Как отмыть дом без химии: 15 актуальных советов

Эксперт

Ведущий рубрики «Полезные советы» на Первом канале Сергей Переверзев рассказывает, как сделать генеральную уборку без ущерба для здоровья.

Современная бытовая химия справляется с любыми загрязнениями. Но есть и минус: она влияет на самочувствие, может вызвать как минимум аллергию и тошноту. Самые опасные для здоровья вещества содержатся в отбеливателях (хлор), стиральных порошках (фосфаты и фосфонаты), средствах для мытья (высокие концентрации поверхностно-активных веществ, или ПАВ). Можно покупать биосредства со сниженным содержанием химии, но они стоят дороже. А бывает, недобросовестные производители называют экологичным обычный порошок. Чтобы не рисковать, я сам пользуюсь проверенными временем бабушкиными рецептами.

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Ванная комната

Это головная боль для хозяек. Разбираемся, как отмыть ее самые загрязненные уголки.

Устраняем засоры. Смешать ¾ стакана соды и ½ стакана уксуса, залить в сток. Через 30 минут промыть чайником кипятка.

Уничтожаем грибок. Таблетку фурацилина растворить в 5 литрах воды, обработать пораженные места. Для повторной обработки 1 таблетку развести в литре воды.

Отбеливаем сантехнику. Смешать по 2 ст. л. кальцинированной и питьевой соды, натереть влажную ванну или раковину, оставить на 10 минут. Сверху нанести смесь из 50 г уксуса и отбеливателя. Смыть через полчаса.

Отмываем швы между плиткой. 2,5 ст. л. соды развести в стакане горячей воды, добавить 1 ст. л. стирального порошка, очистить швы старой зубной щеткой.

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Гостиная

Тюль. Сохранить цвет: после стирки прополоскать в крутом растворе соли (примерно 7 ст. л. на 1,5 литра воды), дать стечь и высохнуть. Гладить шторы не нужно.

Ковер. Убрать неприятный запах: сбрызнуть ворс раствором соды (в любой пропорции), оставить на 30 минут, пропылесосить. Вернуть цвет: в литре воды развести 1/2 ч. л. стирального порошка и 1 ст. л. скипидара. Раствор равномерно нанести щеткой на ковер. Через несколько минут протереть сначала мокрой тряпкой, а затем – сухой.

Обои. Жирные пятна: зубной порошок или мел разбавить водой, размешать в кашицу и нанести на загрязненное место. После высыхания мел осыпется, пятно исчезнет.

Окно. Вернуть блеск стеклу: 2 ст. л. уксуса развести в ведре воды, обработать стекла и промыть водой. Во время уборки необходимо надеть резиновые перчатки. Мыло лучше не использовать: оно образует пленку. Убрать въевшуюся в рамы грязь: 1 ст. л. крахмала развести в литре воды.

Зеркала. Справиться с тусклостью: растворить в воде глицерин (в пропорциях 1:1), добавить несколько капель нашатырного спирта или смешать холодную воду с бельевой синькой. Уничтожить пятна: растворить 1 ст. л. уксуса в стакане воды.

Пол. Линолеум и паркет не моют горячей водой, содой или нашатырем, иначе покрытие потускнеет. Для линолеума: в теплой воде развести немного хозяйственного мыла. Смыть и вытереть насухо. Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (1 ст. л. на стакан воды).

Крашеная мебель. Добавить в воду 1 ст. л. нашатырного спирта, насухо протереть, чтобы не осталось пятен и подтеков. Мыло и соду лучше не использовать, они делают тусклыми масляные и эмалевые поверхности.

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Кухня

Кухонный фартук. 100 г хозяйственного мыла натереть на крупной терке, добавить 100 г горячей воды, взбить венчиком до крепкой пены. Добавить 75 г соды. Этой пастой можно удалить даже самые сильные загрязнения с любых поверхностей.

Вытяжка. В большой кастрюле (по размеру фильтров, иначе можно обжечься) вскипятить воду, растворить ½ чашки соды. Опустить в кипяток фильтр и оставить на несколько минут. Снять кастрюлю с огня, подождать, пока грязь не растворится.

Духовка. ½ стакана разрыхлителя теста размешать в литре горячей воды до состояния сметаны. Нанести на стекло и оставить на 30 минут. Протереть мокрой тряпкой. Хромированные поверхности протереть тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте.

Стеклянная посуда. Добавить в теплую воду немного уксуса или крупной соли. Вазы и стаканы станут прозрачнее.

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