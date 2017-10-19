Квартира Никаса Сафронова: стол Наполеона

– Я всегда мечтал перебраться в самый центр, – рассказывает Никас. – Сначала жил на Малой Грузинской, потом перебрался на Пушкинскую площадь, позже снимал квартиру на Тверской, в доме, где находится книжный магазин «Москва». А теперь обосновался тут, в нескольких минутах пешком от Красной площади… Когда я впервые увидел панораму Кремля с крыши этого дома, то понял, что хочу жить только в нем.

Витраж, разделяющий каминный зал и зимний сад, изготовлен на французской фабрике, которой уже 500 лет.

— Дом построил знаменитый архитектор Щусев в 1928 году, это был первый кооператив для актеров МХАТа. Многие известные и даже великие люди жили в этих стенах: Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Леонидов, артисты балета Екатерина Гельцер и Марис Лиепа. Здесь останавливались Сергей Есенин и Айседора Дункан. Так что атмосфера в доме совершенно особенная… В 90-х годах, несмотря на то что это памятник архитектуры, дом хотели снести как аварийный, но жителям района удалось его отстоять и добиться капремонта и реконструкции. Именно тогда надстроили три этажа и установили лифт. Потом меня часто упрекали в том, что именно я надстроил себе эти этажи. На самом деле я просто купил у подрядчика площади после реставрации здания и делал это поэтапно. В общей сложности вместе с ремонтом на то, чтобы обосноваться здесь, ушло около 12 лет. Теперь у меня три этажа – примерно 1000 квадратных метров. На нижнем я живу, радом находится мой офис, этаж выше превращен в готический дворец, а последний – образец стиля хай-тек, там много стекла и света, отличный вид на Москву с открытой террасы. Полноценных комнат у меня, наверное, 17, но если учесть туалеты, ванные и маленькие кухни, получится 45 помещений.

В доме Сафронова ночевали Николай Дроздов, Софи Лорен, Настасья Кински. Дети приезжают к Никасу, как правило, на его день рождения. Сын Ландин живет в Австралии, Стефан – в Лондоне, Дима – в Вильнюсе, Лука – в Москве. В доме отца у каждого из них есть своя комната.

Имя художника занесено в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя рекордно дорогого в мире пальца. Дело в том, что Никас серьезно повредил палец, открывая консервную банку со шпротами. Пострадали сухожилие и кармашек фаланги, пришлось даже операцию делать. За эту травму по немецкой страховке Никас получил 9 миллионов рублей.