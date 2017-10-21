Дом с привидениями: декор на Хеллоуин

Стоит отметить, что в России мистический праздник обрел популярность не так давно. Лишь несколько лет назад стало модно отмечать этот шабаш, который возник благодаря кельтам. Именно они придумали праздновать в ночь с 31 октября на 1 ноября приход зимы и верили, что эта ночь является особой, мистической.
Так, по их мнению, этой ночью правил князь тьмы со своими подданными и в это время землю могли посетить души умерших, чтобы встретиться со своими родными. Конечно, духи при этом перевоплощались и даже принимали облик животных. Поэтому для кельтов главным атрибутом праздника был жуткий костюм животного.
Однако позднее, когда к языческому мистическому событию, которое называлось Самхейн, примкнуло празднование католического Дня всех святых (или, как его сокращенно называли, Хеллоуин), тогда обязательным условием этого мероприятия стало задабривание различной нечисти, дабы обезопасить себя от всевозможных напастей и неприятностей.
Именно тогда было принято украшать свои дома различными «темными» аксессуарами, чтобы злые духи могли принять вас за своего и не строить козни и пакости.
Поэтому на стены вешали некое подобие паутины, которую легко можно сделать из ниток, по углам расставляли метелки и аксессуары из тыквы (страшные подсвечники с жуткой ухмылкой, необычные вазы, чаши), развешивали специальные светильники, которые можно было накрыть сверху марлей, сымитировав таким образом привидения.
Специальная «страшная» сервировка и жуткие блюда, по форме напоминающие отрубленные пальцы, глаза или те же головы мертвецов (изготовленные из маленьких тыкв), идеально довершали образ и помогали прочувствовать зловещую атмосферу праздничной ночи.