Как новая: 5 ошибок в уходе за мягкой мебелью

Чтобы ваша мягкая мебель радовала еще детей (или даже внуков), за ней необходимо правильно ухаживать. Рассказываем, как.

На самом деле внешний вид и срок службы мебели (любой, не обязательно мягкой) зависит не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от того, насколько правильно вы ее использовали и… чистили. А уж если вам посчастливилось стать обладателем, скажем, стильного дивана с обивкой из натуральной ткани, тогда вы наверняка знаете о том, как трудно за ним ухаживать. Мы совместно с экспертами Crate and Barrel собрали несколько советов, которые помогут привести в порядок диваны, кресла или пуфики.

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Выгоревшая обивка

Нет ничего хуже, чем выцветшая обивка, которая способна превратить даже самый стильный диван в нечто весьма непривлекательное. Поэтому, чтобы солнечные лучи не влияли на состояние ткани, делая ее более тусклой, такую мебель необходимо размещать там, где нет прямых солнечных лучей. Или придется полностью обновлять обивку (если, конечно, нет возможности или желания приобрести новый диван).

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Непривлекательные диванные подушки

Тут речь не идет о цветах и формах – это дело вкуса, как говорится. Мы имеем в виду деформированные диванные подушки, потрепанный внешний вид которых совсем не красит вашу гостиную. Это не значит, что необходимо как можно реже использовать диван по назначению, чтобы он своим аккуратным видом радовал вас как можно дольше. Если вы хотите надолго сохранить форму (и внешний вид) диванных подушек, то достаточно хотя бы раз в неделю переворачивать их или менять местами.

Грязь и пыль в труднодоступных местах

С этой проблемой, уверены, сталкивался хотя бы однажды каждый из нас. Поэтому необходимо ежедневно проходить пылесосом, оснащенным специальными насадками, по вашей мягкой мебели, чтобы скопление пыли в обивке (между швами и деталями) не привело к возникновению неприятного запаха, аллергии и другим неприятным последствиям.

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Пятна и разводы

Зачастую самостоятельная борьба с пятнами приводит к тому, что на обивке появляются непривлекательные разводы, с которыми потом очень трудно справиться. Если, скажем, вы пролили на диван какую-то жидкость, то не стоит с особым усердием затирать пятно – так грязь лишь еще глубже впитается в ткань, и тогда придется полностью менять обивку или покупать чехол/плед на диван. Пролитую жидкость необходимо аккуратно промокнуть мягкой тряпочкой (от краев к середине) и в случае необходимости пригласить профессиональную службу.

Красящие материалы

Всем известно, что газеты или джинсы, если они выполнены из некачественного материала, способны оставить следы на обивке и испортить товарный вид мягкой мебели. Особенно если у вас светлый диван, а накидки или пледы не предусмотрены. Совет в данном случае один. Постарайтесь не оставлять подобные изделия на мебели, и тогда можно не волноваться по поводу возможной потери цвета или появления темных пятен на обивке светлых тонов.

Один раз в год необходимо проводить генеральную чистку мягкой мебели (вне зависимости от того, насколько чистой она выглядит)

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