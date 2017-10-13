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Налог на имущество: как и когда платить

До 1 декабря необходимо перечислить налог на имущество, которое было в собственности в 2016 году. Если по почте не пришло уведомление о сумме, которую предстоит перевести в бюджет, а квартира, дача, машина или земельный участок есть, придется самостоятельно разобраться в ситуации.

Дорогая моя квартира

Напомним, что в большинстве регионов налог на недвижимость теперь привязан не к инвентаризационной стоимости недвижимости, а к кадастровой. А потому суммы в платежках заметно подросли. Правда, предоставляется и вычет. Что это такое? Это квадратные метры, которые налогом не облагаются. Если владеете комнатой, то 10 кв. м не учтут. Площадь квартиры при расчетах уменьшается на 20 кв. м, а дома или дачи – на 50 кв. м. Количество владельцев значения не имеет. Если квартир две, вычет распространяется на обе. Налог на недвижимость теперь начисляют не только на дом и квартиру, но и на машино-место, дачу, все постройки, в том числе незавершенные, которые есть на участке. Законом предусмотрены льготы. Полный список категорий граждан, которые могут на них рассчитывать, – на сайте www.nalog.ru. Но стоит обратить внимание, что от налога освобождается лишь один объект недвижимости. Допустим, у пенсионера две квартиры. В бюджет платить придется лишь за одну.

Фото: Getty Images

Неприятные новости

С этого года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве. При продаже недвижимости, которая была в собственности менее пяти лет, надо перечислить государству 13% от суммы сделки (распространяется на квадратные метры, приобретенные после 1 января 2016 года). Раньше приходилось раскошеливаться только тем, кто продавал дома и квартиры, срок владения которыми был менее трех лет. От налога освобождаются те, кто получил недвижимость по наследству, стал собственником после приватизации или получил квадратные метры по договору пожизненного содержания. В этом случае не имеет значения срок, в течение которого продавец владел имуществом.

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Кроме налога на недвижимость есть еще земельный и транспортный налоги. Сведения о них включают в квитанцию, которая приходит собственнику. Получив уведомление, проверьте, все ли имущество учли. Если, к примеру, о машине забыли, то надо сообщить в налоговую инспекцию о недостаче. Если сведения не предоставить, наложат штраф в размере 20% от суммы, которую надо было заплатить. А бывает, налог начисляют на давно проданную квартиру или авто. В этом случае надо написать заявление в налоговую инспекцию. Рассмотрите уведомление. Его вторая часть – это бланк обращения. В нем указаны номер направленного вам документа, адрес инспекции. Заполненное заявление можно отправить по почте. К нему надо приложить копии документов, подтверждающих ваши слова, например договор купли-продажи. Можно и лично посетить налоговую.

Платежи онлайн

Проще всего отслеживать свою задолженность через личный кабинет налоговой инспекции. Чтобы его открыть, придется один раз посетить районное отделение, там дадут пароль доступа и логин. С собой необходимо взять паспорт и ИНН. В личном кабинете можно не только узнать о долгах, но и оплатить их с помощью карты. Не доверяете такому способу перевода денег? Распечатайте квитанцию и оплатите ее в банке. В личном кабинете можно составить заявление по неправильно начисленному налогу или по забытой машине.

Кстати, зная ИНН, несложно выяснить наличие задолженности по платежам в бюджет в системе «Яндекс. Деньги». Часть имущества оформлена на несовершеннолетнего? Значит, ему присвоили ИНН. Но через электронные системы номер не узнать. Для этого все же придется сходить в районную инспекцию.

По статистике, 4,1% собственников не платят налоги вообще, 70,9% не в курсе, что изменилось в законодательстве для владельцев квартир, дач и машин
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#деньги#налоги#дом#квартира#советы юриста#полезные советы
13 октября 2017Ирина Ломанова
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