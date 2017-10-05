Идеальная кухня: 10 правил по фэншуй

Известно, что фэншуй (или древняя наука о гармонии) влияет на все сферы деятельности человека. А как же иначе? От того, насколько гармонично будет распланировано и обустроено пространство вокруг человека, настолько здоровым (и физически, и духовно), счастливым и успешным он в итоге будет. И если вы хотите привлечь богатство в дом, то непременно начните с кухни, где, по мнению последователей древнего искусства, сосредоточен эпицентр благополучия. А чтобы все сделать правильно и ничего не упустить, нужно лишь следовать простым советам Woman`s Day.

1. Для начала имейте в виду, что вход в кухню не должен располагаться напротив входных дверей в сам дом. Почему? Это может привести к тому, что вся негативная энергия от посторонних людей (которые, возможно, даже того не желают) будет поступать в кухонную зону и нарушать баланс и гармонию.

2. Кто бы мог подумать, но различные подиумы, выступы и ступеньки также негативно влияют на общую атмосферу в целом и на всех членов семьи в частности. Даже если вы планировали поделить кухонное пространство на зоны (чтобы, например, выделить отдельно место для приготовления пищи и отдельно – столовую), то советуем от этого отказаться. Согласно последователям фэн-шуй, пол должен быть гладким и одного уровня. Единственное, можем посоветовать отделить кухню от столовой, используя цветовые решения (разные оттенки ламината, паркета, плитки и т. д.).

3. Кстати, о цвете. В кухонной зоне нежелательно использовать яркие цвета. Лучше отдать предпочтение приглушенным зеленым, желтым, коричневым, оранжевым оттенкам. Или в качестве основного цвета использовать белый.