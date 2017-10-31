Мировой дизайнер поделилась секретами цвета в интерьере

И если регалии мало о чем говорят, то стоит принять к сведению тот факт, что Триша Гилд «обустраивала» Букингемский дворец.

Она ввела в моду такое понятие, как lifestyle в интерьере, когда одним стилем пропитаны все элементы дизайна, от рисунка на обоях до текстиля и узора на вазочках. И если для нас сейчас это вполне нормально, то неподготовленному обывателю 70-х крайне сложно было выстроить цельную картину из вещей разных торговых марок.