Не надо так! Правильно ли вы ухаживаете за посудой

Как ухаживать:
Кастрюльки, сковороды и турки подходят только для электрических и газовых плит. На стеклокерамике они оставят несмываемые следы, а на индукционной не будут нагреваться. Такая посуда подходит для готовки, но не для хранения (металл окисляется и может проникнуть в пищу). Кстати, кислые блюда – щи, соления, маринады – лучше готовить в других емкостях.
Как пользоваться:
Алюминий – мягкий материал, на котором легко появляются вмятины и царапины. Поэтому лучше не загружать его в посудомоечную машину, а мыть вручную мягкой губкой со щадящими средствами, иначе изделие быстро потеряет форму и блеск. Пригоревшую пищу рекомендуется счищать скребком для посуды или залить водой и дать отмокнуть.
Как пользоваться:
Важно запомнить, что такая посуда боится высоких и слишком низких температур. Поэтому нагревайте ее постепенно, старайтесь не готовить на максимальном огне, никогда не ставьте на плиту пустую сковороду. Если посуду необходимо прогреть, добавьте в нее немного масла. Не храните в ней еду и не убирайте в холодильник – это ведет к разрушению покрытия.
Для готовки используйте только деревянные или силиконовые лопаточки. Поцарапанное покрытие лишает посуду всех особенных свойств.
Как ухаживать:
Мыть можно только остывшую посуду. Нельзя заливать горячую кастрюлю холодной водой – от резкого перепада температур антипригарное покрытие может пойти трещинами или отслоиться.
Многие производители разрешают использовать посудомоечную машину, но все же это не рекомендуется.
Пользуйтесь только мягкими чистящими средствами и специальными губками.
Как пользоваться:
Лаковая и расписная деревянная посуда, как правило, не подходит для пищевых продуктов. Не пропитанные водоотталкивающим слоем разделочные доски (на кухне лучше иметь как минимум три – отдельно для хлеба, рыбы и овощей) перед первым использованием рекомендуется протереть льняным маслом. Дольше всего служат изделия из цельного куска дерева.
Как ухаживать:
Деревянную посуду нельзя замачивать в воде, а мыть нужно сразу после использования. Каждый предмет моется отдельно, вытирается насухо и хранится в сухом месте. А деревянные лопатки и ложки лучше хранить в открытой подставке, им нужна хорошая вентиляция.