Атмосферно и уютно: как вписать камин в интерьер

И хотя этот элемент все еще рассматривают как некий атрибут роскоши, однако не стоит забывать о том, что камин способен сделать дом теплее, а интерьер – уютнее. Дизайнеры утверждают, что можно гармонично вписать камины в любой стиль – все зависит лишь от вашего собственного восприятия и свободного пространства. Если вы пока не решились на покупку данного предмета, то вдохновитесь нашей подборкой.
Ближе к природе
Если вам нравится все натуральное, тогда обратите внимание на природный камень, который можно использовать при оформлении камина. В этом случае натуральный материал поможет выделить камин и создаст ощущение, что вы находитесь в уютном загородном доме. Такие камины не подходят для современных интерьеров, но весьма неплохо выглядят в «простых», деревенских апартаментах.
Современный дизайн
Подобные камины можно использовать в качестве оригинального акцента, ведь за счет своих необычных и интригующих форм и конструкций они превращают любое помещение в дизайнерский шедевр. Поэтому подобные конструкции (выглядят они столь необычно, что мало напоминают обычные камины) отлично впишутся в любой стиль и станут изюминкой вашего интерьера.
Подвесные вариации
Данный тип камина отличается гибкостью и, в отличие от традиционных, имеет компактные габариты, а значит, подходит для небольших помещений. Его можно подвесить к потолку, тем самым полностью изменив внешний вид комнаты или загородного дома. «Парящий» камин размещают даже в центре помещения, оно только выигрывает от такого дизайнерского хода.
Металлические конструкции
Данный вид каминов является очень популярным, хотя дизайнеры предупреждают, что интегрировать его в интерьер бывает очень трудно. Однако если ваша квартира оформлена в стиле лофт, тогда подобная конструкция впишется идеально и станет своеобразным завершающим акцентом.
Все дело в перегородке
Камины, встроенные в перегородку, в последнее время набирают все большую популярность. Если у вас студия (мы не берем в расчет малогабаритные квартиры) и есть где развернуться, тогда попробуйте зонировать пространство подобным образом, и вы увидите, насколько комфортнее и уютнее станет квартира.
Угловые формы
Большинство людей предпочитают разнообразить интерьер и избавиться от скучных, по их мнению, углов. Если вы в их числе, тогда присмотритесь к угловым каминам, которые способны преобразить любую комнату и заполнить пустующий угол.
Скандинавский стиль
Данные камины, отличающиеся простотой, бывают разных конструкций и форм. Идеально впишутся в скандинавский стиль и минимализм.
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