Без последствий: как правильно подключить газовую плиту

Изменения в законе связаны с участившимися случаями взрывов бытового газа. Нововведение является мерой безопасности. Раньше договор обслуживания подписывали управляющие компании, и расходы включали в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Теперь ситуация изменилась. Коммунальщики, как и раньше, в ответе за содержание общедомового оборудования (стояков, кранов), а собственники и те, кто пользуется квадратными метрами по договору социального найма, должны следить за состоянием приборов, плит, водонагревательных колонок, котлов, расположенных в квартире. Разумеется, не своими силами. Надо заключить соглашение со специализированной организацией.
Кому платить
Выбрать компанию, которая будет проверять исправность приборов, разрешено самостоятельно. Совсем не обязательно, чтобы это был поставщик газа. Главное – убедиться, что у фирмы есть лицензия на данный вид деятельности. Стоит отметить, что расценки на услуги у всех разные, поэтому имеет смысл сравнить предложения. Кстати, по почте собственникам жилья время от времени присылают квитанции – предложения различных фирм. Оплатив счет, жилец автоматически становится клиентом компании. Вот только раскошеливаться сразу не стоит, имеет смысл навести справки об отправителе квитанции. Дело в том, что под видом добросовестных организаций с хорошей репутацией могут орудовать и мошенники.
Договор обычно заключают на три года, а плату по нему раскидывают по месяцам. Поэтому суммы к оплате небольшие. Цена зависит от количества газовых приборов в квартире. Обслуживание оборудования, которому еще нет 15 лет, происходит раз в три года. Далее один раз в год. Разумеется, если плита или колонка износились, требуется ремонт или замена. И то, и другое оплачивает собственник жилья.
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Наказание рублем
С выбором специализированной организации затягивать не стоит. Если потребуется ремонт оборудования, сначала придется заключить договор на обслуживание. Кроме того, отказавшись подписывать документ, собственник не только ставит под угрозу собственную безопасность. За отсутствие договора по закону могут выписать штраф до 2 тыс. рублей, а затем и вовсе отключить газ. Правда, об этом поставщики должны заранее сообщить. Штрафовать имеют право тех, кто откажется менять устаревшее оборудование (срок эксплуатации не превышает 30 лет). Наказывают рублем и жильцов, которые не разрешают проводить проверку приборов.
Отказ на законных основаниях
Заключать индивидуальный договор не придется, если управляющая компания или товарищество собственников жилья от лица собственников уже заключили его с обслуживающей организацией. Узнать, что такой документ существует, можно в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Ищите в платежке строку «Обслуживание ВКГО». Если вас не устраивает фирма, которую предлагает управляющая компания, не запрещено заключить договор с иной организацией. Тогда строку в квитанции надо игнорировать, вычитая указанную сумму из ежемесячного платежа за услуги ЖКХ.
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