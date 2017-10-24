ГлавнаяДомИнтерьер

Как заработать на старых вещах: освобождаем антресоль и шкаф

Даже в самых глубоких антресолях или самой большой кладовке когда-то заканчивается место. И конечно же это происходит ровно в тот момент, когда вам надо срочно спрятать зимний пуховик или сломанный велосипед (не выбрасывать же, он почти новый!).

Расчистить антресоль (шкаф, кладовку, и т. д.) – большая работа, которой не хочется заниматься до последнего. А если представить, что на большинстве вещей вы можете заработать? Мы вместе с экспертами сервиса бесплатных объявлений «Юла» подскажем, как расчистить любые завалы в доме за несколько простых шагов и продать все, что окажется ненужным.

Фото: Getty Images

Шаг 1. Настройтесь психологически

Да, ничего смешного, перед любой масштабной работой на нее надо настроиться! Будьте готовы найти вещи, с которыми у вас многое связано, и испытать сильные эмоции. Или вещи, о которых вы забыли и теперь захотите просто побыстрее выкинуть. Лучше взять себе кого-то в подмогу, чтобы не отвлекаться.

Шаг 2. Сделайте инвентаризацию на глаз

Просто откройте двери и посмотрите, что там. Запишите самые крупные объекты, количество коробок и пакетов – это поможет рассчитать время и понять масштабы работы.

Шаг 3. Рассортируйте вещи по методу четырех коробок

Это простой и эффективный способ разобраться с любым количеством вещей: складывайте их в четыре коробки: «оставить», «на выброс», «продать», «хранение». В коробке «оставить» будут вещи, которые вы заберете с антресолей и разместите где-то в квартире. В коробке «хранение» – то, что должно остаться там, где и хранилось. С коробками «на выброс» и «продать» все ясно.

10 правил идеальной кухни
  • Подробнее

Шаг 4. Спланируйте расчищенное пространство

Измерьте пустое пространство и определите зоны для хранения разных типов вещей: сезонные уйдут вглубь, а те, которыми вы пользуетесь регулярно, – поближе к дверям.

Шаг 5. Расставьте отсортированные вещи

И помните: хранить одежду нужно только чистой, чтобы не развести инфекции или моль, и лучше всего не в пластиковых, а тканевых мешках. Да, и не забудьте подписать все коробки – так будет проще ориентироваться.

Топ-5 вещей с антресолей, которые точно можно продать

1. Елочные игрушки СССР. Цена от 1500 до 5000, зависит от состояния и количества игрушек.

2. Проектор для диафильмов, цена 4−5 тысяч рублей.

3. Трехлитровые банки. Около 50 рублей за штуку.

4. Книги. До 500 рублей в среднем.

5. Хрусталь. От 100 рублей за вазочку, около 2 тысяч за большой набор.

Опрятный гардероб: 11 правил, которые работают
  • Подробнее
В каких апартаментах вы будете жить через 10 лет?
  • Пройден  9919
  • Понравился  69
  • Пройти тест
Поделись с друзьями!
#уборка#советы хозяйке#полезные советы#квартира#дом#чистота в доме
24 октября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет