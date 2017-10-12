Как привлечь удачу в дом: основные советы фэншуй

Каждый из нас в той или иной мере задумывается о том, как сделать свой дом лучше, уютнее, красивее и комфортнее. И почти никогда не возникает мысли о том, как сделать его более удачливым и способствующим нашему продвижению. Вы спросите: а есть ли связь между нашим домом и нашей удачей? Ответ будет однозначным: да! Вы можете убедиться в этом сами, если воспользуетесь нашими рекомендациями.

Добавить энергию

Для дома, как и для человека, важно иметь достаточное количество благоприятной ци. Так в китайской метафизике называется энергия, которая стоит за всем существующим в этом мире. «Все вокруг нас является различными проявлениями этой постоянно движущейся и изменяющейся энергии», – утверждают специалисты по восточным эзотерическим учениям. Если в доме не хватает благоприятной ци, то люди, живущие в нем, могут часто болеть и непродуктивно работать, а удачливым назвать его будет весьма сложно. Если же мы чувствуем, что обстановка в доме создает подъем сил, а люди в нем живут дружно и работают с удовольствием, значит, здесь много полезной ци. Поэтому с точки зрения фэншуй первым шагом, который поможет удаче поселиться в вашем доме, является привлечение в него благоприятной ци. Этому способствуют разные предметы интерьера, которые мы можем использовать каждый день, но не задумываемся об этом. Например: *Яркие цветы: свежесрезанные, в горшках и даже искусственные, если они красиво сделаны и притягивают взгляд. *Подвижные предметы: «музыка ветра», мобили и другие. *Духовые инструменты: флейты, дудочки, рожки и другие. *Устройства для движения воздуха: вентилятор, кондиционер, увлажнитель воздуха, веер. *Специально подобранная цветовая гамма интерьера. *Освещение. Оно должно давать столько же света, сколько солнце днем, но не слепить.

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Внести гармонию

Второй шаг, который вы можете сделать самостоятельно, не углубляясь в изучение фэншуй, это применить учение о восьми жизненных устремлениях. В его основе лежит китайский символ багуа, состоящий из восьми секторов, каждый из которых представляет одну из восьми сфер жизни.

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Для этого вам потребуется нарисовать план своей квартиры так, чтобы внизу оказалась северная ее сторона, и поместить его в квадрат, разделенный внутри на 9 равных секторов. Такой квадрат называется квадратом багуа. Восемь его секторов, расположенных по краям, будут представлять собой зоны, соответствующие различным сферам жизни, а центральный квадрат – собственно центр. Хорошо, если план займет все секторы квадрата. Если же какой-то сектор оказался за пределами плана квартиры или представлен недостаточно, применяется коррекция. Например, зеркало, размещенное в этом секторе или на стене, примыкающей к нему, увеличивает и усиливает его. Планы наших квартир могут иметь самую причудливую форму. Поэтому следует иметь в виду, что выступающие наружу балконы и кладовки не учитываются как части квартиры, если их размеры не превышают третьей части от той стены, к которой они примыкают. Накладывая квадрат багуа на план квартиры, такие объекты следует оставить за его пределами. При этом считается, что выступ усиливает сектор, в котором располагается. «Отрезанные» части жилья – места, где жилую площадь съедают труба вентиляции или шахта лифта, напротив, считаются изъянами, ослабляющими сектор, где они располагаются. Изучив отношения плана своей квартиры с квадратом багуа, для начала необходимо постараться гармонизировать все ее секторы. Кроме того, можно (и нужно) наложить подобную разбивку по секторам на каждое отдельное помещение в квартире и усилить недостаточные или выпавшие их секторы.

Активировать значимые зоны

После того как вы привели в гармонию все зоны квартиры, можно активизировать наиболее значимые для хозяев секторы квадрата багуа, используя поддержку стихий, талисманы и символические предметы. Но учтите: нельзя активизировать одновременно все 8 секторов, следует выбрать несколько наиболее значимых.

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Центр – это место, где фокусируется энергия вашего дома. Здесь она наиболее сильна. Центр необходимо подчеркнуть. В большом жилье – квартире, доме – центр может быть отмечен ковром, хрустальной люстрой с сияющими подвесками. Хрусталь, располагающийся в этой зоне, рассеивает ци и способствует равномерному распространению энергии по всем частям и участкам дома. В небольшом жилье центр отмечается также люстрой, но можно воспользоваться хрустальным граненым шариком или просто на полу либо на потолке (где удобнее) нарисовать красную точку. Если центральный сектор квартиры занимает стена, повесьте на нее яркую многоцветную, привлекающую внимание картину. Север – сектор карьеры. Стимулирует устойчивость и медленное уравновешенное развитие, долголетие, стабильность материального достатка. Стихия – вода. Здесь благоприятны черный и темно-синий цвета, водные пейзажи, изображения рыб, луны, звезд. Талисман – черепаха. Этот сектор хорош для расположения кабинета, мастерской, студии.

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Юг – сектор славы и самореализации. Стихия – огонь. Талисман – птица феникс. Здесь благоприятны все оттенки красного цвета. Хорошо разместить в этом секторе светильники, крупные красные цветы (живые или искусственные), произведения искусства, свечи, почетные грамоты и дипломы. Также в этом секторе хороши растения и зеленый цвет. Здесь возможно устраивать сакральную зону, вешать образа, иконы, культовые предметы. Опасен аквариум: он может провоцировать негативные ситуации. Запад – сектор детей и творчества. Отражает все, что мы создаем и рождаем: детей, проекты, творчество, музыку, литературу, искусство и т. д. Стихия – металл. Талисман – тигр. Цвета – белый, серый, металлический. Уместны круглые и овальные формы в интерьере. Нежелательна вода. Если этот сектор ослаблен, возможны проблемы в отношениях с детьми, отсутствие творческой жилки. Восток – сектор семьи и здоровья. Инициирует перемены и рост. Стихия – дерево. Талисман – дракон. Цвета – все оттенки голубого и зеленого. Благоприятно размещать в этой зоне живые цветы, изображение деревьев, бамбук, тыкву-горлянку. Здесь может быть расположена комната отдыха, спальня. С осторожностью нужно активизировать восток тем, кого полностью устраивает имеющаяся в жизни стабильная и гармоничная ситуация. Северо-запад – сектор учителей, помощников и путешествий. Идеальный порядок в этом секторе обеспечит поддержку влиятельных людей, а также высшее небесное покровительство. Этот сектор влияет на благополучие, карьеру и силу хозяина. Кроме того, он формирует внешнее благополучие семьи. Здесь могут находиться коллекция оружия и трофеи. Стихия – металл. Лучшие талисманы – металлический колокольчик, подкова, одиночный подсвечник, изображения колоколен, пагод, куполов, образа, портреты покровителей, высокопоставленных доброжелателей. Нежелательна вода. Хорошо, если на этот сектор приходятся прихожие, холлы. Там можно разместить обереги и талисманы.

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Северо-восток – сектор мудрости и знаний. Для детей он связан с учебой, для взрослых – с мудростью жизни, самосовершенствованием, самопознанием и интуицией. Стихия сектора – Земля. Цвета – все оттенки желтого и коричневого. Лучшие талисманы – хрусталь и кварц: они генерируют мощную интеллектуальную энергию. Хорошо расположить в этой зоне библиотеку, архив, рабочее место, сейф. Юго-запад – сектор любви и брака. Сектор, влияющий на взаимоотношения в семье и в других сферах: секс, коллеги, школьные друзья. С ним связываются также личная жизнь и брачные планы дочерей. Сектор хозяйки влияет на ее состояние и положение. Стихия – земля. Усиливают этот сектор кристаллы, керамика, ограненный хрусталь и кварц. Так же благоприятно размещать здесь счастливые семейные фото, изображения хлеба, хозяйки, коровы и кобылицы, парные предметы, фигурки и изображения дельфинов, уточек. Не должны находиться в этом секторе электрические приборы, фото больных и умерших людей. Юго-восток – сектор богатства (материального и духовного). Стихия – дерево. Символы – денежное дерево, движущаяся вода (фонтан, аквариум) или ее изображение. Очень важен масштаб – вода должна быть соразмерна вашему дому, чтобы слишком мощный поток не смыл ваше благополучие. Этот сектор усиливают изображения рыб, электроприборы, монеты. При использовании этого учения очень важно ясно представлять себе цель, которой вы хотите добиться, внося какие-то изменения в свое жилище, и думать о ней. Тогда ваши шансы получить желаемое заметно увеличатся. Если же результата нет или вы получили не то, о чем думали, лучше обратиться к специалисту. Возможно, существуют влияния, которых вы не учли, так как они выходят за рамки этой системы. Ведь нет готового рецепта для каждого случая, и каждый дом, каждая квартира уникальны.

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