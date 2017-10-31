Лайфхак: 7 советов для ремонта в новостройке

1. Начинать ремонт всегда необходимо с выбора подходящих материалов. Подумайте, какой паркет/ламинат или линолиум вы хотите видеть в комнате и кафель в ванной, который, если что, легко можно будет заменить через несколько лет на что-то более интересное. Решите, покрасите ли вы стены или выберете для них обои, например тканевые. И не забудьте про потолок! Можно остановить свой выбор на натяжном потолке или заморочиться с подвесным из гипсокартона.

2. Внесите в смету расходов пункт о замене окон (тем более что застройщики зачастую ставят некачественные варианты, которые лучше заменить сразу же) и дверей (входная и межкомнатные). Систему водоснабжения и отопления тоже необходимо заменить на пластиковые трубы, они более долговечны.

3. Прикинуть стоимость стройматериалов (цена завист от качества) и изучить предложения специальных компаний, которые занимаются ремонтом (если вы решили не делать ремонт самостоятельно, а доверить это профессионалам).

4. Если ваша квартира сдавалась без перегородок (свободная планировка), подумайте, необходимо ли вам их устанавливать и будут ли они из кирпича или гипсокартона. На этом же этапе необходимо четко определить, сколько отверстий для розеток/выключателей вам нужно и в каком месте они будут распологаться. И, соответственно, прорубить отверстия и штрабы под электропроводку и трубопроводы.