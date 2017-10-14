Опрятный гардероб: 11 правил, которые работают

«Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка…» – это не только слова из известного стихотворения, но и то, что зачастую творится во многих шкафах. Рассказываем, как разместить вещи на полках так, чтобы они выглядели идеальными и служили как можно дольше.

Бывало ли у вас так, что вы открываете дверцу шкафа и несколько минут стоите в замешательстве, потому что не можете найти ту вещь, которую планировали надеть сегодня? А все потому, что система хранения в гардеробе не продумана и вещи лежат как попало, выглядят неопрятно и быстро изнашиваются. Поэтому мы собрали несколько ценных советов, которые помогут сохранить наряды и сэкономят вам кучу времени по утрам.

Фото: Getty Images

1. Женские плащи и пальто повесьте на плечики и разместите на специальной штанге (высота должна быть не менее 145 см). 2. Мужские плащи и пальто также необходимо повесить на отдельные плечики и разместить на высокой штанге (которая находится на уровне 175 см). 3. Брюки необходимо аккуратно сложить пополам и убрать в специальный отсек, высота которого 120−130 см.

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4. Колготки, носки и нижнее белье лучше всего сложить в небольшие ящики глубиной 12 см. Там им самое место! 5. Шляпы, шарфы и перчатки тоже можно убрать в маленькие ящики и оставить там до того момента, пока они не понадобятся. Так они не будут мешаться и вываливаться из шкафа в самый неподходящий момент. 6. Сезонную обувь обычно размещают на нижних открытых полках, ширина которых варьируется от 80 до 100 см. 7. Открытые полки под потолком предназначены для хранения сумок и чемоданов.

Фото: Getty Images

8. На самых широких открытых верхних полках удобно хранить постельное белье, одеяла и пледы. 9. На закрытых узких полках можно аккуратно разложить вещи из деликатных тканей. Так они не деформируются и сохранятся в идеальном состоянии. 10. Несколько открытых полок оставьте для одежды, которая легко вытягивается. 11. Для спортивных вещей и оборудования тоже найдется место в шкафу! Все, что относится к спорту, расположите на верхних полках и доставайте лишь тогда, когда собираетесь в зал.

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