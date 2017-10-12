Атмосферно и уютно: как вписать камин в интерьер

И хотя этот элемент все еще рассматривают как некий атрибут роскоши, однако не стоит забывать о том, что камин способен сделать дом теплее, а интерьер – уютнее. Дизайнеры утверждают, что можно гармонично вписать камины в любой стиль – все зависит лишь от вашего собственного восприятия и свободного пространства. Если вы пока не решились на покупку данного предмета, то вдохновитесь нашей подборкой.

Ближе к природе

Если вам нравится все натуральное, тогда обратите внимание на природный камень, который можно использовать при оформлении камина. В этом случае натуральный материал поможет выделить камин и создаст ощущение, что вы находитесь в уютном загородном доме. Такие камины не подходят для современных интерьеров, но весьма неплохо выглядят в «простых», деревенских апартаментах.

Современный дизайн

Подобные камины можно использовать в качестве оригинального акцента, ведь за счет своих необычных и интригующих форм и конструкций они превращают любое помещение в дизайнерский шедевр. Поэтому подобные конструкции (выглядят они столь необычно, что мало напоминают обычные камины) отлично впишутся в любой стиль и станут изюминкой вашего интерьера.

Подвесные вариации

Данный тип камина отличается гибкостью и, в отличие от традиционных, имеет компактные габариты, а значит, подходит для небольших помещений. Его можно подвесить к потолку, тем самым полностью изменив внешний вид комнаты или загородного дома. «Парящий» камин размещают даже в центре помещения, оно только выигрывает от такого дизайнерского хода.