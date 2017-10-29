Без последствий: как правильно подключить газовую плиту

Изменения в законе связаны с участившимися случаями взрывов бытового газа. Нововведение является мерой безопасности. Раньше договор обслуживания подписывали управляющие компании, и расходы включали в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Теперь ситуация изменилась. Коммунальщики, как и раньше, в ответе за содержание общедомового оборудования (стояков, кранов), а собственники и те, кто пользуется квадратными метрами по договору социального найма, должны следить за состоянием приборов, плит, водонагревательных колонок, котлов, расположенных в квартире. Разумеется, не своими силами. Надо заключить соглашение со специализированной организацией.

Выбрать компанию, которая будет проверять исправность приборов, разрешено самостоятельно. Совсем не обязательно, чтобы это был поставщик газа. Главное – убедиться, что у фирмы есть лицензия на данный вид деятельности. Стоит отметить, что расценки на услуги у всех разные, поэтому имеет смысл сравнить предложения. Кстати, по почте собственникам жилья время от времени присылают квитанции – предложения различных фирм. Оплатив счет, жилец автоматически становится клиентом компании. Вот только раскошеливаться сразу не стоит, имеет смысл навести справки об отправителе квитанции. Дело в том, что под видом добросовестных организаций с хорошей репутацией могут орудовать и мошенники.

Договор обычно заключают на три года, а плату по нему раскидывают по месяцам. Поэтому суммы к оплате небольшие. Цена зависит от количества газовых приборов в квартире. Обслуживание оборудования, которому еще нет 15 лет, происходит раз в три года. Далее один раз в год. Разумеется, если плита или колонка износились, требуется ремонт или замена. И то, и другое оплачивает собственник жилья.