ГлавнаяДомИнтерьер

Говорит и показывает: какой телевизор выбрать для дома

В последнее время производители стараются представить все более интересные модели телевизоров, которым свойственны ультравысокое разрешение, смарт-технологии, поддержка HDR и другие функции. Разбираемся, как правильно выбрать телевизор и на какие характеристики следует обратить внимание в первую очередь.

Новые модели телевизоров, представленные ведущими производителями, не перестают восхищать новыми характеристиками и расширенной функциональностью. Поэтому однажды вы просыпаетесь и понимаете, что вам срочно необходимо обновить ваш старый экземпляр и выбрать что-то более достойное. Рассказываем, какие новинки представлены на российском рынке и как выбрать действительно подходящую модель телевизора.

Фото: Getty Images

Прежде чем поддаваться рекламным лозунгам и бежать за первой попавшейся моделью телевизора, внимательно изучите основополагающие характеристики. Не стоит вдаваться в подробное изучение технических составляющих и мелких деталей, остановитесь на тех аспектах, которые действительно важны: качество изображения, функциональность, комфорт пользователя и то впечатление, которое телевизор производит.

5 актуальных советов, как расположить телевизор
  • Подробнее

Диагональ

Для начала определитесь, какой именно размер телевизора вам подходит. В первую очередь стоит учитывать, поместится ли он в помещении, комфортно ли будет вам смотреть фильмы с такого расстояния, учтите ваши личные потребности и, конечно, прикиньте размер кошелька.

Разрешение

Основные модели телевизоров условно можно разделить на три формата, которые пользуются наибольшей популярностью:

* HD-Ready (720p) подходит для компактных моделей до 32 дюймов;

* Full HD 1080p – популярный и повсеместно доступный стандарт;

* Ultra HD (2160р), он же 4K, – верхняя планка высокой четкости для многих современных телевизоров.

Поддержка HDR

Другими словами, это возможность сделать изображение на экране максимально реалистичным для комфортного восприятия человеческим зрением. Сюда относится множество деталей и оттенков, показатели контрастности в тени и на светлых участках, а также другие аспекты.

Тип дисплея

Различают четыре основных вариации:

*LED – так называемая ЖК-основа, но с более эффективной светодиодной подсветкой;

*QLED – это практически та же LCD-матрица, отличающаяся более яркими и насыщенными цветами за счет использования специальных фильтров;

*Nano Cell – Nano материалы используются не в качестве основы для фильтра, а непосредственно в матрице, что делает изображение четче, а цветопередачу – более насыщенной;

* OLED – одна из самых эффективных и дорогостоящих технологий. В данном случае матрица состоит из 8 млн органических самоподсвечивающихся пикселей, включающихся и полностью выключающихся при прохождении электрического тока. Это дает нереальную контрастность и идеальную глубину черного.

1/5
Телевизор Samsung KS9500 SUHDTV, цена по запросу. Безрамочный изогнутый телевизор с суперультравысоким разрешением, экран состоит из нескольких отдельных дисплеев, есть интернет, функция управления «умным домом».
Фото: архив пресс-службы
Телевизор Panasonic TX-50EXR700, около 80 000 рублей. Диагональ панели – 50 дюймов, 4-ядерный процессор Quad Core Pro, разнообразные интернет-приложения, поддержка форматов HDR10 и HLG, Smart TV.
Фото: архив пресс-службы
Телевизор LG 49UH850V, около 70 000 рублей. Диагональ панели – 49 дюймов, поддерживаемый формат изображения HDR, сертифицированная звуковая система Harman/Kardon, интерактивная система webOS 3.0.
Фото: архив пресс-службы
Телевизор Sony KDL49WD755, около 50 000 рублей. Диагональ панели – 49 дюймов, разрешение Full HD, технология MotionFlow XR, функции Smart TV, возможность переносить изображение с мобильного устройства на большой экран.
Фото: архив пресс-службы
Телевизор Philips 48PUS7600/60, около 50 000 рублей. Диагональ панели – 55 дюймов, разрешение Ultra HD, 3D-режим, современные технологии.
Фото: архив пресс-службы
Персональное облако и еще 4 гаджета, которые вас удивят
  • Подробнее
Устрицы и фуа-гра: еда бедняков, которая стала деликатесом
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#телевизор#техника для дома#полезные советы#советы хозяйке#дом
11 октября 2017Светлана Иванова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет