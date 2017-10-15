8 ошибок при утеплении лоджии, которые можно было избежать

Лоджия давно перестала быть складом для ненужных вещей и превратилась в часть комнаты либо полноценный кабинет, где многие устраивают рабочий уголок. Рассказываем, как правильно утеплить эту часть квартиры, чтобы не пришлось вновь все переделывать.

Если вы твердо решили присоединить лоджию и самостоятельно ее утеплить, тогда сразу готовьтесь к тому, что это целая история, в которой креативные идеи не всегда могут быть воплощены из-за сложных технологий или бумажной волокиты. К тому же зачастую результат получается совсем не таким, как вы ожидали. Чтобы избежать, скажем, выпирания утепленной стены из-под остекления, капающего конденсата с потолка, неудобного расположения оконных ручек и других неприятностей – изучите список распространенных ошибок, которые лучше не совершать.

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Неузаконенная перепланировка

Казалось бы, всем давно известно, что проводить переустройство и перепланировку любого помещения (кухни, санузла, комнаты, лоджии и т. д.) не стоит, потому что можно столкнуться с рядом проблем, которые затем грозят обернуться весомым штрафом. Если вдруг вам вздумалось снести стену между, скажем, гостиной и лоджией (при этом вы планируете лишь утеплить последнюю), тогда вам, конечно, стоит проинформировать представителей БТИ о своих идеях. Иначе потом при продаже квартиры можно столкнуться с проблемами, особенно в том случае, если найдутся несоответствия в техническом паспорте данного жилья. Но если вы лишь планируете застеклить балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем и оборудовать, таким образом, скажем, неотапливаемый летний вариант рабочего кабинета, тогда специальное разрешение можно не получать.

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Дополнительное утепление стены между лоджией и комнатой

В том случае, если вы все же присоединяете лоджию к основному помещению, тогда эта стена становится внутренней, соответственно, дополнительно облицовывать ее всевозможными теплоизолирующими материалами не имеет смысла. Ведь это не сделает квартиру теплее или прохладнее, а будет лишь пустой тратой денег.

Установка радиатора на лоджии

Что может быть логичнее, чем вынести на лоджию радиатор, создав, таким образом, комфортный микроклимат в данном помещении? Но, к сожалению, не все так просто! Если вам дали разрешение на перепланировку, то, возможно, у вас такой мысли даже не возникнет. А если нет? Просто стоит помнить, что выводить трубы или саму батарею за внешнюю стену категорически нельзя. Ведь при неправильном утеплении трубы могут промерзнуть, что повлечет за собой серьезные аварии и недовольство других жильцов. Вместо этого лучше обратите внимание на электрический теплый пол или масляный радиатор, который легко можно прикрепить к стене.

Неправильная конструкция пола

Кстати, о напольном покрытии! Не используйте толстый слой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка, чтобы добиться идеально ровного пола. Ведь перегружать перекрытие опасно! Гораздо разумнее использовать при утеплении сверхлегкие материалы. Например, рекомендуется застелить мягкий утеплитель прямо поверх бетонных плит, затем в качестве второго слоя можно использовать еще утеплитель, не забывая при этом о гидроизоляции, а уже поверх данного слоя можно сделать тонкую стяжку.

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Утепление в один слой

Чтобы создать комфортный микроклимат на лоджии, рекомендуется использовать для парапета и стен кладку из пеноблоков (толщиной не меньше 70−100 мл). Специалисты обращают внимание, что этот материал имеет отличные термоизоляционные свойства и морозоустойчивость, поэтому совершенно точно спасет вас в холодное время года. К тому же для дополнительной защиты от морозов можно добавить к панели экструдированного пенополистирола или плиты каменную вату.

Правильное остекление

На самом деле многие эксперты рекомендуют присмотреться к безрамным створкам, которые в закрытом виде выглядят как гладкая поверхность и весьма удобно собираются («гармошкой»), не съедая пространство помещения. Но этот вариант будет хорош лишь в том случае, если вы не собиратесь утеплять свою лоджию. Иначе одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить вас в холодное время года и будут собирать грязь, пыль и следы от пальцев. Поэтому можно заменить их термоизолированными подъемно-сдвижными окнами или теми же стеклопакетами ПВХ со стандартными распашными створками. К слову, многие владельцы квартиры, пытаясь увеличить свое пространство, идут еще дальше и на лоджии встраивают каркас для остекления с выносом (который зачастую выступает на несколько десятков сантиметров). Это не лучшее решение, ведь наверху козырька в таком случае постоянно скапливаются снег и вода, а на фасаде появляется стеклянный нарост, портящий весь облик дома. Поэтому, если, скажем, в вашем доме по дизайнерской задумкой должны быть лишь открытые балконы (обвитые красивой кованой оградой, например), тогда не стоит выделяться и стеклить/присоединять свой. В данном случае можно присмотреться к большим зеленым растениям, которые закроют вас от посторонних глаз.

Отказ от пароизоляции

Ни в коем случае не стоит пренебрегать этим пунктом, особенно если у вас в качестве утеплителя предусмотрено использование минваты. Без пароизоляционного материала она просто отсыреет, испортив стены и пол на вашей лоджии, а у соседей внизу появится на потолке конденсат. Многие считают, что если они для утепления используют пенопласт или другой вспененный материал, то в этом случае они могут обойтись без пароизоляции. Но это не совсем верно. Лучше тоже добавить тонкий слой данного материала, чем потом жалеть, что этот момент был упущен.

Использование герметика без защиты

На самом деле злоупотребление герметиком способно привести к появлению швов с пузырящейся монтажной пеной. А это не понравится никому, особенно заядлому перфекционисту. Кроме эстетической непривлекательности они могут испортить климат в квартире, ведь пена полиуретановых герметиков боится прямых солнечных лучей и влаги. Поэтому без должной защиты она может быстро испортиться, что, в свою очередь, приведет к возникновению щелей, сквозняков и станет причиной появления уличного шума.

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