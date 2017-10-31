Лайфхак: 7 советов для ремонта в новостройке

1. Начинать ремонт всегда необходимо с выбора подходящих материалов. Подумайте, какой паркет/ламинат или линолиум вы хотите видеть в комнате и кафель в ванной, который, если что, легко можно будет заменить через несколько лет на что-то более интересное. Решите, покрасите ли вы стены или выберете для них обои, например тканевые. И не забудьте про потолок! Можно остановить свой выбор на натяжном потолке или заморочиться с подвесным из гипсокартона.
2. Внесите в смету расходов пункт о замене окон (тем более что застройщики зачастую ставят некачественные варианты, которые лучше заменить сразу же) и дверей (входная и межкомнатные). Систему водоснабжения и отопления тоже необходимо заменить на пластиковые трубы, они более долговечны.
3. Прикинуть стоимость стройматериалов (цена завист от качества) и изучить предложения специальных компаний, которые занимаются ремонтом (если вы решили не делать ремонт самостоятельно, а доверить это профессионалам).
4. Если ваша квартира сдавалась без перегородок (свободная планировка), подумайте, необходимо ли вам их устанавливать и будут ли они из кирпича или гипсокартона. На этом же этапе необходимо четко определить, сколько отверстий для розеток/выключателей вам нужно и в каком месте они будут распологаться. И, соответственно, прорубить отверстия и штрабы под электропроводку и трубопроводы.
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5. Следующий этап – развести по всей квартире электропроводку (розетки, освещение, дверной звонок, стиральная машина, сигнализация, электрическая печь) и обязательно подвести к электрощитку квартиры. Теперь можно сделать разводку канализационных труб в ванную, туалет и на кухню. Главное при этом не забыть подключить трубы для холодной и горячей воды и установить вентиляционные решетки.
6. Далее необходимо отштукатурить стены, затереть потолки, сделать дверные откосы и оконные проемы. Подумать, нужны ли дополнительные ниши для хранения, если да, то выполнить каркасы полок и встроенных шкафов и прогрунтовать их.
7. Переходим к полу. В ванной комнате и туалете обазятельно надо сделать гидроизоляцию пола, залить стяжку пола, а когда высохнет, можно установить раковину и ванну/душевую кабину. В комнатах можно утеплить пол (также залить стяжкой и дождаться полного высыхания). После этого можно приступать к отделке потолка и шпаклевке откосов и стен. Далее необходимо покрасить трубы отопления и батареи (если вы их не меняли), настелить пол (ламинат/паркет/линолиум/плитка напольная), установить подоконники, розетки и выключатели. Теперь можно вешать светильники, закупать мебель и заниматься декором.
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