лучше сажать весной. А вот к семечковым можно и присмотреться. Особенно если это растения с закрытой корневой системой (в контейнере).
Первая половина осени – отличное время для покупки и посадки хвойников. С посадками лучше поторопиться до холодов, так как хвойным нужно успеть отрастить всасывающие корешки, которые помогут им пережить зиму. Состояние растения можно определить по внешнему виду. Зеленая и пышная крона – залог его здоровья. Потрогайте растение, ветки должны быть упругими и гибкими. А вот если они сухие и ломкие, ощущается полость внутри – вероятно, у хвойника повреждены или отмирают корни. Кстати, при этом они могут в течение года сохранять хвою зеленой.
Не поленитесь заглянуть в контейнер (это касается всех культур с закрытой корневой системой), почва в нем должна быть без признаков плесени, белесого налета и вредителей. Иначе рискуете принести в свой сад больное растение и подвергнуть опасности все посадки. Удачных покупок!
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