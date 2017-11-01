Горшочек, вари! Какую мультиварку выбрать для дома

Сегодня сложно представить кухню без мультиварки, ведь данный гаджет существенно экономит время женщины, позволяя не стоять у плиты в ожидании ужина, а спокойно заниматься своими делами. Производители мультиварок представляют на суд избалованного потребителя все более модернизированные модели, по дизайну больше напоминающие космические предметы, а не бытовую технику. Разбираемся в этом многообразии и выясняем, к какой модели стоит присмотреться.

Обратите внимание, что внешние и технические данные мультиварки должны представлять собой гармоничное сочетание дизайнерских трендов и высоких технологий. При этом качественные модели не обязательно должны быть внушительных размеров и обладать внушительной мощностью – это может быть компактная модель, которая вполне подойдет для одного-двух человек.

При выборе модели проверьте, из чего сделана чаша, имеет ли она съемные ручки и легко ли ее вынимать, сколько предусмотрено встроенных программ приготовления пищи, есть ли отложенный старт, таймер и функция поддержания тепла до 24 часов, подходит ли для компактной кухни, достаточно ли простое управление, есть ли функция «мультиповар», снимается ли крышка и предусмотрена ли защита от детей.

Выбирайте модель по тем параметрам, которые подходят именно вам. Допустим, если вам важно на завтрак иметь свежий йогурт, тогда присмотритесь к тем моделям, которые комплектуются емкостью для приготовления йогурта. Или, скажем, если вам сложно разбирать мелкий шрифт, тогда выбирайте мультиварки, где есть широкий дисплей и все выводится крупными буквами.