Говорит и показывает: какой телевизор выбрать для дома

Новые модели телевизоров, представленные ведущими производителями, не перестают восхищать новыми характеристиками и расширенной функциональностью. Поэтому однажды вы просыпаетесь и понимаете, что вам срочно необходимо обновить ваш старый экземпляр и выбрать что-то более достойное. Рассказываем, какие новинки представлены на российском рынке и как выбрать действительно подходящую модель телевизора.

Прежде чем поддаваться рекламным лозунгам и бежать за первой попавшейся моделью телевизора, внимательно изучите основополагающие характеристики. Не стоит вдаваться в подробное изучение технических составляющих и мелких деталей, остановитесь на тех аспектах, которые действительно важны: качество изображения, функциональность, комфорт пользователя и то впечатление, которое телевизор производит.

Диагональ

Для начала определитесь, какой именно размер телевизора вам подходит. В первую очередь стоит учитывать, поместится ли он в помещении, комфортно ли будет вам смотреть фильмы с такого расстояния, учтите ваши личные потребности и, конечно, прикиньте размер кошелька.

Разрешение

Основные модели телевизоров условно можно разделить на три формата, которые пользуются наибольшей популярностью:

* HD-Ready (720p) подходит для компактных моделей до 32 дюймов;

* Full HD 1080p – популярный и повсеместно доступный стандарт;

* Ultra HD (2160р), он же 4K, – верхняя планка высокой четкости для многих современных телевизоров.

Поддержка HDR

Другими словами, это возможность сделать изображение на экране максимально реалистичным для комфортного восприятия человеческим зрением. Сюда относится множество деталей и оттенков, показатели контрастности в тени и на светлых участках, а также другие аспекты.

Тип дисплея

Различают четыре основных вариации:

*LED – так называемая ЖК-основа, но с более эффективной светодиодной подсветкой;

*QLED – это практически та же LCD-матрица, отличающаяся более яркими и насыщенными цветами за счет использования специальных фильтров;

*Nano Cell – Nano материалы используются не в качестве основы для фильтра, а непосредственно в матрице, что делает изображение четче, а цветопередачу – более насыщенной;

* OLED – одна из самых эффективных и дорогостоящих технологий. В данном случае матрица состоит из 8 млн органических самоподсвечивающихся пикселей, включающихся и полностью выключающихся при прохождении электрического тока. Это дает нереальную контрастность и идеальную глубину черного.