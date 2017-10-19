Квартира Никаса Сафронова: стол Наполеона

— Дом построил знаменитый архитектор Щусев в 1928 году, это был первый кооператив для актеров МХАТа. Многие известные и даже великие люди жили в этих стенах: Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Леонидов, артисты балета Екатерина Гельцер и Марис Лиепа. Здесь останавливались Сергей Есенин и Айседора Дункан. Так что атмосфера в доме совершенно особенная… В 90-х годах, несмотря на то что это памятник архитектуры, дом хотели снести как аварийный, но жителям района удалось его отстоять и добиться капремонта и реконструкции. Именно тогда надстроили три этажа и установили лифт. Потом меня часто упрекали в том, что именно я надстроил себе эти этажи. На самом деле я просто купил у подрядчика площади после реставрации здания и делал это поэтапно. В общей сложности вместе с ремонтом на то, чтобы обосноваться здесь, ушло около 12 лет. Теперь у меня три этажа – примерно 1000 квадратных метров. На нижнем я живу, радом находится мой офис, этаж выше превращен в готический дворец, а последний – образец стиля хай-тек, там много стекла и света, отличный вид на Москву с открытой террасы. Полноценных комнат у меня, наверное, 17, но если учесть туалеты, ванные и маленькие кухни, получится 45 помещений.