Дом с привидениями: декор на Хеллоуин

Стоит отметить, что в России мистический праздник обрел популярность не так давно. Лишь несколько лет назад стало модно отмечать этот шабаш, который возник благодаря кельтам. Именно они придумали праздновать в ночь с 31 октября на 1 ноября приход зимы и верили, что эта ночь является особой, мистической.

Так, по их мнению, этой ночью правил князь тьмы со своими подданными и в это время землю могли посетить души умерших, чтобы встретиться со своими родными. Конечно, духи при этом перевоплощались и даже принимали облик животных. Поэтому для кельтов главным атрибутом праздника был жуткий костюм животного.