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Квартира Никаса Сафронова: стол Наполеона

Московское жилище известного художника в Брюсовом переулке входит в рейтинги лучших домов мира. В нем три этажа, 17 комнат, старинная мебель… «Антенна» побывала в необыкновенной квартире.
Никас Сафронов (Nikas Safronov)

– Я всегда мечтал перебраться в самый центр, – рассказывает Никас. – Сначала жил на Малой Грузинской, потом перебрался на Пушкинскую площадь, позже снимал квартиру на Тверской, в доме, где находится книжный магазин «Москва». А теперь обосновался тут, в нескольких минутах пешком от Красной площади… Когда я впервые увидел панораму Кремля с крыши этого дома, то понял, что хочу жить только в нем.

Витраж, разделяющий каминный зал и зимний сад, изготовлен на французской фабрике, которой уже 500 лет.
Фото: Арсен Меметов
Никас Сафронов (Nikas Safronov)

— Дом построил знаменитый архитектор Щусев в 1928 году, это был первый кооператив для актеров МХАТа. Многие известные и даже великие люди жили в этих стенах: Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Леонидов, артисты балета Екатерина Гельцер и Марис Лиепа. Здесь останавливались Сергей Есенин и Айседора Дункан. Так что атмосфера в доме совершенно особенная… В 90-х годах, несмотря на то что это памятник архитектуры, дом хотели снести как аварийный, но жителям района удалось его отстоять и добиться капремонта и реконструкции. Именно тогда надстроили три этажа и установили лифт. Потом меня часто упрекали в том, что именно я надстроил себе эти этажи. На самом деле я просто купил у подрядчика площади после реставрации здания и делал это поэтапно. В общей сложности вместе с ремонтом на то, чтобы обосноваться здесь, ушло около 12 лет. Теперь у меня три этажа – примерно 1000 квадратных метров. На нижнем я живу, радом находится мой офис, этаж выше превращен в готический дворец, а последний – образец стиля хай-тек, там много стекла и света, отличный вид на Москву с открытой террасы. Полноценных комнат у меня, наверное, 17, но если учесть туалеты, ванные и маленькие кухни, получится 45 помещений.

Фото: Арсен Меметов

В доме Сафронова ночевали Николай Дроздов, Софи Лорен, Настасья Кински. Дети приезжают к Никасу, как правило, на его день рождения. Сын Ландин живет в Австралии, Стефан – в Лондоне, Дима – в Вильнюсе, Лука – в Москве. В доме отца у каждого из них есть своя комната.

Имя художника занесено в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя рекордно дорогого в мире пальца. Дело в том, что Никас серьезно повредил палец, открывая консервную банку со шпротами. Пострадали сухожилие и кармашек фаланги, пришлось даже операцию делать. За эту травму по немецкой страховке Никас получил 9 миллионов рублей.

Никас Сафронов (Nikas Safronov)

– Я не особенно горжусь этим рекордом, – признается Никас. – Другое дело, если бы я значился автором самого большого количества работ, хранящихся более чем в 100 музеях мира, среди которых и Третьяковская галерея, и Эрмитаж... Я люблю работать и делаю это с удовольствием. Готовлю выставки в Казани, Баку, Париже, Венеции. Жду скорого открытия моих музеев в Ульяновске и Владимире.

Фото: Арсен Меметов

На верхнем этаже – терраса, с которой открывается чудесный вид на Кремль. Хозяин дома любит смотреть на закаты. Открытую террасу Сафронов застеклил, получив разрешение от соседей, и превратил в зимний сад. Тут постоянно поддерживается температура около 22 градусов. Кроме многочисленных растений – фонтан, средневековые скульптуры, скамейки… Стены расписаны художником лично.

Никас Сафронов (Nikas Safronov)

— Готический стиль для целого этажа я выбрал не случайно, – делится художник. — Историю семьи нам, детям, родители открывать не спешили. Маму из Литвы сослали вместе с родными в Сибирь, а по отцовской линии в роду 12 поколений священников. Жюль Верн никогда не покидал Францию, но успешно путешествовал в своих фантазиях и прекрасно об этом писал. Я решил пойти дальше: пусть в центре Москвы будет мой готический замок, и мне тоже не надо будет никуда уезжать. Я делал этот дом для себя, чтобы получать удовольствие, приглашать друзей, дарить им уют и комфорт.

Фото: Арсен Меметов
Никас Сафронов (Nikas Safronov)

— Это камин племянника короля Франциска – XVI век. Именно он купил картину, ставшую известной как «Джоконда», и пригласил Леонардо да Винчи во Францию. Возможно, Леонардо грелся у этого самого камина. А я приобрел его на аукционе, с трудом довез, он ведь тяжеленный, из цельного мрамора, потом реставрировал, чтобы убрать изъяны, накопившиеся за долгое время. А эту медвежью шкуру подарил мне на день рождения Аман Тулеев (губернатор Кемеровской области. — Прим. «Антенны»).

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Фото: Арсен Меметов
Ракушка, которой 500 миллионов лет
Фото: Арсен Меметов
Фото: Арсен Меметов
– Фигуры, которые я лепил сам. Сложная для меня работа. А оригиналы хранятся в Эрмитаже. Это мужчина с головой лошади...
Фото: Арсен Меметов
...а это женщина с головой кошки.
Фото: Арсен Меметов
Коллекция тростей на любой вкус. Есть и такая, что трансформируется в шпагу, и даже с колпачком, который превращается в стаканчик.
Фото: Арсен Меметов

Библиотека – одна из самых больших комнат. В ней собраны антикварные вещи и древности. На комоде лежит окаменелая ракушка, ей около 500 миллионов лет.

Никас Сафронов (Nikas Safronov)

– Здесь стоит французский стол, за которым, судя по прилагавшимся к нему документам, работал сам Наполеон, – поясняет Никас. – Шахматы подарил мне Вилли Токарев, они тоже уникальны, потому что других таких нет – их делали заключенные в тюрьме.

Фото: Арсен Меметов
Никас Сафронов (Nikas Safronov)

— Это ангел искусств. Я купил его в Эквадоре. Хотел подарить на день рождения другу Виктору Мережко, но статуэтка ему не понравилась. Я забрал ее себе, сел после вечеринки за руль и спасся в страшной аварии. Может быть, меня спас этот ангел.

Фото: Арсен Меметов

Попав на кухню, не сразу понимаешь, где плита, где духовой шкаф, холодильник и другая техника: все это искусно встроено в средневековую мебель. Тут голландские стулья начала XVII века, стол конца XVI. На полу плитка тоже XIV века, раньше она лежала в каком-то итальянском замке. Стоит старинная точилка, на которой хозяин собственноручно точит ножи.

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Фото: Арсен Меметов
Фото: Арсен Меметов
Никас Сафронов (Nikas Safronov)

– Помню с раннего детства, что на чердаке у нас долго пылился какой-то старый портрет. Когда я поинтересовался у отца, кто же на нем нарисован, он ответил коротко: «Один из наших дальних предков». Тогда я не придал этому никакого значения… Уже позже, узнав историю рода, я вспомнил о картине – нашей семейной реликвии. Нашел этот портрет и отреставрировал его. Монах, изображенный на нем, похож на моего старшего брата Сашу, к сожалению, уже ушедшего...

Фото: Арсен Меметов

В этой спальне весь гарнитур – из комнаты французской королевы Марии-Антуанетты, супруги короля Людовика XVI, казненной в конце XVIII века. Кровать накрыта покрывалом, поверх которого лежат волчьи шкуры.

Никас Сафронов (Nikas Safronov)

— На этой кровати королева спала в юные годы, – уточняет художник. — Я лично тут никогда не отдыхал, не смею беспокоить дух королевской особы.

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#Никас Сафронов#звездные дома#дизайн интерьера#выбор редакции#дом
19 октября 2017Сергей Амроян
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