Советы эксперта: как правильно утеплить дачный участок

В конце дачного сезона важно до наступления холодов утеплить самые уязвимые места дачного участка. Наш консультант – ландшафтный дизайнер, председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказывает, как это сделать правильно.

Розарий

Часто у начинающих цветоводов королевы сада погибают не от зимних морозов, а от чрезмерной заботы их хозяев, которые слишком рано и очень тепло их укутали. Поэтому не спешите. В конце октября самое время навести порядок в розарии. В первую очередь удалите листья с нижней части кустов и вырежьте все невызревшие побеги роз. Так вы сэкономите силы растениям. Укрывать розы лучше в сухую безветренную погоду. Предварительно опрыскайте нижнюю часть кустов 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) или 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Кроме того, растения необходимо окучить сухой землей на высоту 25−30 см. Только после этого можно связать верхушки побегов и пригнуть их к земле скобой. Розам небольшие морозы не страшны и даже полезны для вызревания древесины, они как бы закаливают растения. С наступлением стабильного минуса, выше -5, устанавливаем каркас и набрасываем плотный лутрасил для утепления и полиэтиленовую пленку, чтобы защитить розы от излишней влаги. Все слои тщательно закрепляем на каркасе, оставляя поднятыми и незакрытыми торцы с двух сторон укрытия для продува, которые закрываем, когда установятся морозы ниже -10. При таком способе укрытия розы уходят на зимовку в сухом туннеле и никакие морозы и оттепели им не страшны.

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Газон

Если вы хотите, чтобы ваш газон оставался красивым, ухоженным и не требовал реставрации каждый год, то не оставляйте на нем опавшие листья. Во-первых, под ними могут скрываться опасные вредители и возбудители различных заболеваний, которые не прочь перезимовать на вашем участке. Во-вторых, неубранная листва становится, как правило, одной из причин появления проплешин на лужайке. Ее можно отправить в компостную кучу (если листья не поражены вредителями и болезнями), в ином случае ее лучше сжечь, чтобы обезопасить свой участок. Если вы не провели аэрационные работы по прокалыванию и вычесыванию газона в сентябре, то лучше отложить их до весны, чтобы не травмировать газон. А вот если лужайке требуется стрижка, то эту процедуру не стоит отменять. Чем ниже высота травяного покрова уходит в зиму, тем легче траве выжить.

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Кустарники и клумба

У молодых посадок кустарников нередко зимой подмерзают корни, что может погубить растения. Не поленитесь до конца октября замульчировать прикорневую зону сухим торфом или землей на высоту не менее 10 см. Лучше не использовать в качестве мульчи солому, скошенную траву или опавшие листья. Иначе под растениями устроят себе гнезда грызуны, которые не прочь полакомиться вашими посадками в голодное время года. Корни флоксов стоит также защитить от предстоящих холодов. Для этого прикорневую зону необходимо замульчировать сухим торфом или землей. А вот у ирисов следует не только засыпать корневища сухим песком, но и желательно над наиболее ценными сортами установить пленочный тоннель, чтобы защитить от излишней влаги. Это касается и луковичных, особенно тех, кто уже тронулся в рост. Если вы поспешили с посадками и сейчас из клумбы выглядывают зеленые ростки, то учтите, что обрезать их ни в коем случае нельзя, это ослабит растения и зацветут они в самом оптимистичном случае через год. Лучше используйте компост для утепления цветника. Ведь потом его можно будет аккуратно удалить или заделать в почву, чтобы обеспечить растениям дополнительное питание ранней весной.

Розы часто гибнут не от мороза, а от того, что их слишком тепло и рано укутали

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