Чище некуда! 8 блестящих идей от профессионалов

Эти эффективные советы мастера чистоты используют в собственных домах!

Многие думают, что у тех, кто профессионально занимается уборкой, в собственных домах царит кристальная чистота. Причем для этого не прикладывается никаких усилий, порядок наводится сам собой. Однако это не так. Эти люди, так же как и все мы, иногда разбрасывают вещи или что-то проливают на мебель, но у них есть несколько ценных советов, как исправить все это на раз-два.

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1. Начните с разбора ценных бумаг и документов. В последнее время у многих есть компьютеры, поэтому нет нужды хранить тонну макулатуры, а достаточно все перенести на цифровые носители. А чтобы вы не потерялись в этом многообразии, на рабочем столе компьютера можно создать папочки с датами или назвать их по категориям. Например, если вам в руки попадает инструкция или ежемесячный отчет, то гораздо удобнее использовать электронную версию, а бумажную сразу отправить в корзину, чтобы не создавать беспорядок. 2. Если вам нужен скан документа, то не обязательно обзаводиться сканером. Зачем эти лишние телодвижения? Почти у всех сейчас есть смартфоны, которые оснащены неплохими камерами. Поэтому можно просто сфотографировать необходимый документ, сбросить снимок на компьютер и дальше проводить с ним все необходимые манипуляции. 3. Научитесь любить то, что вам абсолютно не нравится. К примеру, вы ненавидите разбирать и складывать одежду и всячески стараетесь оттянуть этот момент. Но это в корне неправильный подход. Просто скажите себе «пришло время» и займитесь своими вещами (чистую одежду достаньте из стиральной машины, грязную рассортируйте по цветам и т. д.). Вы потратите на это гораздо меньше времени, чем если бы вы придумывали себе кучу других «важных» дел, лишь бы не заниматься одеждой. 4. Возьмите себе за правило приучать детей к порядку сразу. И помогать им правильно расставлять приоритеты. Например, вы можете сказать ребенку, что сначала он сделает что-то простое (соберет одежду или игрушки, разбросанные по комнате), а затем может спокойно отправиться читать книгу или играть в компьютер. К слову, правило «начинать с простых дел и переходить к более сложным» работает также и со взрослыми.

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5. Еще одно правило «одного подхода» существенно облегчит вашу жизнь. Во время уборки, чтобы не бегать с каждой отдельной вещью, пытаясь найти ей место в доме, возьмите корзину/коробку, смахивайте туда все, что лежит не на своих местах, затем рассортируйте то, что оказалось в корзине, и решите, что вы сделаете с этими вещами (возможно, некоторые из них уже пришли в негодность и от них необходимо избавиться). 6. Без сожаления избавляйтесь от старых вещей. Скажите честно, сколько одежды хранится в ваших шкафах или комоде «на всякий случай», которую вы уже не носили очень долгое время, но не выкидываете ее из тех соображений, что вдруг когда-нибудь вы снова это наденете. На самом деле это ошибочное мнение. Если вы не носили вещь около года, то вряд ли снова ее возьмете. Чтобы быть более объективным, вы можете пригласить друзей (или родных) и показать им ту одежду, насчет которой вы сомневаетесь. И если мнение большинства будет за то, что «эта кофточка уже сто лет вышла из моды, зачем ты ее держишь», тогда просто избавьтесь от нее. К тому же так вы освободите место для чего-то нового. 7. Регулярно осматривайте те места, где у вас периодически скапливается всякий хлам или мелочи. Например, если вы открываете дверь в кладовку и оттуда на вас летят швабры, тряпки, ведра, старые шубы, макулатура или другие вещи, тогда необходимо выделить 15−30 минут и разобрать эту комнату. В освободившиеся места можно убрать какие-то хозяйственные вещи, для которых раньше не находилось места (скажем, чистящие средства, стиральный порошок и т. д.). Помните, что в своем доме вы должны чувствовать комфорт, а не бояться открыть дверь очередного шкафчика, чтобы оттуда не посыпалась всякая мелочевка. 8. Тщательно планируйте свое время. Не стоит полагаться на свою память, потому что в один прекрасный момент вы можете упустить что-то важное. Лучше завести специальный календарь или составить список дел и действовать в соответствии с этим планом. Это поможет вам правильно расставить приоритеты и тратить на уборку меньше времени. «Уборка по плану?» – спросите вы. Да! График поможет скоординировать свои действия и рассчитать время на выполнение того или иного процесса.

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