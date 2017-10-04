Диванная история: какую мебель выбирают звезды

А вы когда-нибудь задумывались о том, что предмет мебели может рассказать гораздо больше о человеке, чем он сам. Ведь от того, какую, скажем, модель дивана вы выбираете, зависит ваше отношение к жизни и окружающим. Мы решили выяснить, каким моделям отдают предпочтение звезды.

Виктория Бекхэм

Фото: @victoriabeckham

Удобный диван, куча подушек и много-много золота. А что еще могла выбрать именитый дизайнер и супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма? Благодаря своему отменному вкусу Виктории блестяще удается сочетать модные тенденции, роскошь и комфорт. А ведь когда-то экс-перчинку обвиняли в бесвкусице и вульгарности.

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Жизель Бюндхен

Фото: @gisele

Бразильская модель предпочитает экологичный дизайн и старается сделать так, чтобы дом был частью окружающей среды. Жизель нравится минималистичный интерьер, и диван она выбирает под стать своему образу жизни.

Наталья Водянова

Фото: @natasupernova

Супермодель и мама пятерых детей отдает предпочтение классическому интерьеру и большому удобному дивану в светлых тонах. И это не удивительно! Ведь когда вся семья Натальи собирается вместе, важно, чтобы всем хватило места.

Ева Лонгория

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Май 4 2017 в 4:08 PDT

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер обладает веселым нравом и любит подурачиться. Так, например, Ева поделилась забавным видео, на котором снято, как она прыгает на своем гигантском диване серого цвета.

Меган Маркл

Фото: @meghanmarkle

Американская актриса и по совместительству подруга принца Гарри предпочитает уютный интерьер в светлых тонах и оформляет свой дом в скандинавском стиле. Меган выбирает мягкую мебель нейтральных оттенков, которая весьма гармонично вписывается в общий интерьер.

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Риз Уизерспун

Фото: @reesewitherspoon

Знаменитая актриса, которая скоро станет мамой в четвертый раз, ценит комфорт и интерьер, в котором может «по-настоящему расслабиться». «Я люблю просто поваляться на диване и „плотно“ так подремать», – признается Риз, которая отдает предпочтение дорогим предметам мебели, выполненным в классическом стиле.

Леди Гага

Фото: @ladygaga

Эпатажная исполнительница старается совмещать приятное с полезным и занимается спортом даже дома. Леди Гага даже перенесла в гостиную тренажер, и как только появляется свободное время, тут же делает серию упражнений. Что касается дивана, то певица выбирает минималистичную светлую модель, которая отлично контрастирует с темным интерьером.

Кендалл Дженнер

Фото: @kendalljenner

Популярная модель призналась, что ей нравится современный стиль, но она также предпочитает винтаж. Кендалл не любит слишком модный интерьер и выбирает светлый диван, выполненный в минималистичном стиле.

Синди Кроуфорд

Фото: @cindycrawford

Неувядающая топ-модель предпочитает современный и элегантный стиль. Синди выбирает комфорт и уютный диван, на котором можно собраться всей семьей и посмотреть фильм или обсудить последние новости.

Дженнифер Лопес

Фото: @jlo

Знаменитая певица и актриса мастерски совмещает роскошь и комфорт, выбирая презентабельную мебель и натуральные материалы.

Тейлор Свифт

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Июн 9 2015 в 4:33 PDT

Американская исполнительница призналась, что пока не задумывается о планах на будущее и хочет жить насыщенной жизнью. И дом Тейлор оформлен роскошно, но вполне уютно. А на плюшевом диване знаменитости предпочитают сидеть ее домашние питомцы, которых кантри-поп певица просто обожает.

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

Звезда реалити-шоу «Жизнь с Кардашьян» нечасто балует поклонников снимками, на которых запечатлен интерьер ее роскошного дома. С гораздо большей охотой Ким выкладывает многочисленные селфи и фотографии с вечеринок. Однако в микроблоге звезды все же можно найти несколько кадров, сделанных в домашней обстановке. Интерьер настоящей модницы выполнен в светлых оттенках и смотрится действительно роскошно. Обивка дивана выглядит оригинально и вполне гармонично вписывается в общую концепцию.

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