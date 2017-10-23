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Лайфхак: 10 советов для маленькой кухни

Если вам досталась не слишком просторная кухня, то воспользуйтесь нашими советами, с помощью которых любое помещение можно сделать уютным и стильным.

К сожалению, в наше время большинство семей довольствуются крохотными кухнями в маленьких квартирах, не имея возможности переехать в апартаменты большей площади. Однако малогабаритная кухня – не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Поверьте, если правильно организовать пространство, то даже самую маленькую кухонную зону можно визуально увеличить и сделать вполне комфортной.

Студия: дизайн маленькой квартиры
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Фото: Getty

1. Для начала решите, нужна ли вам дверь. Как же без нее? Спросите вы. Но факт остается фактом. Дверь съест и без того небольшое пространство и утяжелит интерьер крохотного помещения. Как вариант, можно просто ее снять и оставить пустой кухонный проем (сделать его в виде арки, например, или придумать свой интересный вариант). Второй вариант: можно установить дверь-купе, которая вполне гармонично впишется в компактный интерьер и сможет защитить квартиру от запахов разнообразных блюд. Ведь вы наверняка будете готовить время от времени.

2. Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, – это освещение! Кухонная зона компактного размера требует более тщательной системы освещения, ведь огромные люстры, бра и светильники сделают помещение еще меньше. Поэтому лучшим выходом будет заменить объемную люстру на точечные светильники (над рабочей поверхностью, в шкафах, вдоль верхнего края шкафчиков). Можно также сделать многоуровневый потолок со встроенной системой освещения (если позволяет высота потолка, конечно).

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3. Продумывая дизайн кухни, отдайте предпочтение линейной или Г-образной планировке, благодаря чему можно будет найти еще дополнительное место для хранения, которого зачастую не хватает даже на обычной, не то что на миниатюрной кухне. Особенно это будет легко сделать, если выбрать «угловую» планировку. В этом случае можно заказать вместительный угловой шкаф, который не только прекрасно впишется в интерьер, но и поможет вам спрятать лишнюю кухонную утварь и различные мелочи.

4. Кстати, о мелочах. Задумайтесь, насколько часто вы, например, пользуетесь всеми четырьмя конфорками? А если у вас маленькая семья или вовсе ее пока нет? В этом случае лучше заменить обычную варочную панель на компактную (с двумя конфорками), которая не будет съедать драгоценные сантиметры. Таким образом можно тоже увеличить рабочую поверхность, что облегчит процесс приготовления пищи. И если вы, например, не можете вспомнить, когда в последний раз выпекали ароматные пирожки или курицу в духовке, тогда стоит вовсе отказаться от духового шкафа и на его месте разместить стиральную машинку (это поможет разгрузить пространство ванной комнаты). А для кулинарных изысков можно оставить мультиварку или аэрогриль – поверьте, блюда в них получаются не менее вкусными.

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5. Что касается бытовой техники. Лучше, конечно, использовать встроенные приборы, габариты которых намного меньше обычных. К тому же, размещая приборы за теми же фасадами, что и кухонная мебель, вы решаете еще несколько дизайнерских задач. Во-первых, встраивая, например, под столешницу стиральную машину (или даже небольшой холодильник), можно существенно увеличить рабочую зону. Во-вторых, одинаковые фасады помогут избежать лишнего нагромождения и кухня будет выглядеть аккуратной, стильной и уютной. Ну, а в-третьих, спрятав лишние детали, вы визуально увеличите пространство, ведь все будет выглядеть единым целым, не разделяя комнату на отдельные зоны.

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#дизайн интерьера#интерьер#декор#ремонт#кухня#дизайн кухни#кухня-столовая#полезные советы#лайфхак
23 октября 2017Елена Нестерова
Комментарии8
Гость14.06.17 20:03

мне вместо печки подошла мультиварка с 2мя чашами скайкуккер и мета немного занимает и я себя нив чем не ограничиваю

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Гость19.07.17 20:09

ну если с плитой сравнивать то конечно не много места такая мультиварка занимает. для современных квартир мне кажется отличное решение. да и за удаленными технологиями будущее как мне кажется.

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y_lobareva30.05.17 11:50

Какие- то доп. примочки, каждая хозяйка сама для себя определяет. Мне например, все эти новомодные приспособления совсем не нужны. Вот даже кухонный комбайн, и тот решила не покупать. Всю жизнь все ножом делаю, главное , что бы острый был. Ну и конечно, что бы сама по себе кухня была удобная и функциональная. Но тут мне очень хорошо помогли на фабрике Бобр. Кухню подобрали, ну просто мечта!!! Красивая, удобная, из массива дуба.

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Алена Кайдалова02.05.17 23:11

Чтобы место освободить немного мы с мужем взяли встраиваемую посудомоечную машинку индезит. В итоге и отлично что не надо самой перемывать все, освобождается довольно много времени. да и в кухне место сэкономили)

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Nuta Brutt04.06.16 08:26

сейчас столько примочек и девайсов всяких разных что можно особо и не переживать если кухня маленькая. можно даже не быть дизайнеров, в инете как раз как в статье куча советов. про дверь 100% согласна и конечно про технику. я себе сделала на всю высоту стены стеллажи, и на них разместила мелкую бытовую технику. плиту как раз заменила мультиваркой, точнее мультикухней Редмонд мастерфрай. в ней чаша, сковорода и компактный аэрогриль-крышка. получилась та же плита только не занимает много места. так же и в другой технике можно найти универсальные решения.

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Leonarda24.05.16 11:24

У нас в студии от кухни вообще одно название(( Но мы тоже сделали все под один фасад вдоль стены и получилось красиво и функционально))) Визуально даже места стало больше :D

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Lily1923.05.16 15:54

хорошие идеи!

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Olga520.05.16 12:18

Про дверь-купе хорошая идея, наверно, используем при ремонте.

А плиту уменьшить не получится, готовить приходится. Мне иногда и 4-х конфорок маловато

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