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Как у бабушки! 13 вещей, которые состарят ваш интерьер

Прошли те времена, когда люди жили в пещерах, используя шкуры вместо кроватей. И если ваша квартира не обновлялась со времен молодости вашей бабушки, то пора наконец это изменить.

Вы выглядите молодо и ловите восхищенные взгляды? А ваш интерьер? Задумывались ли вы о том, что одна деталь способна испортить общее впечатление и показать, что ваши вкусы давно устарели. Рассказываем, какие вещи необходимо убрать, чтобы интерьер выглядел более стильно и современно.

Фото: Getty Images

Розовая плитка в ванной комнате и похожий текстиль

Особенно если дом был построен в 1920−50-х годах, тогда вам наверняка знаком данный тренд в ванной комнате. И непременно, чтобы текстиль тоже гармонировал с цветом плитки и не выбивался из общей стилистики.

Коврики в ванной комнате

Несомненно, это помещение должно выглядеть уютным и настраивать на определенный лад. Но, согласитесь, это перебор, когда возле туалета лежит специальный коврик непонятной раскраски, возле ванной такой же и еще один обязательно на бачке унитаза! Да-да! Почему-то многие считают, что эта часть унитаза тоже должна быть укрыта чем-то пушистым, синтетическим и дешевым.

Милые держатели для туалетной бумаги

Обвязанные крючком и выполненные из ниток того же странного розового оттенка, чтобы гармонировать с ковриками и шторками в ванной комнате. Многие идут еще дальше и вывязывают подобные салфеточки, которые раскладывают везде где только можно (на зеркало, под телевизор, на журнальный столик, на кухонную мебель и т. д.).

Фото: Getty Images

Специальные защитные пленки для ковров

Нам до сих пор непонятна функциональность этого чудо-изобретения, однако многие до сих пор расстилают на полах подобную пластиковую пленку, которая якобы защищает напольное покрытие и предотвращает скольжение, если вдруг дети решат устроить домашние бега.

Пластиковый кувшин

И непременно оранжевого цвета! В этом кувшине обычно держали питьевую воду, сладкий чай, лимонад или другой прохладный напиток, который мог освежить в жаркий день. Думаем, нет нужды напоминать о негигиеничности подобных пластиковых изобретений.

Контейнер для хранения

Что такое оранжевый кувшин без таких же контейнеров для хранения продуктов? Или масленки? С узнаваемым узором на крышке и такого же яркого оттенка.

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Тяжелые покрывала

Этими покрывалами укрывали кровать, чтобы придать комнате еще больше торжественности и формальности. Сейчас нет нужды держать подобный текстиль, который к тому же собирает множество пыли и чистится с трудом. Но такие, к слову, все еще можно найти в магазинах, где предлагают дешевое постельное белье, или на рынках.

Накидки/специальное покрытие для мягкой мебели

Боясь испортить или повредить обивку мягкой мебели, многие укрывали ее обычными накидками, которые смотрелись нестильно и абсолютно не красили интерьер. Некоторые шли дальше и приобретали специальные пластиковые/виниловые покрытия, которые, словно чехол, надевались сверху на предметы мебели. Смотрелось ужасно, но если что-то пачкалось, то с этим можно было справиться в два счета. Современная мебель выполнена из тканей, которым, например, не страшны загрязнения.

Прозрачные/бумажные/тканевые подстилки для полки

Особенно «гармонично» это смотрится в открытом шкафчике-витрине или серванте. Но лоскуты ткани с веселым орнаментом, которыми аккуратно застилали полки, чтобы не повредить, могли даже привнести некую изюминку и придать интерьеру озорной и легкомысленный вид.

Многоуровневые шторы

Эти сложные конструкции даже сейчас запросто можно встретить на кухнях или даже в ванной комнате. Те, которые состоят из тюля, имеют множество оборок и хорошо пропускают солнечный свет. Но, увы, они давно и безнадежно устарели.

Вязаные мотивы

Мы не имеем ничего против творчества! Но разноцветные чехлы на подушках или салфетках, коврики, связанные крючком еще во времена вашей бабушки, давно уже утратили свое очарование и функциональность.

Цветочные узоры

Цветы на стенах/обивке мягкой мебели/текстиле и кухонной утвари являются перебором и сильно утомляют. Не стоит превращать квартиру в «мечту флориста», а лучше ограничиться комнатными растениями или живыми цветами.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

Декоративные тарелки

Обилие декоративных тарелочек, которые почему-то многие считают своим долгом развесить на стенах или расставить на специальных полках, удешевляет декор и захламляет квартиру. К тому же зачем вам такое количество тарелок, если из них все равно нельзя есть?

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#дизайн интерьера#интерьер#декор#квартира#дом#старые вещи
26 октября 2017Светлана Иванова
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