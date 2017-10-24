Как заработать на старых вещах: освобождаем антресоль и шкаф

Расчистить антресоль (шкаф, кладовку, и т. д.) – большая работа, которой не хочется заниматься до последнего. А если представить, что на большинстве вещей вы можете заработать? Мы вместе с экспертами сервиса бесплатных объявлений «Юла» подскажем, как расчистить любые завалы в доме за несколько простых шагов и продать все, что окажется ненужным.
Шаг 1. Настройтесь психологически
Да, ничего смешного, перед любой масштабной работой на нее надо настроиться! Будьте готовы найти вещи, с которыми у вас многое связано, и испытать сильные эмоции. Или вещи, о которых вы забыли и теперь захотите просто побыстрее выкинуть. Лучше взять себе кого-то в подмогу, чтобы не отвлекаться.
Шаг 2. Сделайте инвентаризацию на глаз
Просто откройте двери и посмотрите, что там. Запишите самые крупные объекты, количество коробок и пакетов – это поможет рассчитать время и понять масштабы работы.
Шаг 3. Рассортируйте вещи по методу четырех коробок
Это простой и эффективный способ разобраться с любым количеством вещей: складывайте их в четыре коробки: «оставить», «на выброс», «продать», «хранение». В коробке «оставить» будут вещи, которые вы заберете с антресолей и разместите где-то в квартире. В коробке «хранение» – то, что должно остаться там, где и хранилось. С коробками «на выброс» и «продать» все ясно.
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Шаг 4. Спланируйте расчищенное пространство
Измерьте пустое пространство и определите зоны для хранения разных типов вещей: сезонные уйдут вглубь, а те, которыми вы пользуетесь регулярно, – поближе к дверям.
Шаг 5. Расставьте отсортированные вещи
И помните: хранить одежду нужно только чистой, чтобы не развести инфекции или моль, и лучше всего не в пластиковых, а тканевых мешках. Да, и не забудьте подписать все коробки – так будет проще ориентироваться.
Топ-5 вещей с антресолей, которые точно можно продать
1. Елочные игрушки СССР. Цена от 1500 до 5000, зависит от состояния и количества игрушек.
2. Проектор для диафильмов, цена 4−5 тысяч рублей.
3. Трехлитровые банки. Около 50 рублей за штуку.
4. Книги. До 500 рублей в среднем.
5. Хрусталь. От 100 рублей за вазочку, около 2 тысяч за большой набор.
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