Квартира мечты: 7 звездных интерьеров

Редакция Woman`s Day решила узнать у представителей российского шоу-бизнеса, о чем они мечтают. Точнее, какой интерьер они хотели бы создать в своих апартаментах и каким образом идут к своей цели. Мы опросили некоторых звезд и получили весьма интересные ответы.

У них есть красота, молодость, всенародная слава и большие гонорары. Казалось бы, нет ничего невозможного для реализации своих жизненных планов. Но, как выяснилось, у звезд тоже есть свои мечты, которые пока еще не совсем удалось реализовать в жизни. Так о чем же они мечтают?

Юлия Такшина, актриса

Фото: личный архив Юлии Такшиной

«У меня двое сыновей, которые растут не по дням, а по часам. Поэтому нам всем нужно большое пространство – и для отдыха, и для игр. Моя мечта – жить в большом доме за городом, где у каждого будет своя большая комната. И домашний кинотеатр, чтобы мы все вместе могли смотреть фильмы; давно о нем мечтаю! Я очень люблю возиться с цветами, поэтому обязательно создала бы на участке клумбы с цветами. И обязательно пригласила бы специалиста по ландшафту, чтобы он разработал для меня что-то красивое и оригинальное – какой-нибудь мини-водопад с мельницей или прудик с рыбками. И обязательно сделать на территории участка спортивную зону, чтобы мы с сыновьями могли заниматься спортом на свежем воздухе».

Анастасия Денисова, актриса

Фото: личный архив Анастасии Денисовой

«С детства у меня было очень странное хобби. Даже не вспомню, сколько мне было лет, когда я первый раз решила передвинуть мебель в своей комнате, видимо, как только появились минимальные физические силы сдвинуть шкаф с места. Пока жила с родителями, регулярно раз в полгода передвигала мебель, пробовала новые комбинации. Когда стала жить отдельно, намеренно спроектировали квартиру с расчетом, что буду постоянно что-то менять, докупать, переставлять. Поэтому в моей квартире почти не было стен и перегородок, а мебели по минимуму. Но годы идут, и у меня начинает очень четко формулироваться, какой идеальный интерьер я хочу, где мне будет максимально комфортно жить. На днях мы отмечали мой день рождения, и тематика вечеринки была основана на контрасте противоположностей. Я была принцессой в пивном ресторане! Полнейшее розовое ми-ми-ми и брутальный мужкой паб! Когда я увидела длинную деревянную барную стойку в The Stag’s Head Pub, окончательно поняла, что мне дома совершенно необходима если и не такая большая, но все-таки барная стойка, чтобы принимать гостей и чувствовать себе в расслабленной и беззаботной атмосфере!»

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Софья Каштанова, актриса

Фото: личный архив Софьи Каштановой

«Моя мечта – жить в небоскребе, причем как можно выше. Если выбирать между домом и квартирой на высоком этаже, то я однозначно выберу квартиру, причем чем выше она будет, тем лучше. Я сейчас думаю о покупке квартиры и рассматриваю для себя дома высотой не менее 17 этажей. Вообще, я максималист и во всем стараюсь продумать все до мелочей. Мне очень важен вид из окна. Видеть соседнее окно или стену явно не для меня! Хочу, чтобы вид был на парк, или лес, или водоем. Да и городская панорама тоже подойдет, огни ночного города так таинственны и завораживающи. Мне очень нравятся панорамные окна, и они обязательно будут в моей квартире. На кухне я хочу установить остров, давно о нем мечтала. Свое будущее жилье я вижу в стиле ар-деко или модерн, но самое главное – я хочу сделать все по фэншуй. Это очень серьезная наука, по которой даже целые государства живут. Взять хотя бы Сингапур – там ни одно здание не начнут строить, не обсудив со специалистом фэншуй. И посмотрите, как процветает эта страна!»

Сергей Чирков, актер

Фото: личный архив Сергея Чиркова

«Я всегда мечтал жить за городом в собственном доме. И моя мечта сбылась: мы с родителями сейчас строим дом в Подмосковье. Причем много чего мы с отчимом делаем своими руками. Дом будет деревянный, и это тоже часть мечты. А еще в одной из комнат я хочу сделать большой книжный шкаф на всю стену – мне всегда очень хотелось, чтобы у меня в доме была своя библиотека. А еще хочу на одну из стен повесить фотообои с видом природы. Каким конкретно, я еще не решил. Очень люблю воду, поэтому на участке мы решили сделать крытый бассейн. Конечно, не олимпийского масштаба, но такой, чтобы в нем можно было поплавать!»

Макар Запорожский, актер

Фото: личный архив Макара Запорожского

«Я люблю простор. Всю жизнь мечтал иметь такое пространство вокруг себя, в котором нет ничего лишнего. Не терплю никаких таких рамочек, статуэточек, безделушек. Все, что могу позволить себе „для красоты“, – это картины в скромных, не отвлекающих от сюжета полотна, багетах. Если и иметь какую-то интересную коллекцию советского фарфора или ансамбль античных терракотовых фигур – я такие видел во Вьетнаме, в отеле Angsana Lang Go, и они мне очень понравились, то иметь для этого отдельный обустроенный шкаф/постамент/отсек и место для него, опять же как этот бассейн на фото, который, на мой взгляд, очень классно работает в интерьере. В том числе и как увлажнитель воздуха. Не терплю сухого воздуха дома! Но, как писал Маяковский, мечты разбиваются о быт, и если хочешь жить в любви и согласии, то необходимо прислушиваться к мнению ближних и идти на компромиссы даже в вопросах интерьера. Так что дом мечты так и останется домом мечты, там ему и место».

Матвей Зубалевич, актер

Фото: личный архив Матвея Зубалевича

«Я вырос в небогатой семье, и быт наш был скромен. В то время я мечтал, что у меня будет большой дом, где будет жить вся моя семья. Мои сестры со своими семьями, мама, бабушка – это все моя семья. Сейчас вижу это не просто большим домом, а скорее в виде нескольких домов на одной большой уютной общей территории. Мне всегда нравились просторные интерьеры в стиле хай-тек, где все продумано и не слишком вычурно. В своем доме я хотел бы именно такую обстановку. Красиво, без излишеств и все функционально, но самое главное – это большие окна. Еще мне нравится, когда пространство открытое, и я хочу, чтобы первый этаж моего дома был минимально поделен на отдельные помещения. Кухня, гостиная – это все должно быть одним большим пространством. Ну и конечно, самое главное – чтобы мои близкие были рядом и им было комфортно».

Денис Родькин, танцовщик, премьер Большого театра

Фото: личный архив Дениса Родькина

«Поскольку работаю в Большом театре, я приверженец классического стиля. Квартира моей мечты – добротный дворянский или купеческий дом в центре Москвы. Я был в Доме-музее Галины Улановой, и на меня это произвело огромное впечатление – тихо, спокойно, очень уютно! Таких домов, к сожалению, осталось очень мало, но в них невероятная энергетика! В квартире моей мечты должно быть не менее пяти комнат и обязательно сауна. Для нас, артистов балета, она очень важна, поскольку помогает быстрее восстановиться после спектаклей или репетиций. В другой комнате я хотел бы сделать библиотеку – с мебелью под старину и раритетными книгами. А еще обязательно хочу гардеробную комнату, где помимо обычных вещей хранились бы мои театральные костюмы».

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