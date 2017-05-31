Как должен выглядеть стильный букет: 10 ценных советов флориста

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В конкурсе флористов юга России участвовали лучшие из лучших. Woman’s Day побывал на празднике цветов и узнал, как должен выглядеть букет, который запомнится на всю жизнь.

Каждый флорист за четыре с половиной часа собрал по три букета на конкурсные задания: «Цветочная фантазия», «Сказочная шкатулка» и «Подарок садовнику». Выполненные по всем правилам композиции непременно должны быть транспортабельными и способными сохранить свежесть два-три дня. А в некоторых оговаривалось присутствие коры деревьев или ветвей растений Ботанического сада ЮФУ – подарок к его 90-летию!

1 / 3 Во весь экран Первое место заняла Мария Ларионова Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

– Я очень рада победе, – говорит Мария. – Мне 27 лет, а в профессии я уже четыре года. Есть флористическое образование, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Каким должен быть идеальный букет?

Главное правило – никаких несвежих цветов! Не поддавайтесь на уговоры недобросовестных продавцов, внимательно рассматривайте цветы сами.

Стоит избегать кричащих сочетаний: красный и желтый или синий и белый. Букет всегда интереснее, если в нем есть растяжка по цвету: синий и голубой, сиреневый и лиловый. Один цвет переходит в другой, создавая омбре.

Сейчас в моде букеты-растрепыши. В них много воздуха, головки цветов не прижаты друг к другу, а показывают себя во всей красе. Такой букет создается с учетом особенностей цветов (у каждого есть свой изгиб, форма), и это считается высшим пилотажем.

В букетах для мужчин должны быть характерные цветы, интересные, редкие. Используйте каркасные композиции. Здесь можно учесть профессию одариваемого. К примеру, архитектору оформить букет с основой-каркасом в виде дома.

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Для юной девушки стоит выбирать весенние ароматные цветы на тонких ножках: лютик, горошек, ромашка и др. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам: персиковый, розовый, голубой, сиреневый, бежевый, белый. Если предпочитаете розы, то выбирайте душистые садовые с нераскрытым бутоном.

Для дам категории «кому за» уместны в букетах будут колосья и плоды – яблоки, груши и пр.

Необычные декоративные элементы – застежки, пряжки – также добавляют букету стиля.

Прекрасно смотрятся букеты на манжетах. Это своеобразная подложка, в которую интегрируются цветы. Она может быть из пластика, картона, дерева, украшенная вручную.

Букет оборачиваем только в том случае, если обертка – крафт, сетка или пленка – является элементом декора. В остальных случаях обходимся симпатичной лентой.

Сейчас в моде, особенно на свадьбах, пионовидные розы всевозможных оттенков. Еще в фаворитах – пионы и гвоздики, особенно кустовые.

1 / 3 Во весь экран Второе место завоевала Елена Волхович Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

1 / 3 Во весь экран Третье место досталось Анне Литвиновой Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков

1 / 2 Во весь экран Павел Ильницкий – обладатель приза зрительских симпатий Фото: Антон Папков

Фото: Антон Папков