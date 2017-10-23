Лайфхак: 10 советов для маленькой кухни

Если вам досталась не слишком просторная кухня, то воспользуйтесь нашими советами, с помощью которых любое помещение можно сделать уютным и стильным.

К сожалению, в наше время большинство семей довольствуются крохотными кухнями в маленьких квартирах, не имея возможности переехать в апартаменты большей площади. Однако малогабаритная кухня – не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Поверьте, если правильно организовать пространство, то даже самую маленькую кухонную зону можно визуально увеличить и сделать вполне комфортной.

Студия: дизайн маленькой квартиры Подробнее

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1. Для начала решите, нужна ли вам дверь. Как же без нее? Спросите вы. Но факт остается фактом. Дверь съест и без того небольшое пространство и утяжелит интерьер крохотного помещения. Как вариант, можно просто ее снять и оставить пустой кухонный проем (сделать его в виде арки, например, или придумать свой интересный вариант). Второй вариант: можно установить дверь-купе, которая вполне гармонично впишется в компактный интерьер и сможет защитить квартиру от запахов разнообразных блюд. Ведь вы наверняка будете готовить время от времени. 2. Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, – это освещение! Кухонная зона компактного размера требует более тщательной системы освещения, ведь огромные люстры, бра и светильники сделают помещение еще меньше. Поэтому лучшим выходом будет заменить объемную люстру на точечные светильники (над рабочей поверхностью, в шкафах, вдоль верхнего края шкафчиков). Можно также сделать многоуровневый потолок со встроенной системой освещения (если позволяет высота потолка, конечно).

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3. Продумывая дизайн кухни, отдайте предпочтение линейной или Г-образной планировке, благодаря чему можно будет найти еще дополнительное место для хранения, которого зачастую не хватает даже на обычной, не то что на миниатюрной кухне. Особенно это будет легко сделать, если выбрать «угловую» планировку. В этом случае можно заказать вместительный угловой шкаф, который не только прекрасно впишется в интерьер, но и поможет вам спрятать лишнюю кухонную утварь и различные мелочи. 4. Кстати, о мелочах. Задумайтесь, насколько часто вы, например, пользуетесь всеми четырьмя конфорками? А если у вас маленькая семья или вовсе ее пока нет? В этом случае лучше заменить обычную варочную панель на компактную (с двумя конфорками), которая не будет съедать драгоценные сантиметры. Таким образом можно тоже увеличить рабочую поверхность, что облегчит процесс приготовления пищи. И если вы, например, не можете вспомнить, когда в последний раз выпекали ароматные пирожки или курицу в духовке, тогда стоит вовсе отказаться от духового шкафа и на его месте разместить стиральную машинку (это поможет разгрузить пространство ванной комнаты). А для кулинарных изысков можно оставить мультиварку или аэрогриль – поверьте, блюда в них получаются не менее вкусными.

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