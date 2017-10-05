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Идеальная кухня: 10 правил по фэншуй

Как считают последователи древнего искусства фэншуй, кухня – это то место в доме, где сосредоточено благополучие. Именно поэтому так важно создать в этом помещении гармоничную атмосферу. Ведь насколько теплый и уютный будет интерьер кухни, настолько счастливыми и благополучными смогут стать все члены семьи.

Известно, что фэншуй (или древняя наука о гармонии) влияет на все сферы деятельности человека. А как же иначе? От того, насколько гармонично будет распланировано и обустроено пространство вокруг человека, настолько здоровым (и физически, и духовно), счастливым и успешным он в итоге будет. И если вы хотите привлечь богатство в дом, то непременно начните с кухни, где, по мнению последователей древнего искусства, сосредоточен эпицентр благополучия. А чтобы все сделать правильно и ничего не упустить, нужно лишь следовать простым советам Woman`s Day.

Фото: Getty
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1. Для начала имейте в виду, что вход в кухню не должен располагаться напротив входных дверей в сам дом. Почему? Это может привести к тому, что вся негативная энергия от посторонних людей (которые, возможно, даже того не желают) будет поступать в кухонную зону и нарушать баланс и гармонию.

2. Кто бы мог подумать, но различные подиумы, выступы и ступеньки также негативно влияют на общую атмосферу в целом и на всех членов семьи в частности. Даже если вы планировали поделить кухонное пространство на зоны (чтобы, например, выделить отдельно место для приготовления пищи и отдельно – столовую), то советуем от этого отказаться. Согласно последователям фэн-шуй, пол должен быть гладким и одного уровня. Единственное, можем посоветовать отделить кухню от столовой, используя цветовые решения (разные оттенки ламината, паркета, плитки и т. д.).

3. Кстати, о цвете. В кухонной зоне нежелательно использовать яркие цвета. Лучше отдать предпочтение приглушенным зеленым, желтым, коричневым, оранжевым оттенкам. Или в качестве основного цвета использовать белый.

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4. Также, по мнению специалистов, на кухне не должно быть противоречий между стихией огня и воды. И все должно быть основано на так называемом треугольнике, вершинами которого станут холодильник, мойка и плита. Другими словами, плита, микроволновая печь, мультиварка не дожны стоять рядом с посудомоечной машиной, морозильной камерой, холодильником или раковиной. В противном случае это может стать причиной каждодневных скандалов и раздоров в семье.

5. Еще один важный момент. Очень важно следить за тем, чтобы краны на кухне всегда были в полном порядке. Считается, что с капающей водой может утечь и благосостояние из дома. Поэтому, выбирая смеситель для раковины, обращайте внимание не столько на его дизайн, сколько на прочность и долговечность.

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#кухня#дизайн интерьера#бюджетный декор#кухни#фен-шуй#полезные советы
5 октября 2017Елена Нестерова
Комментарии5
petrucho.kat16.12.16 22:08

а если живешь в КГТ и нет полноценной кухни, вместо плиты вообще мультикухня, какие советы?

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Алена Комкова22.12.16 21:06

обустраивайтесь так чтобы было удобно, у меня мультикухня на подоконнике стоит вообще

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Nuta Brutt15.10.16 19:13

кухня мой рай! я даже к спальне не так трепетно отношусь как к кухне. жаль она у меня не очень большая. сделала стеночку высокую с кучей полочек, техника встраиваемая, варочная панель маленькая, зато мультиварку взяла 2 в 1 с теном подъемным и сковорода сразу в комплекте, вообще думаю даже без панели варочной можно было обойтись мультиварка вполне заменяет. у меня Редмонд Мастерфрай, для маленькой кухни довольно удачный вариант.

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Наталия Безюкова08.12.16 19:36

в маленькой кухне чем больше места сэкономил тем больше благополучия

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Ваня Лемаров04.10.16 10:19

Я на себе прочувствовал, что такое комфорт на кухне. После того как начал работать на удаленке, постоянное нахождение дома и на той же кухне. Понял, что нужно что-то менять, что прежняя кухня от старых хозяев мне не нравится.

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