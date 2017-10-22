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Не надо так! Правильно ли вы ухаживаете за посудой

Даже самая прочная посуда может испортиться, если неправильно ею пользоваться. Обрати внимание, из чего она сделана, – к каждому материалу нужен особый подход. Наш эксперт Сергей Переверзев, ведущий рубрики «Полезные советы» на Первом канале рассказывает, как ухаживать за кухонной утварью.

Алюминий

Как ухаживать:

Кастрюльки, сковороды и турки подходят только для электрических и газовых плит. На стеклокерамике они оставят несмываемые следы, а на индукционной не будут нагреваться. Такая посуда подходит для готовки, но не для хранения (металл окисляется и может проникнуть в пищу). Кстати, кислые блюда – щи, соления, маринады – лучше готовить в других емкостях.

Как пользоваться:

Алюминий – мягкий материал, на котором легко появляются вмятины и царапины. Поэтому лучше не загружать его в посудомоечную машину, а мыть вручную мягкой губкой со щадящими средствами, иначе изделие быстро потеряет форму и блеск. Пригоревшую пищу рекомендуется счищать скребком для посуды или залить водой и дать отмокнуть.

Фото: Getty Images

Антипригарное покрытие

Как пользоваться:

Важно запомнить, что такая посуда боится высоких и слишком низких температур. Поэтому нагревайте ее постепенно, старайтесь не готовить на максимальном огне, никогда не ставьте на плиту пустую сковороду. Если посуду необходимо прогреть, добавьте в нее немного масла. Не храните в ней еду и не убирайте в холодильник – это ведет к разрушению покрытия.

Для готовки используйте только деревянные или силиконовые лопаточки. Поцарапанное покрытие лишает посуду всех особенных свойств.

Как ухаживать:

Мыть можно только остывшую посуду. Нельзя заливать горячую кастрюлю холодной водой – от резкого перепада температур антипригарное покрытие может пойти трещинами или отслоиться.

Многие производители разрешают использовать посудомоечную машину, но все же это не рекомендуется.

Пользуйтесь только мягкими чистящими средствами и специальными губками.

Дерево

Как пользоваться:

Лаковая и расписная деревянная посуда, как правило, не подходит для пищевых продуктов. Не пропитанные водоотталкивающим слоем разделочные доски (на кухне лучше иметь как минимум три – отдельно для хлеба, рыбы и овощей) перед первым использованием рекомендуется протереть льняным маслом. Дольше всего служат изделия из цельного куска дерева.

Как ухаживать:

Деревянную посуду нельзя замачивать в воде, а мыть нужно сразу после использования. Каждый предмет моется отдельно, вытирается насухо и хранится в сухом месте. А деревянные лопатки и ложки лучше хранить в открытой подставке, им нужна хорошая вентиляция.

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22 октября 2017Анна Герасименко
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