10 бомбических интерьеров, которые вытянули весь фильм

Затеяли ремонт? Хотите обновить обстановку или сменить интерьер? За отличными идеями идем в кино.

Тот самый случай, когда обстановка играет в развитии сюжета не меньшую роль, чем собственно герои. Не зря режиссеры для создания декораций привлекали известных художников и декораторов. Если не хотите выкладывать космическую сумму на разработку интерьера, пульт вам в руки. В фильмах, которые выбрал Woman’s Day, есть идеи, которые стоит взять на вооружение.

«Один дома»

«Один дома» – просто кладезь для тех, кто уже сейчас начинает ломать голову над новогодним убранством своего жилища. Даже если вы являетесь владельцем не трехэтажного особняка в георгианском стиле, а скромной двушки в панельном доме, стоит взять на заметку пару-тройку идей. Ведь над интерьерами в фильме работали художники-декораторы Ив Коли и Дэниэл Б. Клэнси. Чтобы создать праздничное настроение в «доме Маккалистеров», они сделали ставку на сочетание яркого красного и сочного зеленого и попали в яблочко. Красный чайник на столешнице из темно-зеленой глянцевой плитки на кухне, красное покрывало на кровати в родительской спальне, столешница «под малахит» в ванной комнате. А еще шарфы, подушки, прихватки, бутылки, ковровые дорожки, обои с рисунком «дамаск». Разумеется, тоже красные и зеленые. Тут и без елки в холле и венка на входной двери начинаешь невольно напевать «Jingle Bells».

 

Для тех, кто предпочитает классику, тоже стоит пересмотреть комедию. Здесь английский стиль прослеживается во всем: просторный холл, парадная лестница с пристенной консолью, гостиная с большим камином и большим же креслом перед ним, светлые межкомнатные двери, ковры и ковровые дорожки на полу. Кстати, съемки проходили в реально существующем доме – он находится в небольшом фешенебельном поселке Уиннетка в 16 км от Чикаго. Владельцы Джон и Синтия Абендшайн предоставили съемочной бригаде кухню, главный холл и несколько комнат на первом этаже, а сами перебрались жить на верхние этажи.

«Лучшее предложение»

Главный герой картины – аукционист и коллекционер Вергилий Олдман живет затворником. А потому и жилище оформлено под стать ему: черно-белые тона, четкие линии, минимализм, современная мебель, натуральные материалы в отделке. Ни тебе салфеточек, вязанных крючком, ни штор из ткани «в веселый цветочек», ни даже обеденного стола на кухне – его герою заменяет белоснежная барная стойка с глянцевой поверхностью! В гостиной по углам – скульптуры античных героев.

 

Роскошно, аристократично, но как-то безжизненно. Совсем не «девчачий» интерьер, но присмотреться стоит. Например, вот эти итальянские светильники Visionnaire из венецианского стекла и хрусталя – они так и заставляют биться сердце быстрее. А стеллаж для перчаток, аккуратно разложенных по полкам? Вот бы такой же, но еще для шарфиков, сумочек, ремней и прочих аксессуаров.

«Великий Гэтсби»

Хотите увидеть роскошь и гламур в сочетании с экзотикой? Тогда фильм режиссера База Лурмана – то, что доктор прописал. Картина получила «Оскар» за лучшие декорации и на несколько лет задала моду в декоре на эпоху 1920-х годов с ее стилем ар-деко. Кстати, над дизайном работала жена режиссера База Лурмана художник Кетрин Мартин.

 

Рассматривать интерьеры особняка Гэтсби (обилие золота и блеска в бальном зале, витиеватая лестница, двухэтажная спальня с кроватью и огромной гардеробной), старинного особняка Тома и Дэйзи Бьюкенен (расписанные вручную шелковые панели в стиле шинуазри на стенах, тумбы с вычурными фасадами – такие были в лучших домах Европы, тяжелая хрустальная люстра) можно бесконечно. И каждый раз находить что-то новенькое.

«Мария-Антуанетта»

Если бальная зала в особняке Гэтсби лишь напоминает Версаль, то в костюмированной драме Софии Копполы можно увидеть настоящую резиденцию французских королей. Роскошь, роскошь и еще раз роскошь. Много золота, много хрусталя, много вензелей. А как же иначе, когда речь идет о нескончаемом празднике жизни?

 

Помимо Версальского дворца можно увидеть подлинные интерьеры Парижской оперы, усадьбы Во-ле-Виконт, резиденции Шантийи и отеля Субиз, а также венского дворцового комплекса Бельведер. Повторить у себя дома такое, разумеется, невозможно. Но кто мешает представить себя принцессой хотя бы в мечтах?

Квартира мечты: 7 звездных интерьеров Подробнее