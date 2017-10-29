ГлавнаяДомИнтерьер

Без последствий: как правильно подключить газовую плиту

В этом году ужесточили наказание для жильцов, отказавшихся заключать договор технического обслуживания газового оборудования, расположенного в квартире. Между тем не все знают, что обязаны оформить такой документ.

Изменения в законе связаны с участившимися случаями взрывов бытового газа. Нововведение является мерой безопасности. Раньше договор обслуживания подписывали управляющие компании, и расходы включали в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Теперь ситуация изменилась. Коммунальщики, как и раньше, в ответе за содержание общедомового оборудования (стояков, кранов), а собственники и те, кто пользуется квадратными метрами по договору социального найма, должны следить за состоянием приборов, плит, водонагревательных колонок, котлов, расположенных в квартире. Разумеется, не своими силами. Надо заключить соглашение со специализированной организацией.

Фото: Getty Images

Кому платить

Выбрать компанию, которая будет проверять исправность приборов, разрешено самостоятельно. Совсем не обязательно, чтобы это был поставщик газа. Главное – убедиться, что у фирмы есть лицензия на данный вид деятельности. Стоит отметить, что расценки на услуги у всех разные, поэтому имеет смысл сравнить предложения. Кстати, по почте собственникам жилья время от времени присылают квитанции – предложения различных фирм. Оплатив счет, жилец автоматически становится клиентом компании. Вот только раскошеливаться сразу не стоит, имеет смысл навести справки об отправителе квитанции. Дело в том, что под видом добросовестных организаций с хорошей репутацией могут орудовать и мошенники.

Договор обычно заключают на три года, а плату по нему раскидывают по месяцам. Поэтому суммы к оплате небольшие. Цена зависит от количества газовых приборов в квартире. Обслуживание оборудования, которому еще нет 15 лет, происходит раз в три года. Далее один раз в год. Разумеется, если плита или колонка износились, требуется ремонт или замена. И то, и другое оплачивает собственник жилья.

Как заработать на старых вещах: освобождаем антресоль и шкаф
  • Подробнее

Наказание рублем

С выбором специализированной организации затягивать не стоит. Если потребуется ремонт оборудования, сначала придется заключить договор на обслуживание. Кроме того, отказавшись подписывать документ, собственник не только ставит под угрозу собственную безопасность. За отсутствие договора по закону могут выписать штраф до 2 тыс. рублей, а затем и вовсе отключить газ. Правда, об этом поставщики должны заранее сообщить. Штрафовать имеют право тех, кто откажется менять устаревшее оборудование (срок эксплуатации не превышает 30 лет). Наказывают рублем и жильцов, которые не разрешают проводить проверку приборов.

Отказ на законных основаниях

Заключать индивидуальный договор не придется, если управляющая компания или товарищество собственников жилья от лица собственников уже заключили его с обслуживающей организацией. Узнать, что такой документ существует, можно в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Ищите в платежке строку «Обслуживание ВКГО». Если вас не устраивает фирма, которую предлагает управляющая компания, не запрещено заключить договор с иной организацией. Тогда строку в квитанции надо игнорировать, вычитая указанную сумму из ежемесячного платежа за услуги ЖКХ.

Все перемелется! Как выбрать блендер для дома
  • Подробнее
Как у бабушки! 13 вещей, которые состарят ваш интерьер
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#газовая плита#договор#квартира#дом#советы хозяйке#полезные советы#техника для кухни
29 октября 2017Ирина Ломанова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет